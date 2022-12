Il FMI deve intensificare gli sforzi per mantenere a galla l’Ucraina nel 2023

Il mondo è giustamente impressionato dalle vittorie inaspettate delle forze armate ucraine contro la Russia, e l’Occidente collettivo ha fornito all’Ucraina armi moderne in abbondanza. Eppure le armi da sole non bastano. Come ha sottolineato l’editorialista Niall Ferguson a settembre: “L’esercito ucraino potrebbe vincere. L’economia ucraina sta perdendo“. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, l’Occidente deve intensificare e garantire all’Ucraina finanziamenti sufficienti per sostenere il paese nel 2023 e il Fondo monetario internazionale (FMI) deve svolgere un ruolo fondamentale e creativo nella fornitura dei fondi.

La guerra della Russia ha causato la contrazione dell’economia ucraina del 35% (o settanta miliardi di dollari) quest’anno. Inoltre, ha causato una massiccia distruzione materiale che la Kyiv School of Economics (non governativa) valuta a più di 120 miliardi di dollari. La Banca mondiale ha già valutato le perdite totali ucraine a 252 miliardi di dollari.

In primavera, il FMI ha calcolato che il bilancio statale dell’Ucraina avrebbe avuto bisogno di cinque miliardi di dollari al mese o circa cinquanta miliardi per l’intero 2022. Purtroppo, il finanziamento esterno totale promesso all’Ucraina per il 2022 è stato di soli 36 miliardi di dollari, e solo 26,5 miliardi di dollari sono stati stato effettivamente disperso, cioè circa la metà del necessario. (Questi importi non includono i finanziamenti militari.)

In mancanza di entrate fiscali e aiuti esteri sufficienti, l’Ucraina non ha altra scelta che stampare denaro per finanziare il suo bilancio a mani nude, poiché la spesa pubblica è stata ridotta al minimo indispensabile. Di conseguenza, l’inflazione è in continuo aumento. A ottobre, ha raggiunto il 26,6% non per colpa del governo ucraino.

Il governo ucraino ha specificato le sue necessità per il 2023, presumendo che la guerra continui con l’attuale intensità. A ottobre, il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che l’anno prossimo l’Ucraina avrebbe bisogno di cinquantacinque miliardi di dollari di sostegno estero, di cui trentotto miliardi per riparare un buco nel bilancio e diciassette miliardi per la ricostruzione di infrastrutture critiche. Si aspettava un programma del FMI di circa venti miliardi di dollari.

Finora, i due principali donatori del bilancio ucraino sono stati gli Stati Uniti e l’Unione Europea (UE). Da giugno, gli Stati Uniti hanno fatto la loro parte, concedendo costantemente sovvenzioni di 1,5 miliardi di dollari al mese all’Ucraina, e l’amministrazione Biden intende continuare questo sostegno con 14,5 miliardi di dollari nel 2023. Questo sostegno è incluso nei trentasette miliardi di dollari di aiuti chiesti dall’amministrazione per l’Ucraina per il prossimo anno, che si spera che il Congresso approvi. Se l’amministrazione non riesce a farlo adottare entro la fine di quest’anno, rischia sostanziali ritardi e ostacoli da parte dei repubblicani allineati con Donald Trump, che si oppongono del tutto all’assistenza all’Ucraina o vogliono ritardarla sollevando ostacoli burocratici.

Anche la Commissione Europea è decisamente a favore dell’Ucraina, e cerca di eguagliare il sostegno finanziario degli Stati Uniti, anche se con prestiti altamente agevolati piuttosto che con sovvenzioni. Il Parlamento europeo è d’accordo, ma il Consiglio europeo dei ventisette ministri delle finanze deve approvare qualsiasi sostegno finanziario, e ognuno di loro ha potere di veto. Il governo tedesco ha ripetutamente causato ritardi negli esborsi dell’UE all’Ucraina, lamentando che l’UE non deve aumentare il proprio indebitamento.

