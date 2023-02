Il drammatico ritorno dell’Ucraina all’Europa

Il 25 dicembre 1991, Mikhail Gorbaciov si è dimesso da presidente dell’URSS. Nello stesso mese, i cittadini ucraini avevano proclamato la loro indipendenza con il 90% di sostegno. Da allora, l’evoluzione politica e sociale dell’Ucraina ha caratterizzato drammaticamente ciò che significa essere uno stato cardine, un limes tra due culture politiche: una che aspira a collegare il suo sviluppo nel quadro dell’UE e, in misura minore, della NATO, e un altro che comprende la sua esistenza in uno spazio di relazioni più strette con la Federazione Russa.

Sebbene questa visione dicotomica non ci dia mai un quadro completo della realtà, ha caratterizzato lo sviluppo di quel Paese dopo la sua indipendenza. Durante il mandato di Leonid Kuchma (1994-2005) è stato mantenuto un equilibrio tra le due visioni, un equilibrio che gli eventi in Europa, come l’adesione di otto paesi dell’ex blocco socialista (più Cipro e Malta) all’UE a maggio 2004, hanno finito per diluirsi.

Il secondo capitolo della nuova Ucraina è stato segnato da quella che è conosciuta come la rivoluzione arancione. Questo ciclo di proteste si è svolto tra novembre 2004 e gennaio 2005 e ha sfidato una competizione elettorale fraudolenta che ha dato la vittoria a un politico erede della linea Kuchma: Víktor Yanukovich. A capo della protesta c’era Viktor Yushchenko e, sebbene l’elemento centrale avesse a che fare con la corruzione di un sistema politico erede dei costumi dell’ex Unione Sovietica, ha nuovamente sollevato il bivio ucraino.

Infine, e con la mediazione polacca, la ripetizione elettorale ha messo il secondo dei Víktor al comando di un governo che avrebbe concentrato il futuro dell’Ucraina sulla sua integrazione nell’UE e, meno ovviamente, nella NATO.

Euromaidan: un punto di non ritorno

Nel 2010 e con un male sistemico in quel paese come la corruzione che penetra nelle sue strutture, Víktor Yanukóvich ha vinto le elezioni che l’osservazione elettorale dispiegata nel territorio ha certificato come pulite ed eque. Ciò ha comportato una revisione dell’approccio pro-UE, che ha approfondito la polarizzazione della società ucraina ed è finito per esplodere nel novembre 2013, quando l’allora presidente Yanukovich non ha ratificato l’accordo di associazione e libero scambio con Bruxelles.

Ciò ha provocato un secondo ciclo di proteste ( euromaidan ) in cui, ora, una parte della società, circa il 37,8%, ha sostenuto la sua integrazione nell’UE, contro il 38% che ha preferito un sindacato con la Russia.

Quell’episodio di natura violentissima si è concluso il 20 febbraio con la fuga di Yanukovich in Russia e la creazione di un governo di transizione, quel processo politico, con più oscuri che chiari, che Bruxelles ha inequivocabilmente avallato.

Il mandato di Petro Poroshenko (2014-2019) è stato caratterizzato dalla guerra civile nell’Ucraina orientale quando due aree della regione del Donbass, Donetsk e Lugansk, si sono dichiarate indipendenti nell’aprile 2014. A ciò si è aggiunto il fatto che a marzo Crimea e Sebastopoli aveva fatto altrettanto, in questo caso chiedendone direttamente l’annessione alla Federazione Russa. Tutti atti unilaterali che, in linea di principio e poiché non sono la conseguenza di un accordo, sono contrari al diritto internazionale che prevale sull’integrità territoriale degli Stati tranne in casi del tutto eccezionali.

Guerra civile in Ucraina e invasione russa

Nel giugno 2015 il premier russo Medvedev ha proclamato la totale annessione di questi ultimi territori alla Federazione Russa, rimanendo fisicamente uniti nel 2018 dopo la costruzione del ponte sullo stretto di Kerch. Di fronte all’argomento che questa azione comportava una violazione della giurisprudenza internazionale, il Cremlino li ha giustificati facendo riferimento al caso del Kosovo nel 2007-2008.

Mosca, che aveva già invaso la Georgia nel 2008, creando i due nuovi Stati dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia, ha iniziato a sviluppare una strategia in cui non disdegnava l’uso della forza per raggiungere i propri obiettivi geopolitici. È in questo quadro che va inserita a pieno titolo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

L’arrivo al potere in Ucraina di Volodimir Zelensky nel maggio 2019 è stato un tentativo di ristabilire i rapporti con la Russia: è stato vano perché, tra l’altro, la guerra civile nel Donbass era già penetrata a tal punto che reindirizzarla era quasi impossibile. I falliti accordi di Minsk I e Minsk II (rispettivamente settembre 2014 e febbraio 2015), supervisionati dall’OSCE, hanno dimostrato i limiti che la diplomazia aveva già in quel momento in una guerra in cui il governo Poroshenko non ha esitato a ricorrere all’autodifesa milizie paramilitari come quelle dell’Azov, del Donbas o del Corpo dei Volontari Ucraini (DUK), che possono aver commesso crimini contro l’umanità e che, già nel bel mezzo della guerra, sono state incorporate nelle forze armate del Paese.

