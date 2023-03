Il degrado della Russia: come le istituzioni arcaiche ostacolano lo sviluppo

Il comportamento razionale dei diretti beneficiari di qualsiasi regime politico, che controllano il potere statale, è volto ad evitare stati limite di umore pubblico. Nel paradigma della democrazia competitiva, le élite dominanti sono interessate a massimizzare la soddisfazione delle richieste sociali per essere rielette al prossimo mandato.

Nelle autocrazie morbide, le élite dominanti ei loro affiliati mirano alla lealtà degli strati sociali dominanti e al loro umore sociale stabile, poiché le autocrazie mercantiliste moderate fanno affidamento sul sostegno sociale come fattore importante per la continuità del loro arricchimento e longevità politica. Anche le dittature tiranniche preferiscono controllare sia l’isteria dell’approvazione totale, che di solito è mista a paura, sia, naturalmente, frenare qualsiasi attività di protesta.

Ci sono tutte le ragioni per concludere che il regime autoritario russo non ha perso del tutto le sue capacità competitive e, nonostante una serie di dannosi errori esistenziali e sistemici, ha scelto una strategia politica ottimale per la sua posizione in termini economici, che è, di ovviamente, essenzialmente una tattica. La sua base è mantenere la capacità e le capacità di consumo dell’elettorato di base, o più precisamente, dei gruppi sociali leali, a un livello leggermente spostato rispetto alle precedenti e consuete preferenze e capacità di consumo. Come al solito, il dominio ei suoi vassalli puntavano su una sana politica economica e si fidavano delle decisioni di una “competente divisione economica e finanziaria” del governo.

Perché ho definito queste decisioni tattiche piuttosto che strategiche? La risposta è ovvia: la stabilizzazione e il mantenimento a galla è il discorso principale delle decisioni di potere, che non ha nulla a che fare con lo sviluppo e la crescita. Ciò è logico: dato il cambiamento, o meglio l’inasprimento, della narrativa ideologica e le decisioni di lanciare un’aggressiva espansione militarista all’estero, le posizioni economiche globali e di altro tipo del paese si stanno deteriorando drasticamente e le direzioni della politica interna sono determinate di conseguenza.

Il mercato, come paradigma dei processi economici, cioè della produzione e dello scambio di merci, è stato e rimane per il regime un modo per alleviare la povertà e consentire alla popolazione di avere un livello minimo o superiore di ricchezza, che consente al regime di contare sulla passività di protesta dei gruppi sociali bersaglio e neutralizzare le richieste di una crescita più intensa della prosperità.

Pertanto, con l’inizio dell’aggressione contro l’Ucraina, il regime e i suoi dirigenti funzionali incaricati della politica economica hanno iniziato ad agire nelle “circostanze proposte”, hanno iniziato a farlo con abilità e con più o meno successo, come si può giudicare dai risultati del 2022. Lo sforzo principale è stato ovviamente diretto a evitare che le opportunità di consumo crollassero e regredissero pericolosamente. A tal fine, i dirigenti economici statali si affidavano alla regolare liberalizzazione e all’espansione della libertà di mercato, nonché a generosi sussidi ai gruppi e alle formazioni sociali più povere.

Gli strati sociali depressi sono inondati di denaro, gli strati di successo non sono ostacolati e l’onere normativo è alleggerito.

Infatti, il regime vuole concludere un nuovo contatto sociale con la popolazione: non tolleriamo la slealtà e aumentiamo la mancanza di libertà politica, ma allentiamo la pressione economica e aumentiamo le vostre entrate, compresa la condivisione degli affitti di bilancio con voi. Allo stesso tempo, controlliamo tutte le industrie di esportazione come fonte di rendita e ci difendiamo rigorosamente dalle invasioni per partecipare alle decisioni di ridistribuzione delle entrate. Tutte le grandi imprese industriali e tecnologiche in cerca di rendita sono una zona di interessi monopolistici e di controllo del potere del regime e dei suoi interessi acquisiti. Qualsiasi cosa più profonda nel volume economico e più in basso nella spirale economica è un mercato e una ridistribuzione orizzontale. In cambio, vogliamo lealtà politica, passività civica e risorse umane per la guerra.

