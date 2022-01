Raramente il mondo del calcio si è trovato a dover fronteggiare ad una situazione caotica, controversa e dibattuta come quella nella quale si trova in questi giorni. L’esponenziale aumento dei positivi al Covid-19 non ha – ovviamente – fatto eccezione anche con i calciatori, costringendo la Lega Serie A ad emanare in fretta e furia (non sarebbe stato più opportuno stilarlo prima dell’inizio della stagione?) un protocollo che disciplini gli eventuali rinvii delle partite.

Questo si è reso indispensabile in virtù delle addirittura 4 gare che le varie ASL di tutta Italia hanno impedito potessero avere luogo, a causa di un numero elevato di calciatori positivi al virus, o comunque entrati in contatto con dei positivi e dunque costretti a giorni di quarantena fiduciaria. La Lega ha dunque stabilito che le società saranno obbligate a disputare l’incontro se avranno disponibili almeno 13 calciatori tesserati – inclusi i primavera – non positivi al virus (tra cui almeno un portiere), al lordo di eventuali infortunati e squalificati; l’unica discriminante è che gli atleti in oggetto siano nati entro il 31 dicembre del 2003. Una decisione forte, resasi indispensabile per evitare il caos creato dalle divergenze di opinioni delle varie ASL: c’è chi ha bloccato squadre con un numero di positivi nettamente inferiore ad altre compagini che non hanno difatti avuto alcuna restrizione dalla propria ASL territoriale. Insomma, una situazione kafkiana che ha portato al rinvio (?) di Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Atalanta-Torino e Udinese-Fiorentina: la palla a questo punto passa al giudice sportivo, il quale dovrà decidere se assegnare il 3-0 a tavolino a sfavore delle squadre a cui è stato impedito di recarsi all’impianto di gioco.

Oggi sarebbe tanto piaciuto parlare del pareggio – che non soddisfa nessuno – tra Juventus e Napoli, oppure dell’avvincente lotta scudetto che sembrerebbe essere diventata di esclusiva competenza delle due compagini milanesi. Oppure consigliarvi i migliori siti di scommesse dove piazzare una puntata minima di 20 centesimi.

Nel frattempo, le alte sfere della Lega sono in continuo contatto con le principali Istituzioni nazionali, al fine di trovare ulteriori soluzioni per evitare che si ripeta il brutto ping-pong di assunzione di responsabilità delle ultime ore. Il principale punto di attenzione è quello relativo all’eventuale obbligo vaccinale anche per i calciatori di Serie A: il Consiglio di Lega starebbe spingendo per quest’ultima opzione, ma prima di farlo vuole assicurarsi di non andare in contro a situazioni spiacevoli. Il rischio difatti è di trovarsi a far fronte, nelle prossime settimane, con cause legali intentate dagli eventuali calciatori no-vax, pronti a battagliare in qualsiasi sede per far valere le proprie opinioni in merito.

Decisive saranno sicuramente le prossime ore: qualora dovesse entrare in vigore l’obbligo vaccinale, questo scatterebbe probabilmente dal 1° febbraio prossimo, al fine di lasciare il tempo agli atleti per poter adempiere al nuovo obbligo. Non si escludono colpi di scena, ma la strada intrapresa sembra ormai questa e difficilmente subirà ulteriori deviazioni.