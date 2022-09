Di fronte a rischi e minacce imminenti per gli interessi e le risorse della Malesia, in particolare nel Mar Cinese Meridionale, i malesi sono in grado di creare misure di deterrenza credibili ed efficaci contro Pechino?

Si prevede che decenni di progressi produrranno il risultato desiderato nel tracciare l’orientamento autonomo e indipendente della sopravvivenza e degli interessi della Malesia, ma in quanto potenza di mezzo, ci sono limiti strutturali alla sua vera capacità.

La sua posizione militare è di natura completamente difensiva, con manovre e orientamenti strategici basati su una forza difensiva integrata e credibile che è sia deterrente che efficace nel respingere le minacce. L’orientamento della politica estera della Malesia ha sostenuto per decenni la sacralità della centralità e del non allineamento ritenuti la migliore base per salvaguardare i suoi interessi. Questi due aspetti critici della sicurezza e della politica estera sono da anni nella stasi degli interessi pubblici, dove c’è uno scollamento tra le masse e la risonanza nella difesa e nell’affiliazione alla sicurezza. I canali critici della disputa sul Mar Cinese Meridionale e la sua importanza per le sue considerazioni economiche e di sicurezza, tra gli altri, hanno intrapreso la strada del supporto e dell’affiliazione ideologica e basata sul Paese, sostituendo gli interessi fondamentali della Malesia e il ruolo nel tracciare i suoi migliori rendimenti.

Alcuni vedono la Cina, essendo l’inevitabile vicino della Malesia e della regione, come una maledizione a lungo termine, mentre per altri porta una rassicurazione e stabilità gradite.

Gli osservatori esterni rimangono perplessi per l’ignoranza pubblica predominante sull’importanza del Mar Cinese Meridionale per la sopravvivenza economica della Malesia, vedendo come le entrate prevalenti di petrolio e gas derivano dalle sue attività in questa regione, a parte le risorse marine e altre. Decenni di stabilità costante nelle entrate e nelle entrate hanno creato compiacimento nel creare una protezione strategica orientata al futuro delle sue risorse e del suo potenziale, dando per scontato lo spettro delle risorse e della sovranità con la dipendenza e la fiducia riposte dai suoi responsabili politici con l’orientamento politico di essere centrale e amico di tutte le nazioni, come principale baluardo della sua sopravvivenza e protezione del patrimonio.

Le sfide e le minacce alle sue risorse dovute a misure e tattiche intrusive da parte di potenze esterne, inclusa la Cina, non hanno ricevuto un’attenzione seria che giustifichi una forte misura di deterrenza. Da solo come Paese, non c’è capacità sufficiente per forgiare strumenti sufficienti per il proprio sviluppo economico e per difendere i propri interessi e sopravvivenza. Nella sfera economica, la dipendenza prevalente dalle architetture regionali e globali sempre più modellate dall’agenda economica di Pechino rimane radicata. Per pura e disperata corsa al mercato, al commercio, ai capitali, all’accesso e alle risorse, Kuala Lumpur non ha altra scelta che sfruttare la più semplice fonte di sostegno prontamente fornita da Pechino, dalla BRI all’RCEP. Sul fronte della sicurezza e della difesa, la mancanza di una pianificazione strategica a lungo termine e orientata al futuro, soprattutto nell’abbandonare la radicata dipendenza da Pechino, è messa a nudo, ha paura di fare perno sulle forze superiori dell’Occidente e intrappolata nello sviluppo delle proprie capacità difensive interne.

Di fronte a rischi e minacce imminenti per gli interessi e le risorse della Malesia, in particolare nel Mar Cinese Meridionale, i malesi sono adeguatamente in grado di creare misure di deterrenza credibili ed efficaci contro Pechino? Quali saranno le risposte dell’ASEAN su cui la Malesia ha appuntato così tanti sforzi per costruire il suo ruolo e la sua influenza? L’ASEAN e gli altri attori regionali saranno obbligati alle minacce e alle maggiori chips e carte se Pechino farà ritorsioni economiche? Tutti questi rimangono punti di riflessione critici per Kuala Lumpur mentre si destreggia tra la sua posizione, ora intrappolata tra una roccia e un luogo duro. Pechino cerca di sfruttare la centralità dell’ASEAN, che si traduce in una mano libera per continuare l’attuale approccio di test e costruzione. Ciò implica testare le risposte e l’entità della rappresaglia degli attori regionali, il tutto continuando a costruire capacità militari e di proiezione di potenza più offensive nel Mar Cinese Meridionale.

