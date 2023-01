Il dramma di Scholz sui carri armati ricorda il problema russo della Germania

La Germania ha confermato mercoledì che invierà 14 carri armati Leopard 2 in Ucraina e concederà ad altri Paesi il permesso di consegnare i propri carri armati di fabbricazione tedesca.

La mossa per fornire all’Ucraina i principali carri armati è stata annunciata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz al Bundestag. Arriva dopo settimane di crescenti tensioni geopolitiche sulla questione. La Germania è stata accusata di aver bloccato gli sforzi internazionali per fornire a Kiev carri armati moderni di cui c’era un disperato bisogno in un momento in cui gli eserciti ucraino e russo stanno entrambi correndo per preparare offensive primaverili che potrebbero determinare l’esito della guerra.

Durante le prime settimane del 2023, Scholz è stato ampiamente accusato di temporeggiare sulla decisione di consegnare i carri armati Leopard all’Ucraina. Tuttavia, ora sembra essersi inchinato all’intensificazione della pressione internazionale dopo essersi assicurato da Washington che gli Stati Uniti forniranno anche carri armati all’Ucraina. “La Germania sarà sempre in prima linea quando si tratta di sostenere l’Ucraina”, ha detto ai parlamentari tedeschi a Berlino.

L’Ucraina ha chiesto Leopard sin dai primi giorni dell’invasione su vasta scala della Russia, iniziata quasi un anno fa, il 24 febbraio 2022. Il Leopard è visto come il modello di carro armato ideale per l’Ucraina in quanto è tecnicamente superiore a qualsiasi carro la Russia possa schierare ed è ampiamente disponibile in Europa. Attualmente si pensa che ci siano circa 2.000 Leopard in servizio, rendendo relativamente convenienti sia la manutenzione che il rifornimento.

Dopo il via libera di oggi da Berlino, l’Ucraina si aspetta ora di ricevere impegni da una crescente coalizione di paesi pronti a consegnare i Leopard. Questo inizialmente potrebbe essere sufficiente per creare due battaglioni di carri armati Leopard. Tuttavia, a causa di problemi di addestramento e logistica, potrebbero essere necessari fino a tre mesi prima che questi carri armati raggiungano il fronte in Ucraina.

Il dramma del carro armato Leopard è servito a evidenziare le preoccupazioni internazionali in corso sulla natura dei legami politici della Germania con il regime di Putin. Ha anche riacceso le accuse da parte di Berlino secondo cui Berlino non è un giocatore di squadra affidabile, sia in termini di NATO che di Unione Europea.

Tali affermazioni non sono una novità. Nell’aprile 2022, il Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki ha accusato la Germania di “intralciare” sanzioni più severe contro la Russia. “Chiunque legga le note delle riunioni dell’UE sa che la Germania è il più grande ostacolo quando si tratta di sanzioni più decisive”, ha detto ai giornalisti a Varsavia.

Per un certo numero di anni, l’impegno incrollabile della Germania nei confronti del progetto russo del gasdotto Nord Stream 2 è divenuto il simbolo del rapporto problematico tra Mosca e Berlino. I leader tedeschi ora riconoscono che l’oleodotto è stato un grave errore strategico. Tuttavia, Berlino in precedenza aveva ignorato la feroce opposizione sia di Bruxelles che di Washington sulle gravi implicazioni per la sicurezza del progetto per l’Ucraina e l’Europa nel suo complesso.

Il gasdotto Nord Stream II è stato progettato per aumentare la dipendenza dell’Europa dall’energia russa, consentendo nel contempo a Mosca di aggirare il sistema di transito del gas ucraino, esponendo così il paese a un rischio maggiore di un’invasione militare su vasta scala. È stata un’idea di Vladimir Putin e dell’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, che ha costruito una controversa carriera come dirigente energetico russo da quando ha lasciato le prime file della politica tedesca.

Schroeder è un collega del Partito socialdemocratico dell’attuale cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nonché del nuovo ministro della Difesa Boris Pistorius, che secondo quanto riferito ha anche condiviso uno stretto rapporto con una delle ex mogli di Schroeder. L’oleodotto ha ricevuto un forte sostegno dall’ex cancelliere tedesco Angela Merkel durante il suo mandato. Nella primavera del 2021, la Merkel ha convinto il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ad allentare le sanzioni del Nord Stream 2 imposte dal Congresso.

Il Nord Stream 2 è stato bruscamente cancellato da Scholz in seguito all’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022. Nell’estate del 2022, il gasdotto è stato danneggiato insieme al suo predecessore, il Nord Stream 1, da sabotatori sconosciuti. Sebbene non sia più una questione politica, Nord Stream 2 serve ancora a ricordare i profondi legami della Germania con l’élite russa.

La decisione di inviare carri armati Leopard in Ucraina rassicurerà in qualche modo i partner della Germania che il paese non sta più cercando di dare la priorità alle sue relazioni con la Russia rispetto agli interessi strategici comuni dell’Europa. Allo stesso tempo, il lungo ritardo che ha preceduto questa decisione sottolinea le sfide interne che rimangono per qualsiasi leader tedesco che cerchi di adottare politiche ritenute ostili al Cremlino.

La versione originale di questo intervento è qui.