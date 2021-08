In queste ore negli Stati Uniti infuria la polemica. La guerra perduta in Afghanistan, un’avventura finita male in una caotica ritirata degli Stati Uniti, nell’opinione pubblica probabilmente non è paragonabile allo shock del Vietnam, ma certamente è uno schiaffo in pieno viso all”America è tornata’ del Presidente Joe Biden e agli americani che ci avevano creduto.

Si cercano le responsabilità, gli errori e le motivazioni alla base dei mastodontici errori. Si cerca di capire come è potuto accadere e quello che c’è dietro. Si cerca di quantificare il danno sulla scena internazionale, il cosa comporterà per il futuro dell’America.

In questo percorso molti sono gli interventi meritevoli di essere letti. Tra questi i più interessanti sono quelli di coloro che l’Afghanistan lo hanno vissuto in prima persona, magari in divisa, al servizio degli States.

Qui di seguito proponiamo la traduzione di uno di questi interventi, quello del tenente colonnello in pensione Jason Amerine. Amerine ha comandato una squadra delle forze speciali in Afghanistan dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Ogni membro della sua squadra è stato insignito del Purple Heart per le ferite da combattimento. L’intervento (‘Afghanistan’s collapse was not pre-ordained. It was willful abandonment‘) è stato ospitato da ‘CNN‘.

***

«Mentre comunicavo con le famiglie terrorizzate degli ex alleati che cercavano di fuggire dal paese questa settimana, ho sentito la nauseante rassegnazione che si prova quando si visita una persona cara in un ospizio. Ma il crollo dell’Afghanistan non era preordinato. È stato un abbandono volontario.

Le argomentazioni che stiamo ascoltando dai funzionari sull’inevitabilità di questo crollo sembrano egoistiche. La nozione di inevitabilità rimuove la colpa o la responsabilità.

La Guerra al Terrore iniziò come risposta degli Stati Uniti agli attacchi terroristici del 1 settembre 2001, quando i dirottatori di al Qaeda, diretti da Osama bin Laden nell’Afghanistan controllato dai talebani, presero il controllo di quattro aerei passeggeri statunitensi e attaccarono il World Trade Center a New York e il Pentagono.

È coinciso con una situazione di stallo nella guerra civile in Afghanistan tra le forze talebane e gli eserciti dei signori della guerra dell’Alleanza del Nord. Dopo l’11 settembre, il piano degli Stati Uniti era quello di sostenere quegli eserciti nella conquista dei talebani e nella conquista di Kabul. Il problema con la strategia era che l’invio di queste forze dell’Alleanza del Nord composte da combattenti uzbeki, tagiki e hazara nella cintura tribale pashtun minacciava di prolungare la guerra civile piuttosto che metterci fine.

Così, i signori della guerra dell’Alleanza del Nord si impadronirono delle loro terre tribali a nord, mentre Hamid Karzai, un membro di spicco della tribù pashtun, cercava di conquistare il territorio pashtun a sud. La mia squadra delle forze speciali, insieme a una squadra paramilitare della CIA, si è infiltrata nella provincia di Uruzgan con Karzai per incontrare solo poche dozzine di combattenti tribali. La nostra improbabile campagna ha seguito lo stesso modello a cui abbiamo assistito questa settimana quando i talebani hanno spazzato il Paese alla velocità della luce per rovesciare Kabul.

Dall’inizio della nostra campagna, Karzai ha parlato con il mullah Abdul Ghani Baradar, un alto leader talebano, quasi ogni giorno. Le conversazioni ruotavano intorno al tema della resa mentre l’Alleanza del Nord si impadroniva rapidamente delle città chiave del Nord mentre Karzai si assicurava le defezioni delle tribù allineate ai talebani nel sud.

La narrazione di Karzai era semplice: le sue forze avevano il sostegno militare degli Stati Uniti, ma voleva che i pashtun si arrendessero pacificamente. Sulla scia dell’11 settembre, il Pakistan è stato costretto a sospendere il suo sostegno ai talebani, così il loro regime è stato isolato e si è sgretolato. Baradar inviò una delle sue ultime grandi forze ad attaccare la piccola banda di combattenti anti-talebani di Karzai a Tarin Kowt. Quando furono sconfitti dall’aviazione americana, tutti i principali leader tribali pashtun iniziarono a disertare dalla parte di Karzai o a dichiarare la neutralità e terminare il sostegno ai talebani. Baradar ha consegnato Kandahar e lo stesso Afghanistan a Karzai all’inizio di dicembre 2001.

Con la caduta dei talebani, gli Stati Uniti e le forze della coalizione hanno smobilitato tutti gli eserciti dei signori della guerra e hanno istituito l’esercito nazionale afghano nella speranza di rafforzare Kabul. L’Afghanistan doveva essere protetto da un esercito etnicamente integrato controllato dal governo centrale. E la leadership talebana, che è fuggita in Pakistan, si è riunita mentre il Pakistan sosteneva silenziosamente questa crescente minaccia (il Pakistan ha a lungo negato di sostenere i talebani).

L’invasione dell’Iraq ha portato l’intero esercito americano a essere coinvolto in una sanguinosa insurrezione che ha spinto i limiti del nostro esercito di volontari per sostenersi. In Afghanistan,la smobilitazione degli eserciti dei signori della guerra ha creato un vuoto di sicurezza che ha lentamente generato un’insurrezione talebana,sostenuta dal Pakistan.

