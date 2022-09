“La pandemia, la guerra in Europa, il ritorno dell’inflazione che erode il potere d’acquisto e ci rende più poveri, l’emergenza climatica sullo sfondo ed il rischio di un progressivo e sempre maggiore riscaldamento globale. Viviamo un’epoca di shock e sfide e ci domandiamo se e come ne usciremo come persone, famiglie, imprese e comunità”. Questa è la sintesi perfetta del contesto in cui sta per svolgersi il Festival Nazionale dell’Economia Civile.

Queste sono poche righe sono estratte dall’editoriale scritto da Leonardo Becchetti, colui che è Direttore del festival e Co-fondatore di NeXt – Nuova Economia per Tutti, un’associazione nazionale impegnata nel divulgare i principi di un’economia sostenibile al servizio del benessere delle persone e dell’ambiente. Infatti, il filo conduttore dell’esteso programma articolato in tre giornate sarà lo ‘stare bene e insieme’: ripensare ad un’economia civile che metta al centro la persona e le relazioni.

Un’esigenza che viene riproposta ciclicamente anche dal cinema, in grandi produzioni dai toni forti. Come riportato dal portale LATENIGHTSTREAMING: “Già nel 1985 il celebre film ‘Morte di un commesso viaggiatore’ diretto da Volker Schlöndorff, tratto dall’omonimo dramma teatrale del 1949 di Arthur Miller, pose il problema di garantire un buon tenore di vita alla famiglia di un agente di commercio nonostante la crisi lavorativa, tanto da optare per la soluzione estrema in cambio del denaro per i suoi cari. Un’asprezza della vita di persone ordinarie ripresa anche in ‘La ricerca della felicità’ del 2006 diretto da Gabriele Muccino, con Will Smith protagonista: un venditore che tenta di sbarcare il lunario invano all’inseguimento di sogni ambiziosi che perde la moglie per mancanza di fiducia, ma non demorde grazie al figlio che crede in lui a prescindere”.

Insomma, un’indagine sul ruolo dell’individuo, della comunità e del vivere sostenibile in termini non solo economici ma soprattutto di soddisfazione, che sarà dibattuto nei tre giorni di Festival Nazionale dell’Economia Civile; manifestazione che torna nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio (FI) dal 16 al 18 settembre. Una quarta edizione a cui si arriva con una serie di eventi online legati dal tema ‘In buona compagnia’, ripercorrendo i passi di Antonio Genovesi, fondatore dell’’Economia civile’, per ritrovare le radici abbandonate.