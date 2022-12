Il divario generazionale al centro delle proteste in Cina

Per un regime che ostenta costantemente il suo “tasso di approvazione superiore al 90 per cento”, l’improvviso scoppio di proteste in tutta la Cina è sia imbarazzante che sconcertante. Tre anni di severe restrizioni COVID hanno causato frustrazione e rabbia nei confronti del governo che trascendono la classe e la geografia, una situazione mai vista dal 1989 e che incute timore nelle autorità.

Con lo slogan “la vita è soprattutto”, il regime si è legato le mani e ha introdotto una politica di controllo dell’epidemia strettamente focalizzata per ridurre al minimo i decessi per COVID-19. È stato un grande successo: la Cina finora ha avuto poco più di 30.000 morti cumulative rispetto all’1,1 milione degli Stati Uniti. Ma questo è stato ottenuto a scapito di decine di migliaia di vittime collaterali stimate a causa dei blocchi, dei mezzi di sussistenza di 1,4 miliardi di persone e dell’intera economia nazionale.

Queste politiche non suggeriscono né una deliberazione collettiva né una logica scientifica, per non parlare di un ruolo per l’opinione pubblica. Assomiglia invece alla politica dittatoriale weimin zuozhu – “prendere decisioni per il popolo”. Anthony Fauci, consigliere medico capo del presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato di non riuscire a capire perché la Cina abbia rinchiuso la sua gente per tre anni ma non si sia sforzata di massimizzare il tasso di vaccinazione. Il frettoloso allentamento delle restrizioni in risposta alle proteste e la prospettiva di uno tsunami di morti per COVID-19 a causa di una preparazione inadeguata indicano l’arbitrarietà nella politica cinese zero-COVID.

Durante le proteste, iniziate a novembre, i manifestanti hanno parlato apertamente davanti alle telecamere e le loro richieste sono andate ben oltre le circostanze personali. La folla ha intonato lo slogan appeso per la prima volta al ponte Sitong a Pechino: “No al test dell’acido nucleico e sì al cibo; no al blocco e sì alla libertà; no alla menzogna e sì alla dignità; no alla Rivoluzione Culturale e sì alla riforma; no alla dittatura e sì al voto; no alla schiavitù e sì alla cittadinanza’. Le richieste dei manifestanti hanno fatto eco a quelle dei manifestanti di piazza Tiananmen tre decenni prima.

Le attuali proteste rappresentano uno scontro di due epoche. I leader cinesi di oggi sono cresciuti durante l’era di Mao in circostanze molto diverse da quelle vissute da persone cresciute nell’era delle riforme e dell’apertura. La loro visione del mondo, le esperienze di vita, l’istruzione, le condizioni di vita e i percorsi di carriera sono molto diversi dai giovani cinesi.

Il sistema politico cinese è progettato per gli anziani. Le élite dominanti crescono come una coorte un passo alla volta. Quando raggiungono la cima, sono generalmente sulla sessantina o settantina. Ad ogni passo, acquisiscono maggiore potere e libertà di praticare i loro ideali, che si sono formati nell’era precedente, riportando inconsciamente un passato idealizzato. Questo problema del passato che guida il presente è alla base del divario generazionale nella politica cinese.

Il codice di condotta maoista per un membro del partito comunista di “essere una vite che non arrugginisce mai” o uno “strumento obbediente del Partito”, che “fa le valigie e partirà” una volta chiamato si traduce logicamente nelle richieste di lealtà assoluta di Xi . Questo è estraneo ai giovani cinesi, compresi i giovani membri del partito, cresciuti in una cultura del consumismo.

Per un uomo come Xi, che viveva in condizioni di estrema povertà e dormiva in caverne infestate dalle pulci, le difficoltà incontrate dai giovani di oggi potrebbero sembrare banali. Potrebbe essere difficile per coloro che sono cresciuti nelle tempeste della ‘lotta di classe’ e della ‘dittatura del proletariato’ apprezzare valori come la libertà, la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto. Ma questi sono al centro della vita e dell’identità delle giovani generazioni e sono stati questi diritti ad essere calpestati durante i blocchi.

Proprio come la morte di Hu Yaobang ha innescato le proteste del 1989, anche la morte di Jiang Zemin il 30 novembre 2022 ha portato a una raffica di commemorazioni del suo tempo come un’era più aperta, progressista e tollerante con meno rigidità ideologica di oggi. Jiang è cresciuto ed è stato educato nell’era pre-comunista ed è il più vicino a un politico moderno che la Repubblica popolare cinese abbia prodotto finora.

In un evidente affronto a Xi, la gente ora ricorda Jiang come un leader meno pretenzioso e più spontaneo, che sapeva ridere di gusto, cantava goffamente sulla scena mondiale, rimaneva gioviale sotto le critiche e il ridicolo, e non era intimidito dalle domande difficili dei giornalisti occidentali .

Xi Jinping non è solo più ideologico, ma anche troppo preoccupato per la sua immagine di sé come “grande leader” che costruisce un’eredità storica. Il problema per Xi è che le generazioni più giovani non vedono niente di così eccezionale in un politico. Per Xi essere chiamato per nome a “dimettersi” deve essere un duro colpo per un ego nutrito da anni di crogiolarsi nella glorificazione dei media e nelle lodi degli yes-men di cui si circonda. Questo è un brusco risveglio per Xi che potrebbe potenzialmente alterare le dinamiche politiche in Cina.