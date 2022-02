Il blackjack è uno dei giochi da tavolo prediletti dagli appassionati di carte e casinò. Le motivazioni di questo interesse si ritrovano nel fatto che è un gioco alla portata di tutti, grazie alle semplici regole che ne sviluppano lo svolgimento. Il blackjack nel corso degli anni ha interessato una moltitudine di persone compresa una gang che tra gli anni Ottanta e Novanta riuscì a vincere al blackjack svariate volte e in diversi casinò tramite il conteggio delle carte. Questa storia viene raccontata dapprima in un libro ‘Bringing down the house’ e di seguito il regista Robert Luketic, ispirandosi al libro, la racconta in un film, ‘21’, con attori del calibro di Kevin Spacey e nuovi talenti come Jim Sturgess, uscito nelle sale nel 2008 e che quest’anno compie 14 anni.

Al suo debutto, che nonostante il successo al botteghino non ha avuto critiche positive, ha avuto però accuse di inesattezze e non per quanto riguarda la storia dei personaggi, che possono essere romanzate sia in libri che in trasposizioni cinematografiche, ma proprio per quanto riguarda il mondo del blackjack. Ad esempio, una delle prime informazioni sbagliate sul gioco, che si evince da subito nel film, è data dal fatto che traspare come unico obiettivo quello di arrivare a 21 senza sforare. Ma ogni giocatore di blackjack, anche quelli alle prime esperienze, sa benissimo che sia durante il gioco al tavolo di un casinò, che in quello online, grazie alle piattaforme dedicate, lo scopo del gioco è sconfiggere il mazziere, ma non arrivando necessariamente a 21, ma arrivandoci il più vicino possibile, con la possibilità che sfori anche lui tentando di superarvi, se invece è il giocatore a sforare la soglia, la sconfitta è automatica.

Per questo motivo è un gioco che non solo comporta astuzia e conoscenza delle carte, ma anche prudenza. Infatti, in quasi tutti i casinò il mazziere si ferma quando arriva ad avere carte con un punteggio che arrivi massimo di 16 per evitare di sforare. Durante il gioco, se si raggiunge un 18, ad esempio, sarebbe rischioso chiamare un’altra carta sperando in 3 altri punti, anche perché in realtà 18 è un’ottima mano di blackjack, come anche un 19 o meglio 20. Oltre queste dinamiche di gioco, essenziali in realtà, un’altra inesattezza del film è proprio sul conteggio delle carte. Non ci vuole una mente geniale e unica per contarle, ma più che altro ci vuole pratica e conoscenza, inoltre è sbagliato far pensare che chi riesce a contare le carte possa vincere tutte le mani di gioco. Si tratta semplicemente di un metodo statistico per calcolare la probabilità di uscita di alcune carte, tenendo conto che c’è sempre un margine di errore come in ogni strumento che ha a che fare con statistica e probabilità.