Come risultato di questo ostacolo, l’UE ha erogato solo sei miliardi di euro dei nove miliardi promessi all’Ucraina lo scorso maggio. La Commissione europea sta premendo molto per una decisione sull’esborso di diciotto miliardi di euro per eguagliare il contributo degli Stati Uniti il prossimo anno, e nutre grandi speranze di poterlo fare. Se così fosse, l’Ucraina riceverebbe circa tre miliardi di dollari al mese da Stati Uniti e UE, ma da entrambe le parti qualcosa può andare storto o subire ritardi, aumentando i rischi finanziari per l’Ucraina.

Il pezzo mancante nel dramma finanziario ucraino è il FMI. Dopo l’aggressione della Russia contro l’Ucraina nel marzo 2014, quando ha annesso la Crimea, il FMI ha annunciato in pochi giorni che avrebbe emesso dai quattordici ai diciotto miliardi di dollari per un pacchetto di salvataggio biennale per l’Ucraina. Quando l’impatto della guerra è diventato noto, il FMI ha adottato un programma quadriennale nel marzo 2015. Ma a quel tempo, il FMI aveva una leadership diversa.

L’attuale capa del FMI Kristalina Georgieva, al contrario, non ha fatto quanto necessario per garantire un programma per l’Ucraina. Dopo nove mesi di aggressione russa contro l’Ucraina, il FMI ha fornito solo 2,7 miliardi di dollari di finanziamenti di emergenza. Per evitare di offrire finanziamenti, in ottobre ha sviluppato un nuovo strumento di monitoraggio, un programma di monitoraggio con coinvolgimento del consiglio di amministrazione (PMB). Mira a stabilire un quadro macroeconomico, che è davvero importante. Il 23 novembre, nove mesi dopo l’inizio di questa guerra, il FMI ha finalmente annunciato di aver concluso un tale programma a livello di personale dopo discussioni virtuali, ma senza alcun finanziamento.

Nelle telefonate, Zelenskyy ha fatto appello a Georgieva per un programma del FMI. Intervenendo alla Conferenza internazionale sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell’Ucraina a Berlino il 25 ottobre, Georgieva ha affermato che “il PMB aiuterebbe a catalizzare il sostegno urgentemente necessario da parte dei donatori e spianerebbe la strada per passare infine a un programma FMI a tutti gli effetti. ” Ma né lì né altrove Georgieva ha spiegato questa negligenza del dovere primario del FMI, di aiutare un paese membro in una crisi macroeconomica fornendo finanziamenti di emergenza.

Questa passività del FMI è tanto più notevole dal momento che il 12 ottobre il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha esortato “il FMI a utilizzare il programma di monitoraggio previsto per gettare le basi per stabilire un programma completo per l’Ucraina all’inizio del prossimo anno”. Al contrario, ha espresso il suo apprezzamento alla Banca mondiale e alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per il loro sostegno all’Ucraina.

Ci sono sempre considerazioni e complicazioni politiche tra i membri dell’FMI, ma il suo Comitato Esecutivo ha ripetutamente votato sui precedenti programmi ed esborsi dell’FMI per l’Ucraina. La Russia è stata l’unico voto contrario, mentre la Cina e l’India hanno felicemente sostenuto l’Ucraina.

Né Georgieva né nessun altro alto funzionario del FMI ha visitato l’Ucraina da quando la Russia ha iniziato questa guerra, mentre Anna Bjerde, vicepresidente della Banca mondiale, ha visitato Kiev il 16 novembre, e i leader della maggior parte dei paesi dell’UE hanno visitato la capitale. La Banca mondiale, la BERS e la Banca europea per gli investimenti svolgono tutti un ruolo importante nell’aiutare l’Ucraina.

Le armi sono di primaria importanza in una guerra, ma l’Ucraina ha bisogno di un sostanziale sostegno finanziario da parte dei suoi amici. Gli Stati Uniti e la Commissione europea fanno quello che possono, ma il FMI deve fornire un normale programma di stabilizzazione macroeconomica con finanziamenti adeguati per mantenere il governo ucraino funzionante in modo che i suoi militari possano continuare a combattere.

La versione originale di questo intervento è qui.