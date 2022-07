E adesso basta con la sfortuna, il pessimismo, i lutti. Abbiamo cominciato la settimana ‘salutando‘ Angelo Guglielmi: ‘Chiedi chi era Angelo Guglielmi‘ lunedì 11 luglio 2022. Abbiamo continuato con la ennesima resurrezione del Centro: ‘Centro: la situazione è grave, ma non è seria‘ martedì 12, che già è una bella tragedia di suo, per quanto tragedia di uomini ridicoli. Poi preso atto dell’addio di Totti e Ilary: ‘Italia, ultime notizie dal Paese più pazzo del mondo‘ mercoledì 13. E son problemi… Già duramente prostrati abbiamo dovuto rinunciare persino al quasi immortale Eugenio Scalfari, e proprio quando ci aveva convinti che fosse riuscito definitivamente a dribblare la morte: ‘Scalfari, fine di un mondo‘ giovedì 14. E che altro deve capitare ancora, che cada il Governo? Ah no, anche quello è lì lì per succedere…

E allora adesso basta. Basta davvero! Se non proprio sfrenato ottimismo da ‘Toda joia toda beleza‘ con Roy Paci e Manu Chao, occupiamoci almeno di cose più lievi e confortanti. Tra Carnevali fuori stagione e fuori di senno ed Inflencer cremonesi fuori ragione e fuori di seno che dettano norme di Sicurezza al Sindaco di Milano e formazioni di Champions all’Allenatore del Milan in attesa di dettare un’Enciclica al Papa, difficile trovare almeno un po’ di sollievo.

Non intendiamo neppure suggerire il rifugio nel culto di Valentina Nappi cui molti sono dediti. Sia chiaro, non di errore ortografico trattasi ma proprio, come da Dizionario, di «Tributo di onore e di venerazione che si rende con atti di adorazione e con preghiere nei luoghi sacri a ciò destinati». Vi sono preposti veri e propri «Ministri del culto». Si può anche parlare, al di fuori dello stretto ambito religioso, di «profondo rispetto o dedizione nei confronti di un ideale o di un’attività». E così «il culto della bellezza proprio del Rinascimento, il culto della scienza, talvolta anche a proposito di entità valorizzate sul piano degli affetti umani ed il culto della famiglia». O magari «culto della personalità con atteggiamenti di esagerata devozione verso un personaggio, specialmente politico». Appunto, ma volendo anche eliminando la ‘t’ il pensiero può correre lieve alla stretta attualità.

Certamente diritto sul punto, senza fraintendimenti, è il simpatico Alessandro Di Battista, baldanzoso giovanotto rivale quasi solo di Carlo Calenda nella propria ipervalutazione. Che liquida le periclitanti vicende governative in maniera sprezzante. «Vedremo cosa accadrà. Se cade il governo è un’ottima notizia, ma non sono così sicuro. Si appellano al senso di responsabilità quelli che negli ultimi anni sono stati responsabili solo del loro culo». In questo caso rigorosamente e programmaticamente così, senza la ‘t’. Non che in questo caso Di Battista abbia tutti i torti, anzi nella fattispecie quasi nessuno, ma ogni tanto tornare alle abitudini dei primati e guardare anche il proprio rappresenterebbe un salutare bagno. Se non di umiltà, almeno di realismo.

Ci sono draghi (metaforici) e Draghi (Mario). E a proposito del Presidente del Consiglio e di culto non solo della personalità, si stanno superando, si sono superati, i limiti. Comunque, come Romano Prodi famoso per il suo ‘Fattore C‘, pure Mario nostro anche nell’altro senso non scherza. E se ha dovuto fare la faccia dell’arme per rinforzarsi, diciamo che in parecchi ci si son messi d’ingegno nello spianargli la strada verso un’agevole fine di questa diciottesima legislatura ed una solida presa all’inizio della prossima e diciannovesima. Oggi sembra diversamente, a noi sembra così pur pronti ad essere eventualmente smentiti a breve.

Leghiamo, volutamente, le cronache verso le Politiche 2023 e il futuro che ci aspetta al legittimo svago palazzeschiano dell”E lasciateci divertire’ arrivato in precedenza sino a ‘Lo strano caso del Dottor Salvini e del Signor Matteo‘ 3 giugno 2022. Anche perché poi, con discutibile allegria di naufraghi, di queste quotidiane ambasce dovremo tornare ad occuparci. Ammesso che ci arriviamo. Alle elezioni nel 2023 siamo ancora convinti di sì, il problema è proprio arrivare al 2023. Intanto stiamo tra color che son sospesi fra culto e culo di Mario Draghi e Valentina Nappi. Dovendo scegliere…