I successi di questa politica interna a doppio binario in generale hanno, a prima vista, risultati positivi sia per il governo che per la popolazione. I trasferimenti ai gruppi sociali di bilancio e alle regioni sovvenzionate – donatori di masse umane per la politica aggressiva di mobilitazione del regime – sono cresciuti considerevolmente rispetto allo scorso decennio. Il riorientamento, principalmente la cinesizzazione delle importazioni, sta aumentando con successo, soprattutto nei beni di consumo.

Allo stesso tempo, il calo della qualità e dell’assortimento non ha avuto praticamente alcun effetto sui sentimenti dei consumatori dell’elettorato di base. Questo elettorato è il 75 per cento della popolazione che vive in città con una popolazione inferiore a 500.000 abitanti. Le preferenze dei consumatori di questa maggioranza della popolazione prima del 2022 non erano molto diversificate e di alta qualità per ovvie ragioni, la prima delle quali è il basso reddito. Tali preferenze dei consumatori possono essere soddisfatte e compensate dalla ricanalizzazione dei flussi di merci dall’Asia.

I gruppi sociali raggruppati nella categoria generale della “classe media”, che avevano sede in grandi agglomerati e avevano redditi significativi e preferenze di consumo più sofisticate, ricevevano certamente e prevedibilmente uno sconto significativo nella qualità e negli stili di vita abituali. Tuttavia, il declino anche delle loro capacità di consumo non è ancora drammatico, e l’adattabilità in un ambiente in cui la realtà si rivela migliore delle aspettative dell’inizio del ’22, forma lealtà, o almeno passività politica.

I gruppi che esprimono apertamente e attivamente il loro malcontento per lo status quo e costituiscono il principale focolaio di protesta, generando fattori scatenanti di instabilità, vengono neutralizzati direttamente dalle autorità attraverso una repressione più dura e l’espulsione dal Paese.

Pertanto, la politica del regime di mantenere la maggior parte della popolazione nella zona del consumo abituale non sofisticato, con una diminuzione della qualità e dell’assortimento, insignificante per questa popolazione, e un simultaneo irrigidimento del regime politico verso l’applicazione repressiva della volontà delle autorità, ha ebbe il suo effetto positivo per il regime e per la popolazione. Il regime mantiene la stabilità e la lealtà della popolazione radicale, la popolazione non avverte però un abbassamento significativo della qualità della vita, dato l’effetto di una base non troppo alta.

Ho detto molte volte che il modello dell’autocrazia russa contemporanea, nonostante il passaggio a una dittatura totalitaria, è ancora alimentato dalla lealtà sociale. Ciò è razionale e legittimo: lo scambio di mercato orizzontale implica la più efficace soddisfazione delle esigenze dei consumatori della popolazione in conformità con i bassi redditi, nonché una maggiore stabilità economica, adattabilità e sopporta costi di transazione inferiori nella politica economica in contrasto con la ridistribuzione socialista centralizzata. In combinazione con politiche macroeconomiche prudenti e di alta qualità che evitano ampi deficit di bilancio e inflazione, l’economia dei consumi può rimanere a galla per un periodo molto lungo e rimuove una minaccia cruciale di malcontento sociale per le autorità.

L’abbassamento delle barriere normative per le piccole e medie imprese dall’inizio del ’22 è stata certamente una decisione importante e sensata per stabilizzare i consumi e consentire agli imprenditori di soddisfare meglio la domanda dei consumatori.

Tuttavia, un esame dettagliato dei processi rivela costi di transazione molto significativi che non possono essere evitati nell’attuale regime dell’ordine sociopolitico. Queste esternalità corroderanno costantemente e costantemente qualsiasi efficacia della liberalizzazione per una semplice ragione: la liberalizzazione e la stretta autoritaria possono correlarsi solo per un breve periodo, perché questi sono fenomeni intrinsecamente opposti e la loro ulteriore divergenza è inevitabile.

