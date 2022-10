Il fiasco di Liz Truss: un eroico primo ministro in anticipo sui tempi

Dopo la più breve premiership nella storia britannica, non c’è dubbio che l’agenda socialista sia diventata una corrente principale assoluta nella politica mondiale.

L’agenda socialista sta diventando il fulcro di tutte le élite politiche influenti, sia quelle che cercano e detengono il mandato di potere, in tutti i paesi sviluppati. Ciò significa che dobbiamo essere sobriamente consapevoli delle inevitabili minacce e delle conseguenze devastanti per il mondo civile che il socialismo di fatto, come sistema di ordine socio-politico ed economico, porta con sé.

Non ho qui deliberatamente usato il termine “ideologia” per una ragione ovvia: il socialismo attuale non è una dottrina ideologica in base alla quale l’ordine economico e politico cambia. Le odierne metastasi dell’espansione dello stato sono cambiamenti successivi all’interno del mainstream politico, velati nella retorica politica pubblica da postulati precedenti sul valore del mercato, sulla libertà, sull’imprenditorialità, sul primato dei diritti individuali, ecc. Tali cambiamenti sono di natura evolutiva e non hanno effetto istantaneo, poiché, passo dopo passo, espandono i diritti dello Stato con una simultanea datazione più o meno lineare della popolazione e un consistente vincolo degli agenti economici alla redistribuzione statale.

L’intera politica economica e sociale dei paesi sviluppati dall’11 settembre 2001 è stata mirata proprio a questo: l’effettiva espansione del mandato redistributivo dello Stato. La più ampia gamma di minacce esterne e interne, dagli attacchi terroristici alla criminalità informatica alle pandemie, è stata lo sfondo logico per la trasformazione della coscienza politica della società occidentale, che ha assimilato un’idea dominante: i pericoli e le incertezze del mondo moderno dettano la necessità di massimo protezionismo.

Nella logica del contratto sociale, la società ha volontariamente accettato l’empowerment dello Stato in cambio della riduzione dei suoi diritti e delle sue opportunità. Volontariamente non significa coscientemente, e questo vale sia per la società che per lo stato. Piuttosto, stiamo parlando del comportamento condizionato sia della società che dello stato, rappresentato dalle élite politiche. Sono infinitamente lontano dall’insensato cospirazionismo che è purtroppo insito nello spettro estremo del pensiero “di destra”, che impone miti su un governo mondiale e promuove il controllo di tutti i processi mondiali da parte di alcuni mitici titani. Non avendo alcun desiderio di commentare tutte queste teorie del complotto, dirò solo che l’idea stessa che i processi socio-economici possano essere modellati, costruiti e controllati in un dato vettore contraddice alla lunga l’essenza stessa della filosofia libertaria, postulando letteralmente quanto segue: è impossibile tenere conto di tutti i fattori e delle possibili configurazioni per la manipolazione mirata dei processi sociali e dell’economia come complessi sistemi aperti di auto-organizzazione.

Tuttavia, è ovvio che l’adattamento causato da fattori scatenanti condizionalmente esterni è diventato un processo abbastanza endogeno di trasformazione delle preferenze socio-politiche e del comportamento molto condizionato sia della società che delle élite politiche.

Allo stesso tempo, dovrebbe essere compreso che questo stato di cose è molto vantaggioso, in primo luogo, per le élite politiche in quanto cercatrici di rendite politiche. L’emersa richiesta da parte della società di paternalismo e protezionismo gli imprenditori politici hanno cominciato a considerare come un’opportunità incondizionata di beneficiare oggi e domani. Ciò ha portato a un’ulteriore stimolazione intensiva di tale domanda da parte della popolazione, determinando la traiettoria del movimento in una spirale in espansione: più, più. Il grande problema è solo che questo approccio restringe nettamente gli orizzonti di pianificazione degli imprenditori politici, il che significa la loro riluttanza, forse degenerando a volte nell’incapacità di tracciare la perniciosità di soddisfare e sostenere tali intenzioni popolari su una prospettiva di civiltà più lunga.

Le conseguenze di questa erosione le abbiamo viste e vissute negli ultimi 20 anni. L’espansione esorbitante delle spese statali e la crescita dei sussidi sociali sono state rese possibili naturalmente da un’espansione monetaria ipertrofica e da una profonda e ampia espansione dello stato nei processi economici. Da un lato, lo stato sostiene costantemente le aziende cattive e inefficienti, sottraendo risorse che avrebbero potuto essere utilizzate in modo molto più efficiente da imprese di maggior successo. D’altra parte, la crescita delle tasse e l’inasprimento delle normative, inevitabili per l’attuazione di tale politica di “benessere comune”, colpisce più duramente quegli agenti economici più efficienti, che sono il principale motore dell’economia di mercato, creando posti di lavoro , sviluppando e implementando nuove tecnologie per un uso diffuso. Allo stesso tempo, la crescita attiva dei programmi di governo infrastrutturale e dei contratti pubblici, come un altro tipo di spesa pubblica, distorce il contesto competitivo e le opportunità per gli attori del mercato, concentrando sempre più opportunità nelle mani delle élite politiche.