Così, la tensione tra Ucraina e Russia, che chiedeva garanzie sulla non adesione della prima alla Nato, è cresciuta, ancora di più nel 2021, quando le truppe russe hanno cominciato ad accumularsi ai confini dell’Ucraina con Russia e Bielorussia.

Il 24 febbraio 2022, alle 6 del mattino, le truppe russe sono entrate in Ucraina, in quella che Putin ha definito una “operazione speciale”, il cui obiettivo principale era la “denacificazione” del Paese e la “protezione” della popolazione ucraina nel Lugansk e nel Donetsk, violando ancora una volta il diritto internazionale.

La ricaduta internazionale

L’invasione russa dell’Ucraina è una violazione dell’articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite , che obbliga gli Stati ad astenersi da qualsiasi uso o minaccia della forza armata nelle relazioni internazionali. Inoltre, e sulla base delle risoluzioni 2625/1970 (relativa all’acquisizione di territori sotto la forza) e 3314/1974 (relativa alla definizione di aggressione), tali atti sono privi di validità giuridica.

Così, all’interno della società internazionale vi furono almeno due tipi di reazioni. Da un lato, i paesi dell’UE, con le riserve dell’Ungheria, hanno condannato l’azione di Putin e hanno mostrato il loro sostegno all’Ucraina in vari modi: concedendo al paese lo status di paese candidato all’adesione all’UE nel giugno 2022 e prestando prestiti finanziari, umanitari e legali aiuti, nonché sostegno alle forze armate ucraine . Insieme a ciò, Bruxelles ha implementato una serie di sanzioni contro la Russia: nove in totale, fino a dicembre 2022.

Nella stessa direzione si sono allineati gli Stati Uniti, con un contributo militare sostanzialmente superiore a quello europeo.

Dall’altro, ci sarebbe quel gruppo di Paesi che, senza dare un sostegno esplicito alla Russia, lanciano appelli alla non escalation. Questi, e in un insieme molto eterogeneo, andrebbero dalla Cina alla Turchia e Israele, passando per l’Iran e l’Arabia Saudita, tra gli altri.

Al di là delle ripercussioni nell’ambito della geopolitica mondiale, questa guerra offensiva a Mosca sta avendo altri tipi di conseguenze. Innanzitutto il numero delle vittime, difficile da stabilire, ma sicuramente terrificante. La seconda ripercussione è stata l’aumento del costo del mercato dell’energia, che ha condizionato le economie di molti Paesi e si è tradotto in tassi di inflazione elevati e diffusi. Infine, questa guerra, insieme ad altre cause, ha provocato una penuria del mercato dei cereali, creando così una situazione di emergenza umanitaria.

Un nuovo tempo nelle relazioni internazionali?

La storiografia trova molto difficile utilizzare questo tipo di affermazione sull’attualità perché manca una prospettiva storica per affermarla. Anche così, non è irragionevole pensare che l’invasione russa dell’Ucraina apra una nuova era sulla scena mondiale.

La brusca rottura di Putin con la legalità internazionale preannuncia un momento di tensione almeno tra Stati Uniti e Ue nei loro rapporti con Mosca, con l’inerzia che ciò comporta. Questa nuova era sarebbe segnata da un’assoluta sfiducia reciproca che si tradurrebbe, nel migliore dei casi, in un’escalation di armi di natura deterrente.

Continuando con lo scenario ottimistico, se la storia recente ci ha insegnato qualcosa, è che la sopravvivenza di una situazione come questa può trasformarsi in un sistema, seppur pericoloso, prevedibile e, quindi, più stabile. Ecco cosa è diventata la guerra fredda nel corso degli anni e delle tensioni. In nessun caso questo significa che ci muoviamo in uno scenario del genere, poiché se qualcosa lo ha caratterizzato è stata la sua fisionomia bipolare, aspetto che nell’attuale società internazionale non si presenta, in quanto multipolare.

Per quanto riguarda l’Europa, di cui la Russia fa parte, è molto difficile pensare che a medio termine non si istituisca un meccanismo di convivenza almeno “ordinata”, anche in un quadro come quello dell’OSCE. (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) o un altro che garantisca un dialogo diretto e franco tra l’UE e la Russia.

Scenari immediati

Ma tutto questo, se lo sarà, avverrà a medio termine, poiché oggi siamo in un contesto di guerra totale convenzionale. In tal senso, l’evoluzione della situazione attuale nel breve periodo dipenderà, tra gli altri, da tre fattori:

Il primo, l’evoluzione del concorso stesso, nella misura in cui si sviluppa nel campo delle armi convenzionali e non fa precipitare una situazione che implichi l’intervento della NATO. La seconda riguarda il mantenimento o meno di una visione comune all’interno dell’Ue, al di là dell’eccezione Orban. Le agende di Paesi come Polonia e Germania, pur partendo dallo stesso approccio, mancano però di roadmap coincidenti come si è visto nel caso dei carri armati Leopard. Infine, un altro elemento che sembra rilevante è il calendario elettorale negli Stati Uniti. Con le elezioni presidenziali all’orizzonte per novembre 2024, la guerra in Ucraina sarà un elemento chiave. Tutto questo se, come è lecito pensare dopo gli ultimi eventi di carattere militare (invio di carri armati ed eventualmente mezzi aerei in Ucraina da parte di Ue e Stati Uniti), quel conflitto continua il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre.

La versione originale di questo intervento è qui.