La struttura dell’autoritarismo russo quasi feudale implica che la liberalizzazione e la riduzione degli oneri normativi comportano la necessità di sostituire fonti corrotte di arricchimento della burocrazia per mantenerne la lealtà. Ciò richiede l’aumento del finanziamento diretto della sfera di bilancio e la compensazione dei benefici della burocrazia attraverso l’espansione di una varietà di progetti di bilancio adatti a narrazioni di mobilitazione.

Allo stesso tempo, gli ostacoli normativi, in quanto fonte naturale di arricchimento della corruzione, sono facilitati e ridotti. Tuttavia, i profitti non assegnati da queste fonti in via di estinzione vengono raccolti da nuovi beneficiari: le forze dell’ordine. In una situazione in cui il regime politico si sta irrigidendo ei poteri delle forze dell’ordine si stanno espandendo in un contesto di riduzione della capacità della burocrazia, le forze dell’ordine stanno riempiendo le zone di influenza della burocrazia cadute. L’effetto canonico dei “gruppi affamati” emerge quando i banditi insediati e saccheggiati, che cercano di razionalizzare, preservare e moltiplicare il loro bottino attraverso lo sviluppo di leggi e istituzioni inclusive, vengono sostituiti da nuovi banditi non ancora arricchiti,

Il trasferimento dei benefici corrotti della burocrazia alle agenzie di potere, da un lato, significa un reale alleggerimento per qualche tempo dei costi di transazione per le imprese – sia qualitativamente che quantitativamente. Tuttavia, significa anche maggiori rischi aziendali, perché in caso di conflitto, la parte “seconda”, dominante, non solo non cede il passo agli affari, ma comporta una minaccia diretta alla vita e alla libertà dell’imprenditore.

Il problema principale con questa “ridistribuzione del potere” sullo sfondo delle narrazioni di mobilitazione ideologica è che la crescente influenza economica delle agenzie di sicurezza nella ridistribuzione corrotta dei benefici trasforma le istituzioni consolidate che in qualche modo replicano le normali regole di fare affari in un’economia di mercato. Tali istituzioni imitative sono caratteristiche dell’autocrazia morbida, in cui le autorità e i loro affiliati cercano di mantenere la lealtà di gruppi e strati sociali chiave e garantire aspettative positive degli agenti economici attraverso l’imitazione procedurale delle istituzioni liberali e legali caratteristiche delle democrazie liberali. Questa è una fase importante della liberalizzazione e della democratizzazione perché, come ho detto prima, i delinquenti stabili vogliono stabilità e sicurezza,

Man mano che l’influenza dei siloviki prolifera, queste istituzioni imitative diventano completamente decorative e perdono il loro significato, anche se minimo.

Come si manifesta questo?

Prima di tutto, questa è la profanazione definitiva di qualsiasi decisione giudiziaria e la completa atrofia del potere e dell’influenza della magistratura. In un sistema sociale dove il diritto inclusivo è quasi del tutto scomparso, e al suo posto è emerso il diritto subsociale, cioè nell’interesse dei membri della sottosocietà giustificata – il potere verticale con tutte le sue diramazioni – c’è una gravità in cui ogni individuo cerca l’integrazione con l’individuo che è più vicino al superiore nella verticale del potere.

Quando la parte di potere del sistema comincia a prevalere sulla parte burocratica, questa struttura di relazioni acquista forme e manifestazioni più lineari e univoche. Di conseguenza, il diritto normativo e costituzionale perde il suo potere pratico e viene sostituito dal diritto del più forte, o meglio, più significativo nel sistema di appartenenza al blocco di potere della verticale del potere. Ciò porta a inevitabili erosioni e distorsioni del comportamento sociale e dei valori su cui si basa: tutti si sforzano di avvicinarsi il più possibile al “nuovo potere” come vantaggio sociale competitivo. Emergono così nuove motivazioni, tradizioni ed etiche; le relazioni sociali vengono verticalizzate ulteriormente sulla base di una comprensione arcaica e quasi letterale – fisica – della forza e della debolezza.