I cambiamenti nel corso dei decenni nell’orientamento della politica estera della Malesia dall’essere pro-Occidente al non allineamento hanno prodotto risultati contrastanti in alcuni parametri e prospettive in diminuzione in altri. È cruciale nel nuovo frangente di fronte alle minacce convenzionali e non tradizionali per decifrare la questione dell’analisi costi benefici di questa posizione. Come vengono misurati l’impatto e il risultato e su quali basi e basi vengono considerati? Quale sarà il reale impatto calcolato sul terreno sia per il pubblico che per la nazione dell’orientamento perseguito? I malesi stanno meglio e sono più sicuri o meno? Gli attuali partner stretti della Malesia che sono stati incessantemente perseguiti, in particolare Pechino e altri attori in Medio Oriente, forniranno le restrizioni o aperture e ritorni attesi in caso di conflitti?

I guadagni a breve termine e la dipendenza basati sul suo attuale stato economico e sulle sue necessità politiche potrebbero rendere inevitabili le sue aperture e la continua dipendenza da Pechino e altri, specialmente quando i rendimenti sono allettanti e redditizi. Per sbarazzarsi della sua facile trappola della dipendenza, i calcoli strategici a lungo termine devono sostituire i soli guadagni finanziari attuali, in cui la stabilità futura dei rendimenti e l’impatto della giusta partnership basata su comprovati risultati e pilastri di valori, fiducia e principi contano più in sostanza .

Per questo, una grande saggezza e manovre strategiche sono fondamentali, per garantire la sostenibilità dei suoi asset e per diversificare i suoi alleati e partner di difesa e politici. L’ambito militare e di sicurezza della Malesia si limita a un cauto assecondare, con la partecipazione a esercitazioni militari e all’acquisto di armi, insieme al complesso militare che avanza a livello locale che costituisce la base convenzionale delle sue iniziative militari e di sicurezza. Per garantire la sua futura transizione nella parità di potere e nella preparazione per vulnerabilità e rischi futuri, è una chiamata a ricalibrare le sue posizioni di sicurezza e a cercare partnership di difesa concrete e resilienti basate su fiducia, valori e principi duraturi. La sua attuale partnership con l’FPDA deve essere sostenuta e rafforzata, nonostante le argomentazioni contro il ruolo e l’impatto dell’FPDA. Nonostante le prospettive in diminuzione della Malesia nel fornire un sostegno di contenimento forte e bancabile all’Occidente, rimane in cima alla lista delle priorità della spinta e della proiezione regionale a lungo termine di Washington. La scommessa dell’ASEAN della Malesia deve essere rivalutata, tenendo conto della futura resilienza e influenza, in particolare del ritorno delle assicurazioni che deriverà da un destino incerto in attesa dell’ASEAN. Il raggruppamento rimane una futura causa persa, salvo qualsiasi riforma credibile e duratura in questo approccio, e privo di uno strumento di deterrenza efficace e di efficacia e influenza in declino, il futuro lustro dell’ASEAN dipende dal fatto che decida di continuare la sua centralità e approccio diretto o di essere audace in una nuova impostazione dell’agenda.

Temendo di sconvolgere Pechino e di non essere vista girare dal suo percorso duraturo di non allineamento, la Malesia è riluttante a impegnarsi in qualsiasi più profonda difesa e partenariato militare con l’Occidente e Washington, a differenza delle Filippine e di Singapore, fuori dalla base principale del mantenimento la sua autonomia e indipendenza nell’orientamento politico. Il reale impatto sulla sua sopravvivenza futura nel caso di un conflitto in piena regola nella regione che minaccia la sua sovranità e sopravvivenza, in un approccio di centralità, merita un’adeguata rivalutazione. A quali spese sarà il suo rifiuto di più profonde partnership militari e di sicurezza con poteri affermati come Washington, nel caso in cui il paese avesse bisogno del giusto e urgente sostegno nelle misure di deterrenza e nella gestione dei conflitti?

Sebbene non ci siano amici o nemici permanenti nell’arena geopolitica globale, un’amicizia sotto mentite spoglie e un nemico sbagliato come obiettivo sono la ricetta di un passo falso strategico che può ritorcersi contro. È della massima importanza notare che la futura ascensione egemonica regionale e globale della Cina non è scolpita nella pietra e, al contrario, il declino e la perdita di potere percepiti dall’America non sono comparativamente inevitabili. Per ora, la regione e in gran parte la stessa Malesia, sono guidate da questa nozione di crescente multipolarità dettata da Pechino, e scommettono sulla periferia dell’ascesa della Cina per prepararsi al futuro in cui l’influenza e il dominio di Pechino in quasi tutti i settori della crescita sono percepiti come inevitabili.

L’esito di questa rivalità globale con l’aumento della concorrenza del potere bipolare con l’architettura geopolitica mutevole è tutt’altro che sigillato. È facile screditare e cancellare la futura resilienza al potere di Washington, e i malesi e gli attori regionali potrebbero trovarsi sulla strada sbagliata, a proprie spese collettive. A quel punto sarà troppo tardi per essere impantanati nelle opportunità perse, dove le ricadute del potenziale conflitto in piena regola cambierebbero le dinamiche della fiducia regionale e globale. Ancora più importante, la fiducia e l’equilibrio di potere saranno permanentemente ridisegnati.