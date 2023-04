Il David, simbolo di libertà e bellezza, non si discute, si ama

Il David colpisce ancora. Non con la fionda ma con la forza della sua bellezza, dell’ironia e della ragione ha colpito i piccoli Golia dell’oscurantismo, dell’ignoranza, della stupidità che, di tanto in tanto escono allo scoperto in nome del perbenismo contro il nudo nell’arte, scambiato per pornografia. L’ultima crociata è quella lanciata da alcuni cittadini americani i cui figli frequentano la Tallahausee School della Florida, la cui direttrice, la professoressa Hope Carrasquilla, è stata licenziata per aveva mostrato ai propri allievi immagini del giovanissimo eroe biblico. Scolpito tra il 1501 e il 1504 da Michelangelo, David e ‘ assurto a simbolo di Libertà, di coraggio e d’intelligenza, di lotta del bene contro il male, per celebrare la Repubblica fiorentina. Dopo il rifiuto di Leonardo, era stato lo stesso Michelangelo a proporsi al Gonfaloniere Pier Soderini, per ricavare lui stesso da un marmo malandato, quello che verrà considerato come il “nudo piu’ bello del mondo “, simbolo di Firenze, di bellezza e di libertà. Non appena la notizia del clamoroso, inaudito licenziamento della prof si è diffusa, un’ondata di commenti, in segno di solidarietà con l’insegnante, nonché di vignette satiriche sui social, di vere e proprie “lezioni” di storia dell’arte, ha sommerso gli artefici di tale atto liberticida, rivolto innanzitutto contro la libertà d’insegnamento, e di ottusità di pensiero in nome di un puritanesimo che sembra evocare altri tempi. La città che ha registrato le prime reazioni è, ovviamente Firenze, che da oltre 500 anni espone il capolavoro michelangiolesco e sue copie in vari punti strategici fra i più frequentati dai turisti – Piazza della Signoria e piazzale Michelangelo.

Immediatamente è scattato da parte del Sindaco Dario Nardella e dalla direttrice della Galleria dell’Accademia Cecilie Hollberg, l’invito alla professoressa a visitare la nostra città e ad “incontrare” proprio il giovinetto la cui immagine, insieme a quella di Monna Lisa, anche lei di queste parti, opera del Divin Leonardo, costituisce una delle figure più iconiche del Rinascimento e dell’arte in genere. Un gesto di solidarietà che la cittadinanza ha apprezzato. Ma, prima di dar conto dei commenti dei rappresentanti della cultura e delle istituzioni sentiamo cosa hanno detto ” a caldo” cittadini e turisti mentre in piazza della Signoria ammiravano le tante opere che da secoli fanno mostra di sé. ” Macchè pornografia – dice una turista spagnola – questa è la bellezza assoluta, la perfezione…il capolavoro di Michelangelo” . Un giovane: ” se gliabitanti di quella cittadina in Florida vivessero a contatto con le opere d’arte, non farebbero simili pressioni perché scambiano l’arte con l’immoralità,….” “Sono una turista americana e sono qui a Firenze e in Italia proprio per ammirare tanta bellezza, siamo un popolo che alla cultura sembra preferire l’ignoranza”, per lo scultore Antonio Manzi, che si trova a passare da queste parti, tali atteggiamenti oscurantisti sono frutto in alcune aree della società americana di mancanza di cultura, d’insegnamento dell’arte. Noi, qui siamo a contatto giorno giorno con le espressioni artistiche talune ispirate all’erotismo, si pensi alle statue della Grecia o a Pompei, che suscitano fascino e interesse. …..E’ un problema di diffusione della cultura e conoscenza dell’arte. Non si può fare di ogni erba un fascio. “ Secondo un‘altra cittadina americana: ” A New York una atto di censura del genere non sarebbe né possibile né pensabile…”. L’episodio accaduto giorni addietro in Florida era stato in qualche modo anticipato – ci fa notare Luca, un giovane collega – nella fortunata serie tv ” La casa nella prateria”, nella scena che Mostra un genitore che va a protestare con l’insegnante, perché questa aveva mostrato a suo figlio e agli altri alunni immagini del “Ratto delle Sabine”, opera del Giambologna che si trova anch’essa a Firenze, sotto la Loggia de’ Lanzi, un altro dei simboli del Rinascimento. Quella scena si svolge nell’800. In determinate zone la mentalità sembra rimasta la stessa. Del resto, qualche anno fa, un noto social si era ricoperto di ridicolo per aver messo le mutande allo stesso …..David. Tant’è che uno studioso, vestendo i panni Michelangelo, scriveva: ” Nemmeno quel folle censore di papa Carafa osò mettere le mutande ai miei santi finché non spirai e adesso FB si permette di bloccarmi la pagina perché ho pubblicato le chiappe del David. Con quale bizzarro algoritmo o con quale criterio questo social network decide che il culo del mio meraviuglioso David sia pornografico mentre cadano bene le chiappe di signore e signori in carne e ossa in atteggiamenti più che provocatori? ” IlCarafa, che prese il nome di Paolo IV, da cardinale era stato un terribile inquisitore che mandò al rogo prelati accusati di eresia. Altri si preoccuparono di far coprire facendo dipingere lembi di stoffa da un allievo di Michelangelo, Michele da Volterra, sulle nudità dei protagonisti del Giudizio Universale nella Cappella Sistina, giustificate in senso teologico ma non gradite alla Chiesa dopo il Concilio di Trento, tanto che l’anno stesso della morte di Michelangelo (1564), decisero l’intervento censorio.

