L’UE sta preparando nuove sanzioni contro la Russia in risposta all’accusa dell’Ucraina di crimini di guerra russi nel sobborgo di Bucha a Kiev. Le nuove sanzioni probabilmente si baseranno su quelle precedenti, ma questa volta Bruxelles potrebbe (finalmente) prendere di mira il petrolio e il carbone russi.

Alla luce di queste raccapriccianti rivelazioni, i leader dell’UE sono ora sottoposti a pressioni ancora maggiori per vietare le importazioni russe di gas naturale. L’intero blocco non sarà d’accordo, almeno non a breve termine. Ma singoli Stati membri dell’UE potrebbero esserlo.

La Lituania, che sette anni fa faceva affidamento quasi esclusivamente sul gas russo per mantenere le luci accese, ha annunciato domenica di essersi completamente svezzata dalle importazioni russe. Altri Paesi dell’UE seguiranno l’esempio? Dipende, dato che alcuni sono più dipendenti dal gas russo di altri o sono senza sbocco sul mare, il che rende più difficile ottenere forniture alternative.

Ecco alcuni argomenti a favore e contro.

ARGOMENTI PER VIETARE IL GAS RUSSO

C’è una crescente pressione popolare in Europa per punire Mosca, anche nei Paesi che sono dipendenti al gas russo. In un recente sondaggio, la maggior parte dei polacchi ha sostenuto il divieto delle importazioni di energia russe. La maggioranza dei tedeschi in un sondaggio YouGov all’inizio di marzo, nel frattempo, ha sostenuto sanzioni economiche più severe contro la Russia. I leader europei vedono la scritta sul muro, anche se sanno che gli elettori non saranno contenti quando le loro bollette elettriche andranno alle stelle.

Potrebbe davvero danneggiare l’economia russa e, per estensione, Vladimir Putin, che sta già rendendo più difficile l’acquisto di gas russo chiedendo il pagamento in rubli. La Russia vende circa 400 milioni di euro (373,7 milioni di dollari) di gas al giorno ai Paesi UE e ha poche opzioni per reindirizzare tali spedizioni verso altri mercati. Poiché le esportazioni di gas in Europa rappresentano oltre il 2% del PIL russo, i divieti intaccherebbero in modo significativo la capacità di Putin di finanziare la macchina da guerra russa.

I divieti di singoli Paesi potrebbero creare un effetto domino. L’UE prevede di ridurre di due terzi le importazioni di gas russe in un anno. Ma ciò potrebbe accadere più velocemente se i singoli paesi lo facessero da soli. Se diciamo che una manciata di Stati membri dell’UE si unirà all’appello della Lituania per fermare ora le importazioni russe, ciò eserciterà più pressione sugli altri, compresi i principali importatori come l’Italia o la Germania, per portare avanti la scadenza del blocco.

Potrebbe togliere la futura leva del gas alla Russia. Il Cremlino se l’è cavata molto nei confronti dell’Ue perché Putin ha sempre calcolato che gli europei non avrebbero mai osato toccare il gas russo. E se lo facessero? Senza timore di congelamento durante l’inverno a causa dei prezzi del gas alle stelle, le continue minacce di Putin di interrompere il gas diretto all’UE quando non ottiene ciò che vuole cadranno nel vuoto a Bruxelles.

ARGOMENTI CONTRO IL DIVIETO DEL GAS RUSSO

Potrebbe innescare una recessione. La fiducia degli investitori dell’Eurozona è ora al livello più basso da luglio 2020. Il divieto delle importazioni di gas russe aumenterà solo le probabilità di un’imminente recessione nell’UE, di cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha costantemente messo in guardia quando ha difeso l’esclusione del gas dalle sanzioni russe. Gli europei che perdono il lavoro in gran numero potrebbero invertire l’attuale marea di forte sostegno popolare in tutta l’UE per aiutare l’Ucraina e punire la Russia.

Putin potrebbe considerarlo un atto di guerra. Quando il notoriamente combattivo leader russo viene messo alle strette -come il topo nella storia che ama raccontare– tende a scagliarsi contro i suoi presunti nemici facendo cose molto cattive. Come diffondere il conflitto ucraino nel territorio dell’UE/NATO attaccando le spedizioni di armi dalla Polonia o addirittura usando armi chimiche.

Nessuno può intervenire per colmare il divario nell’immediato. Sia gli Stati Uniti che il Qatar , ad esempio, hanno tecnicamente la capacità di compensare la carenza di gas dalla Russia. Diversi Paesi dell’UE hanno già firmato accordi con entrambi per fare proprio questo, ma l’importo che gli americani e il Qatar possono inviare a breve termine è molto al di sotto di ciò che la Russia attualmente fornisce. Un’altra opzione è l’Algeria,ma i colloqui con l’UE si sono bloccati a causadel recente scontro dell’Algeria con il Marocco e la Spagna sul Sahara occidentale.

E poi c’è la Cina. Se gran parte del gas russo dovesse cadere dal mercato durante la notte, le aziende cinesi saranno più che felici di entrare e acquistarlo, con un forte sconto . In un momento in cui l’UE e la Cina sono completamente in disaccordo sull’Ucraina, Bruxelles non può essere ansiosa di lasciare che Pechino guadagni ancora più forza economica dando ai cinesi l’accesso al gas russo a prezzi stracciati.