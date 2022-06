INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INDUSTRIA CASINÒ

Il settore economico dei Casinò online sta vivendo, oramai da diversi anni, un vero e proprio boom economico nonostante le difficoltà del periodo storico attuale. Un ruolo fondamentale della crescita è legato senza dubbio alla tecnologia: sono proprio gli sviluppi tecnologici che hanno permesso l’evoluzione dei giochi legati ai casinò online e contribuire al loro successo.

Secondo una recente ricerca condotta dalla rivista online Gambling Quarterly, tra i settori con un maggior potenziale di crescita si collocano le scommesse sportive e i giochi casinò online, tra cui spiccano quelli live.

IL CASINÒ LIVE

I primi giochi da casinò legati al live sono arrivati grazie alla famosa software house lettone Evolution Gaming, che ormai già oltre 10 anni fa ha introdotto per prima questa modalità di gioco tramite alcuni studi televisivi: i primi croupier dal vivo accompagnarono nel gioco gli utenti che per la prima volta entravano in un casinò dal vivo stando comodamente seduti davanti al pc.

Con il tempo, grazie anche al miglioramento della connessione internet, della tecnologia informatica e dell’alta definizione, i giochi live hanno preso sempre più terreno e hanno riscosso un grande successo tra i giocatori di tutto il mondo, tanto che ormai tutti i casinò online hanno una sezione dedicata al live.

Prima Evoluzione: I Quiz Show

Una prima evoluzione dei casinò live la stiamo vedendo proprio in questi ultimi anni. Accanto ai tradizionali giochi da tavolo come il poker, blackjack e le intramontabili roulette, sono stati creati e studiati appositamente per il live nuovi giochi come i quiz show.

I quiz show sono un misto tra gioco da casinò e programma televisivo, fruibili in particolari orari come l’aperitivo e dopo cena, tali per cui diventano un vero e proprio appuntamento e si agganciano di più alla logica dell’intrattenimento puro oltre che al gambling.

I più famosi quiz live del momento sono sviluppati da Evolution Gaming, da Playtech e da Pragmatic Play e sono:

Gonzo’s Treasure Hunt

Monopoly

Crazy Time

Deal or No Deal

Cash or Crash

Adventures Beyond Wonderland

Future Evoluzioni: la Realtà Virtuale

Cosa ci può essere dopo questa prima trasformazione del gioco live in programmi di intrattenimento? Per rispondere a questa domanda è necessario volgere ancora una volta lo sguardo all’evoluzione tecnologica.

I giochi live sono migliorati tanto grazie all’applicazione delle tecnologie immersive in streaming e il prossimo step è sicuramente legato all’utilizzo massiccio della realtà virtuale.

Realtà virtuale già entrata da poco a livello di esperimento in alcuni Casinò Live e destinata a perfezionarsi e a diventare uno standard, consentendo al giocatore un’immersione totale nella nel casinò virtuale con una maggiore interazione, più diretta ed immediata con le persone e gli oggetti.

Queste nuove tecnologie renderanno ancora più esclusiva l’esperienza di gioco virtuale assottigliando sempre più la differenza tra questa e quella fatta in un casinò reale.

Altre Evoluzioni

L’esperienza di gioco nel Live potrà essere ulteriormente potenziata grazie all’applicazione di altre tecnologie come ad esempio l’uso di nuove forme di transazione più veloci, legate ai sistemi delle cripto valute, anonimi e sempre più trasparenti, sicuri e veloci.

Si pensi anche alla Rete 5G che, grazie alla maggiore velocità aumenterà la qualità del gioco e favorirà lo sviluppo di giochi live più complessi, dotati di un’infrastruttura e una grafica molto più complessi.

Un’altra evoluzione dei giochi è legata sempre più allo sviluppo di un’Intelligenza Artificiale più performante che consentirà la creazione di giochi live sempre più complessi e affascinanti.

Come detto in numerosi articoli a riguardo da tante testate online come Linkiesta, l’Intelligenza artificiale potrà anche essere utilizzata per prevenire comportamenti scorretti e tutelare maggiormente i giocatori.

CONCLUSIONI

L’innovazione tecnologica ha permesso la creazione di nuovi giochi e nuove modalità di gioco trasformando in modo radicale i Casinò online e contribuendo così al loro successo economico. Tale processo è solo agli inizi: il Casinò Live negli ultimi anni ha visto una trasformazione rapidissima grazie alle nuove piattaforme digitali e alle nuove tecnologie immersive.

Siamo certi che con l’introduzione della realtà virtuale in modo sempre più massiccio e il miglioramento dell’intelligenza artificiale, i giochi casinò live andranno verso una nuova complessità che incontrerà il gusto degli appassionati e farà avvicinare a questo mondo anche una nuova fetta di utenti.