Ronald Reagan è diventato il primo Presidente degli Stati Uniti a parlare in entrambe le camere del parlamento l’8 giugno 1982. Il suo discorso a Westminster ha suscitato scalpore in quel momento. Segnò l’inizio dell’evoluzione della dottrina Reagan, il suo approccio agli affari esteri che cercava di sostenere la libertà e respingere l’aggressione comunista.

Il primo ministro del Regno Unito, Margaret Thatcher, era determinato a concedere a Reagan il raro onore di rivolgersi ai parlamentari britannici a Westminster. I suoi oppositori politici non erano così accaniti. Per il leader laburista Michael Foot, le politiche conservatrici di Reagan lo hanno reso una figura troppo divisiva per parlare. Ma il discorso è andato avanti e Reagan in seguito ha scritto nelle sue memorie che era uno dei suoi più importanti.

Le parole contano. Quelle del presidente degli Stati Uniti in particolare hanno un’enorme influenza sul discorso politico e popolare. Quarant’anni dopo, diverse righe del discorso di Westminster hanno ancora un peso.

La politica statunitense di contenimento nei confronti dell’Unione Sovietica durante la guerra fredda aveva portato al consolidamento di un mondo diviso. Aveva portato politici, politici e studiosi ad accettare che il globo sarebbe rimasto diviso tra l’ovest capitalista e l’est comunista, con ogni blocco in competizione per l’influenza sul cosiddetto terzo mondo.

Fin dall’amministrazione Nixon, la ricerca americana di una distensione – un allentamento delle tensioni con l’Unione Sovietica – aveva sottolineato l’idea che la guerra fredda poteva solo essere gestita, non vinta. Il discorso di Reagan a Westminster, al contrario, era un’audace dichiarazione che la guerra fredda poteva effettivamente essere vinta. Immaginava un mondo al di là della minaccia di una guerra nucleare:

La marcia della libertà e della democrazia […] lascerà il marxismo-leninismo sul mucchio di cenere della storia come ha lasciato altre tirannie che soffocano la libertà e mettono a tacere l’autoespressione del popolo.

I suoi commenti hanno attirato l’ammirazione dei suoi sostenitori, ma lo sconcerto degli altri. Mentre la percezione popolare è che Reagan godesse del sostegno ferreo della Thatcher nell’aggressione contro l’Unione Sovietica, la realtà era più complicata.

È vero che la Thatcher ammirava il discorso di Westminster, ma era meno colpita dal sogno di Reagan di un mondo senza armi nucleari. Reagan ha quasi reso tutto questo una realtà quando ha incontrato il leader sovietico Mikhail Gorbachev a Reykjavik nel 1986. Dopo aver sentito parlare di questo incontro, la Thatcher ha detto furiosamente ai suoi aiutanti che la tecnologia non poteva essere non inventata e che non avrebbe abbandonato il deterrente nucleare del Regno Unito.

La retorica di Reagan a Westminster ha sfidato la saggezza convenzionale sia sulla natura delle relazioni internazionali che sul ruolo del governo nella vita americana. Allo stesso modo, il suo discorso inaugurale del 1981 aveva rotto con lo status quo, dichiarando che “il governo non è la soluzione al nostro problema, il governo è il problema”.

Relazioni angloamericane

Il discorso di Reagan ha fatto riferimento a celebri personaggi transatlantici e alla storia delle relazioni anglo-americane. Come è stato sottolineato dopo la seconda guerra mondiale ed è ancora un luogo comune oggi, questo ha cercato di sottolineare la particolarità del rapporto anglo-americano.

Naturalmente, visti gli inizi degli Stati Uniti come ribellione contro il dominio coloniale del re britannico, le relazioni anglo-americane non sono sempre state celebrate come “speciali”. A Westminster, Reagan ha scherzato dicendo che “era meglio lasciare che il passato fosse passato”, riferendosi ai commenti fatti dalla Thatcher nel 1981 durante una visita a Washington DC sulla rivoluzione americana e “una piccola ribellione di tanto in tanto” era “una buona cosa”.

Reagan ha anche elogiato la leadership di Winston Churchill, facendo eco ad alcune delle sue osservazioni particolarmente famose sui regimi totalitari che vanno da “Stettino sul Baltico a Varna sul Mar Nero”. E ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno alla guerra delle Falkland, scoppiata due mesi prima. Mentre le forze britanniche e argentine contestavano la sovranità di quelle isole dell’Atlantico meridionale, Reagan ha cercato di mettere a tacere i dubbi diffusi sul sostegno degli Stati Uniti alla posizione britannica.

L’amministrazione di Reagan era stata divisa sulla questione. Alcuni credevano che fosse urgente un accordo di pace per evitare che la giunta militare che governava l’Argentina venisse umiliata dal conflitto, poiché rischiava l’ascesa di un governo di sinistra lì. Reagan, al contrario, ha sottolineato ai politici britannici l’impegno anglo-americano condiviso per la democrazia e lo stato di diritto.

Si sono levate voci per protestare contro il loro sacrificio per pezzi di roccia e terra così lontani. Ma quei giovani uomini non stanno combattendo per semplici proprietà immobiliari. Combattono per una causa, per la convinzione che l’aggressione armata non debba avere successo.

Il discorso dimostra il significato attribuito alle parole di un presidente degli Stati Uniti. La Thatcher non sarebbe l’ultimo primo ministro ad essere grato per il sostegno presidenziale a una politica controversa.

È anche un esempio della sovrapposizione tra politica interna e affari esteri. Ha inoltre stabilito la “relazione speciale” tra Reagan e Thatcher. Il presidente aveva approvato la decisione della Thatcher di entrare in guerra per le Falkland. Il primo ministro si era assicurato che Reagan tenesse un importante discorso a un pubblico internazionale e, soprattutto, nazionale negli Stati Uniti.

A Westminster Reagan ha chiesto agli alleati di unirsi a “una crociata per la libertà che coinvolgerà la fede e la forza d’animo della prossima generazione”, in cui “tutte le persone sono finalmente libere di determinare il proprio destino”. Ha affermato che “la forza militare è un prerequisito per la pace”, anche se “nella speranza che non venga mai utilizzata”. Ciò ha sorprendenti parallelismi con la rinascita dell’unità della Nato alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina.

Per Reaganites – che descrive il 40° presidente come il “grande comunicatore” – le sue idee e il suo messaggio erano senza tempo. Per i suoi critici, questo discorso è stato un altro esempio della retorica sconsiderata e pericolosa con cui ha intensificato le tensioni, rischiando anche una “guerra calda” con l’Unione Sovietica. Meno di un anno dopo, avrebbe continuato a descrivere l’URSS come un “impero del male“. Quarant’anni dopo, le sue parole a Westminster portano a casa una verità sulla storia: più che un cambiamento.