Che il David sia uno dei soggetti più perseguitati dalla censura è testimoniato dal fatto che, recentemente, una gigantesca riproduzione in 3d della stessa statua, inviata per l’Expo di Dubai, era stata confezionata in modo tale da nascondere le parti più intime……per non urtare la suscettibilità della committenza araba.

Netta la presa di posizione della Presidente di Friends of Florence, Simonetta Brandolini d’Adda in merito al licenziamento della Preside Hope Carrasquilla: ” Tutta la cultura e con essa i valori del mondo occidentale si fonda sull’insegnamento artistico, filosofico e culturale che ci è stato tramandato dai grandi geni del Rinascimento attraverso i capolavori che tutti noi conosciamo.

Quale mondo sarebbe – s’interroga la Brandolini d’Adda – senza la bellezza e l’ispirazione di Michelangelo Buonarroti, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Beato Angelico, Masaccio e dei tantissimi altri artisti che hanno realizzato opere d’arte e di cultura di inestimabile valore? L’arte ci aiuta a vivere e a sperare in un futuro migliore.

Purtroppo l’ignoranza esiste in tutto il mondo, e l’episodio orrendo accaduto alla Tallahassee ClassicalSchool in Florida non è soltanto un esempio di questa scarsa educazione alla cultura, ma testimonia e ci fa capire quanto possa essere dannosa la non conoscenza. Non solo perché nega la comprensione di un’opera come il David di Michelangelo, ma anche perché impedisce di far crescere i nostri figli in un mondo aperto, che rispetta, che accoglie e che apprezza gli studi, l’umanesimo, la perfezione e l’armonia sulla quale si basa la vera bellezza e sulla quale si fonda la civiltà occidentale. Per fortuna – precisa – esistono tantissimi americani che apprezzano e sostengono da moltissimo tempo il patrimonio culturale italiano attraverso Fondazioni come Friends of Florence, Save Venice, the American Friends of the Uffizi e tantissime altre istituzioni che si prodigano per la conservazione della cultura italiana come patrimonio dell’intera umanità… Milioni di cittadini americani si recano ogni anno in Italia per visitare i capolavori rinascimentali, mandano i propri figli a studiare a Firenze, a Roma e in altre città d’arte. Se questo accade è perché la maggior parte delle persone e del popolo americano comprende l’importanza dell’arte e della cultura italiane nella formazione dell’uomo contemporaneo, e nel futuro dei tanti giovani che in questo modo possono guardare al domani con coscienza critica e autodeterminazione.” Anche la Presidente del Friends of Florence è lieta di ospitare in Firenze la professoressa Hope. Da segnalare, infine, che proprio in questi giorni è stato presentato un documentario dal titolo “Davi a Firenze tra Storia e simbolo”, che non tratta soltanto il capolavoro michelangiolesco ma ben cinque David: Cinque sculture in marmo e bronzo – capolavori di Andrea Pisano, Donatello, Verrocchio e Michelangelo – che raffigurano il David e che hanno fortemente segnato diversi aspetti dell’arte e della storia fiorentina, dall’impegno per le statue della cattedrale, alla sofisticata prima committenza medicea, a simbolo della Repubblica fiorentina, quindi al collezionismo mediceo fino agli spostamenti ottocenteschi.

Le sculture di David a Firenze tra Storia e simbolo vuole ripercorrere e approfondire il legame tra queste opere con l’obiettivo di promuovere la conoscenza storica e artistica dell’immagine del David, oltre che valorizzare il patrimonio culturale del territorio fiorentino. Il video ha un approccio corale: attraverso le voci dei direttori Cecilie Hollberg e Paola D’Agostino, di Monsignor Timothy Verdon, direttore artistico del Museo dell’Opera del Duomo della curatrice e storica dell’arte Ilaria Ciseri per il Bargello, del direttore dell’Accademia di Belle Arti Claudio Rocca e Tommaso Sacchi già assessore alla cultura del Comune di Firenze, approfondisce aspetti storico-artistici, tecnici e di committenza su queste opere, tra le più celebrate della statuaria rinascimentale, ripercorrendo il legame con la città di Firenze attraverso i secoli. Da segnalare infine che, a Firenze sono conservate le tre copie successive del David di Michelangelo, che si trovano oggi in Piazza della Signoria, sull’arengario di Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, realizzata in marmo da Luigi Arrighetti; al centro del Piazzale Michelangelo, in bronzo, opera di Clemente Papi, autore anche del calco in gesso nella Gipsoteca dell’Istituto d’Arte di Porta Romana. “Il prossimo 8 agosto – commenta il direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, Cecilie Hollberg – saranno trascorsi 150 anni dall’arrivo del David di Michelangelo in quella che è la “sua casa”, la Galleria dell’Accademia di Firenze. Il trasporto che avvenne nel 1873 allo scopo di preservare il David colossale di Michelangelo fua senz’altro eccezionale e d’avanguardia, una vera e propria impresa che racconta l’importanza di questa scultura. Ma il David non è solo il David di Michelangelo. Lo scopo di questo progetto corale è di promuovere la profonda simbologia e la conoscenza artistica di questa figura simbolo del rinascimento e della città di Firenze che accomuna e unisce le nostre istituzioni culturali. Sono felice e grata che David ci abbia permesso di fare rete tra le eccellenze fiorentine”.