L’esercito nazionale afghano era ancora agli inizi e gli Stati Uniti non potevano inviare forze per rispondere a questa minaccia mentre combattevano per prevenire il crollo dell’Iraq. Gli Stati Uniti non potevano nemmeno sanzionare il Pakistan per aver sostenuto i talebani perché tutte le principali linee di rifornimento a sostegno delle forze statunitensi passavano attraverso il Pakistan e dovevano essere mantenute attraverso una diplomazia educata.

Anni di benigna negligenza sono seguiti in Afghanistan quando Kabul e tutti i nostri alleati afgani sono diventati sempre più alienati dalla mancanza di azione dell’America per combattere i talebani. La legittimità di Kabul si basava sulla Loya Jirga, un consiglio tribale che istituì il governo. Ma la difesa della Nazione si basava sull’esercito nazionale afghano che poteva resistere e combattere solo se sostenuto dai partner della coalizione. E Kabul ha dovuto affrontare un’insurrezione sostenuta dal Pakistan.

La domanda era: quale sostegno sarebbe durato? Il sostegno dell’America a Kabul o il sostegno del Pakistan ai talebani? Pochi credevano che gli Stati Uniti sarebbero rimasti indefinitamente e che l’esercito nazionale afghano aveva bisogno di generazioni per diventare una forza combattente praticabile mentre l’Afghanistan affrontava una crescente insurrezione che era diventata un’altra guerra civile.

Nonostante tutte le critiche alla mancanza di capacità dell’esercito nazionale afghano, molti americani dimenticano la nostra guerra civile. Sebbene l’esercito federale combattesse l’esercito confederato, entrambi gli eserciti erano composti da forze locali come il famoso 20° reggimento di fanteria volontari del Maine di Joshua Chamberlain, reso famoso per aver sconfitto il 15° reggimento di fanteria dell’Alabama a Gettysburg. Tali forze hanno combattuto sanguinose battaglie in tutta l’America che alla fine hanno portato all’esercito permanente che abbiamo oggi senza tali affiliazioni regionali. Ma ci sono voluti decenni.

Ma in Afghanistan, le forze tribali ribelli cresciute localmente e altamente coese supportate dal Pakistan hanno combattuto un nascente esercito nazionale afgano che è stato semplicemente superato senza che le forze della coalizione combattessero al suo fianco. L’Afghanistan si è stabilizzato in una situazione di stallo poiché Kabul ha mantenuto il controllo del territorio che poteva e i talebani hanno evitato scontri diretti con le forze della coalizione che non potevano sconfiggere. Gli anni sono passati mentre lo sforzo degli Stati Uniti mirava semplicemente a mantenere questo status quo e dipendeva da un esercito afghano che non poteva resistere senza di noi.

Con l’elezione del Presidente Barack Obama, gli Stati Uniti hanno annunciato un piano per ritirarsi dall’Afghanistan e il popolo afghano ha dovuto affrontare una scelta netta: credere a Kabul, sostenuto da un esercito incapace che presto avrebbe dovuto reggersi da solo, o accettare che i talebani riprendessero probabilmente il controllo con l’appoggio del Pakistan.

I talebani hanno iniziato a condurre gli stessi negoziati con le tribù pashtun che Hamid Karzai ha condotto nel 2001. Il loro messaggio era semplice: gli Stati Uniti abbandoneranno Kabul mentre i talebani avranno l’appoggio del Pakistan. Senza eserciti significativi di signori della guerra rimasti per contrastare la loro crescente presa sul Paese a causa della loro smobilitazione, le tribù di tutto l’Afghanistan hanno iniziato a negoziare per la loro capitolazione una volta partiti gli Stati Uniti.

L’Amministrazione Obama ha rapidamente riconosciuto quanto fosse precaria la situazione in Afghanistan e ha ritardato indefinitamente tale ritiro. Se non altro non voleva essere l’artefice del crollo di Kabul. Ma l’elezione del Presidente Donald Trump ha portato ai suoi ripetuti appelli per un ritiro immediato che ha stabilito un quadro per la partenza degli Stati Uniti.

Molti credevano che il Presidente Joe Biden sarebbe stato più cauto una volta eletto. Ha assistito alla disastrosa frammentazione dell’Iraq e all’ascesa dell’ISIS quando gli Stati Uniti sono partiti precipitosamente. Ma ha continuato comunque, eseguendo il ritiro delle forze statunitensi ha lasciato alle tribù dell’Afghanistan poca scelta se non la capitolazione. L’ANA è prevedibilmente crollata e non c’era più un’Alleanza del Nord dietro cui radunarsi. E così tutti si sono arresi nel 2021 così rapidamente come nel 2001. Il cerchio era completo.

Si dice che Karzai abbia nuovamente negoziato con Baradar negli ultimi giorni del governo afghano questa settimana: i ruoli si sono invertiti, mentre Karzai ha cercato di nuovo di limitare lo spargimento di sangue. Non so se questo è vero. Ma il disastro umanitario in corso sarà tutt’altro che incruento.

La nostra missione nel 2001 era quella di rimuovere i rifugi terroristici dell’Afghanistan. È stato un atto di vendetta. Sono stato orgoglioso di vederlo evolvere in qualcosa di più mentre le bambine andavano a scuola e le donne potevano votare. Ma ora le conquiste più nobili della nostra missione sono andate perdute e non ci resta che dire: “Almeno abbiamo preso Bin Laden“. Mi suona così vuoto.

L’ultimo messaggio di un uomo con cui ho combattuto a Tarin Kowt recita: “Ciao, Jason mio caro amico, grazie per il tuo supporto… i talebani sono già qui, se sopravvivo ci ricontatteremo. Grazie di tutto“.

Non capirò mai perché mi ha ringraziato.