Il socialismo è in realtà una ridistribuzione lineare da parte dello stato dei benefici direttamente alla popolazione. Prendersi cura della popolazione sotto forma di redistribuzione diretta a suo favore finisce con l’aggravarsi delle crisi e, infine, nel collasso. Se lo Stato si ridistribuisce direttamente alla popolazione, o almeno sprofonda sempre più in un tale modus operandi di politica economica e sociale, ciò significa automaticamente minori opportunità per imprenditori e produttori.

L’ipertrofia espansione monetaria così come i programmi di quantitative easing sono stati, infatti, una mossa proprio in questa direzione, nella direzione del socialismo di fatto. La leva del governo si concentra principalmente sui consumatori, ovvero sull’inflazione della domanda dei consumatori. L’allentamento quantitativo e il riscatto delle attività deteriorate in bilancio è un intervento de facto in un contesto di mercato competitivo, il cui obiettivo è lo stesso: preservare il potenziale dei consumatori e la stabilità sociale attraverso la conservazione dell’occupazione, anche se si tratta di occupazione in settori inefficienti.

È nel paradigma quasi socialista che i poveri vivono sempre meglio a spese dei ricchi, mentre i ricchi iniziano a vivere sempre peggio. Ma sono i ricchi, e quindi i più intraprendenti e produttivi, che creano valore aggiunto e assicurano lo sviluppo tecnologico, permettendo ai meno ricchi di vivere meglio partecipando alla creazione dei beni e aumentando l’efficienza produttiva, piuttosto che ricevendo direttamente i beni, ” per niente”, senza partecipare a questo processo.

Il compito dello stato non è quello di prendere da uno, quello di maggior successo, e di dare a un altro, quello di meno successo. Il compito di uno Stato libero civile è quello di consentire al maggior numero di persone di creare valore aggiunto e di partecipare a questo processo. Questa è la vera inclusività, per nulla ciò che hanno in mente i governi di sinistra dei paesi sviluppati, ovvero l’equalizzazione delle disuguaglianze attraverso lo stato, di fatto, la redistribuzione direttiva dai più ricchi ai meno ricchi.

Ma per garantire tali condizioni, lo Stato deve rinunciare a molte delle cose su cui ha già messo le mani. Soprattutto, deve ridurre drasticamente il mandato ridistributivo e creare condizioni di mercato positive come incentivo all’offerta, cioè alla produzione, piuttosto che stimolare la domanda, cioè il consumo. Ciò richiede il miglioramento dell’ambiente competitivo e la cessazione di schiacciare l’economia con gli ordini del governo e il sostegno alle aziende inefficienti, richiede l’allentamento delle normative protettive, la riduzione delle tasse, la riduzione della spesa sociale, il livellamento e la stabilizzazione dell’inflazione, riducendo e portando espansione monetaria almeno fino al dominio di Friedman.

Ma tali decisioni richiedono una visione strategica e orizzonti di pianificazione più lunghi per tutti gli attori sociopolitici, perché le conseguenze di tali decisioni potrebbero essere dolorose domani, sebbene necessarie e purificatrici. Reagan, Thatcher e Kohl hanno preso il coraggio di prendere tali decisioni e pensare a lungo termine, risultando in due decenni di crescita economica, stabilità sociale e sviluppo tecnologico nei paesi sviluppati negli anni ’80 e ’90. Come esternalità positive, abbiamo anche la liberalizzazione e la democratizzazione delle rigide autocrazie dell’URSS e della Cina.

Qualcosa di simile sarebbe stato fatto da Liz Truss. I tagli alle tasse per i ricchi e le imprese, i tagli alla spesa sociale, il mantenimento della politica monetaria restrittiva erano i punti principali del suo programma. La dura reazione e il rifiuto di tali misure da parte del pubblico, degli investitori e, soprattutto, di tutte le élite politiche, compresi i membri del suo unico partito, dicono solo una cosa: nessuno vuole che il partito finisca e la sbornia arrivi domani.

La reazione dei mercati e l’aumento dei rendimenti del debito pubblico non parla delle decisioni sbagliate di Truss, parla solo dello stato fragile e insostenibile dell’economia e del sistema sociale se eventuali decisioni di salvataggio provocano una reazione così isterica e di panico. Questa condizione economica è il risultato delle stesse politiche di parzialità e statalismo di sinistra degli ultimi 20 anni nel mondo sviluppato.

Liz Truss ha fatto un timido tentativo di prendere decisioni di pulizia così difficili cercando di pensare a lungo termine. Il risultato è stato un fiasco delle sue iniziative. La ragione di questo fine è ovvia: le élite politiche non sono pronte a rinunciare ai loro diritti e opportunità in espansione per l’imprenditoria politica in cerca di rendita, e la popolazione, gli investitori e le imprese produttive non sono pronti a tollerare i disagi oggi per diventare davvero grandi opportunità domani. Il sistema è in un cattivo equilibrio e finora nessuna delle parti è disposta a sconvolgerlo, fino a quando non si verifica l’innesco appropriato. La cattiva notizia è solo che nel mondo di oggi, questo potenziale fattore scatenante rischia di essere molto più pericoloso e distruttivo di qualsiasi cosa conosciuta prima.

Intanto, ringraziamo Liz Truss. Era in anticipo sui tempi. Almeno ci ha provato.