Inoltre, le reali possibilità di espressione individuale sono notevolmente ridotte, dalle varie forme e modalità di autoespressione alle richieste allo stato come garante ultimo dei diritti. Sta cambiando la fonte dei diritti stessi, il che significa che cambiano anche i diritti e le modalità del loro esercizio. Le norme etiche e morali della vecchia civiltà nel comportamento sociale e individuale non sono più rilevanti, o la loro rilevanza si trasforma in convenzionalità.

Il peso maggiore e la forza dominante si acquisiscono conformandosi a narrazioni, atteggiamenti e dogmi ideologici indottrinati. Questo si estende e si estende a tutto lo spettro delle sfumature della vita pubblica e individuale, fino a includere lo spazio personale necessariamente nascosto alla vista pubblica (la denuncia di un passeggero che ha guardato qualcosa di “proibito” sul suo telefono sui mezzi pubblici). L’individualità differenziata diventa un’espressione inaccettabile di alterità rispetto a valori sociali incollati e totalizzanti, e quindi soggetta a un rifiuto aggressivo, sia a livello socio-residenziale che di sistema-stato.

Infine, il desiderio biologico dell’individuo sociale per la massima sicurezza, come fattore più potente per un migliore futuro genetico personale, impone una scelta costante tra partecipazione attiva e non partecipazione al nuovo sistema di “potere” dell’ordine sociale.

La non partecipazione porta con sé i benefici dell’“invisibilità”: si possono seguire le nuove norme accettate senza “attivismo nel lealismo” e garantire comunque un’interferenza minima nella propria vita privata. Ma questa posizione limita il successo sociale degli individui: essi dovranno accontentarsi di un posto negli strati sociali più bassi, meno influenti, meno protetti dal punto di vista della nuova “destra” e meno abbienti.

Partecipazione significa competizione inevitabile con altri individui, ognuno dei quali cerca di conquistare la posizione più vantaggiosa nel sistema verticale. I vantaggi e la competitività in un tale quadro di riferimento sono classificati come vicinanza al membro più influente del verticale, come ho menzionato sopra. L’indebolimento della competitività o la perdita della concorrenza possono significare non solo la perdita di benefici materiali o dello status sociale, ma anche costi fisici, fino al carcere o alla morte.

Questo paradigma della competizione sociale atavifica i valori sociali e il comportamento che essi definiscono. L’umanizzazione inevitabilmente declina, la normalizzazione della violenza aumenta e l’imprenditorialità viene incanalata nella ricerca di un forte dominio delle risorse.

È possibile l’esistenza di scambi economici nel sistema di coordinate capitalista e la continuazione delle relazioni di mercato in un tale ambiente socio-politico e istituzionale? Indubbiamente sì, ma il punto di applicazione degli sforzi degli agenti economici sarà diverso, cambieranno gli standard etici e le condizioni istituzionali e, quindi, la definizione degli obiettivi economici. L’orientamento all’affitto peggiorerà, la sostituzione delle importazioni con prodotti di produttori asiatici diventerà l’obiettivo principale dell’attività delle piccole imprese private che cercano di espandersi e ridimensionarsi, la piccola imprenditoria si espanderà, ma assumerà forme procedurali sempre più arcaiche.

L’economia di mercato non è né un dogma cristiano né una promessa del paradiso in terra, né una panacea per la tirannia e la dittatura. Si tratta semplicemente di un modo di organizzazione economica, produzione e scambio di beni più efficace per la sostenibilità sociale, ma che tiene conto della natura arcaica e violenta di questa stessa socialità.

Altra questione è che le norme e le istituzioni primarie che fanno funzionare il mercato cambiano inevitabilmente – si umanizzano e si liberalizzano – sia con lo sviluppo e la crescente complessità della produzione sia con la maggiore distribuzione dei beni e della loro utilità inclusiva.

In Russia stiamo ovviamente assistendo al processo istituzionale inverso, che determinerà inevitabilmente il livello e il ritmo del movimento economico. E questo movimento non può essere chiamato sviluppo o progresso con tutti gli sforzi della divisione economica del governo.