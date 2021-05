“In giro vedo una grande euforia, come se fosse già stata decretata la fine della pandemia, la gente pensa alle vacanze, a come e dove passarle, pensa al momento in cui si potranno gettare le mascherine, qualcuno già lo sta facendo, a dove andare a cena, ma ancora non siamo fuori dalla tempesta, che ha mietuto tante vittime: penso alla generazione degli ottantenni, largamente falcidiata, e ai disagi psicologici ancora non quantificati di cui soffrono molte persone, soprattutto donne, davvero devastanti…Ci sono ancora enormi ferite da sanare….” E’ lo sfogo di Fabrizio, un medico ancora alle prese con i ricoveri ospedalieri e le incognite del futuro, nonostante i proclami, che riguardano non solo le misure sanitarie in Italia. “C’è una grande parte di mondo ancora senza vaccini con tante vittime di tutte le età e migliaia di persone in fuga da quelle aree, spesso devastate dalle guerre …non possiamo disinteressarsi di loro, ci si salva tutti insieme”.

Insomma, il futuro che sembrava dietro l’angolo, non è poi così roseo e imminente a giudicare dallo stato disastroso in cui ci troviamo. Anche nel nostro Paese. “ L’ultima catastrofe, quella della cabinovia del Mottarone ( 14 vittime, tre famiglie distrutte), ci dice che il nostro è un paese da mettere in manutenzione, altro che grandi opere e ponti sugli stretti!”, scuote la testa e se ne torna in ospedale il dottor Fabrizio.

Sui possibili effetti psicologici della pandemia, L’Indro aveva già lanciato un segnale, attraverso un’intervista con il dottor Loris Pinzani, psicologo fiorentino, specialista in psicologia e in psicoterapia, autore di diversi saggi ( l’ultimo, che ha suscitato notevole interesse è sul Processo Anevrotico Terapeutico-PAT). Il tema è cresciuto d’interesse tant’è che l’Associazione Assocuore di Firenze, che si occupa da anni di riabilitazione cardiologica e di prevenzione delle malattie cardiovascolari e di corretti stili di vita (a tal riguarda ha lanciato un sondaggio tra la cittadinanza che ha ottenuto quasi 4 mila risposte), ha dedicato due conferenze in streaming sulle conseguenze sanitarie e psicologiche della pandemia e su come prevenirle, che hanno registrato oltre 2.000 visualizzazioni, anche all’estero. Ci è sembrato dunque giusto il momento di aggiornare dati e problematiche incominciando proprio dal dottor Loris Pinzani.

Dottor Pinzani, è quantificabile la ricaduta dal punto di vista del disturbo psicologico della pandemia?

“L’aumento dei disturbi dissociativi (questa la categoria diagnostica di cui fanno parte) sul piano nazionale durante il periodo Covid, si aggira intorno al 20%. Sono dati empirici ma attendibili. Più consistente sembrerebbe l’aumento dei consumi di psicofarmaci. Talvolta, le persone che si rivolgono a noi e al sistema sanitario nazionale, sono in preda a disturbi dissociativi anche gravi, che danno loro grande sofferenza”.

In cosa consistono questi disturbi?

“In un profondo malessere, in una sensazione di smarrimento dovuta alla compromissione del senso di realtà, definito ‘disturbo di depersonalizzazioine/derealizzazione’. Chi ne soffre si sente lontano dalla realtà, sia dal suo corpo, che dall’ambiente esterno (lavoro, famiglia, ecc.) è uno stato che nelle situazioni più gravi si ripete frequentemente nell’arco della giornata, incutendo alla persona il terrore che ciò possa sopraggiungere in ogni momento della giornata, innescando un sistema di paura anticipatoria…. Anche gli psicofarmaci assunti senza controllo specialistico sono in grado di produrre estraneità da se stessi, a volte basta la marijuana… dunque, nelle condizioni dissociative, il soggetto è preda di una grande difficoltà emotiva, ed una intensa fragilità …Questa esperienza di distacco dalla realtà è difficile da immaginare, come se il soggetto, come ho detto, si trovasse fuori dal proprio corpo e distante dalla mente. Per derealizzazione si intende un’esperienza di estraneità rispetto all’ambiente circostante. Il fatto è che il soggetto si rende conto di ciò che gli sta accadendo e ne soffre enormemente. Tanto per capire lo stato in cui si trova l’individuo, una signora scriveva giorni addietro ‘sto soffrendo moltissimo, vorrei porre fine a questa vita d’inferno, non mi merito tutto questo’ dopodiché chiedeva di esser sottoposta a terapia”.

Se ne può uscire e come da questi gravi disturbi di dissociazione?

“Sì, se ne può uscire principalmente attraverso un percorso, che può non essere necessariamente lungo, di psicoterapia, che reputo necessario poiché nella maggioranza dei casi ci troviamo di fronte ad un disagio frutto di effetti sommatori, vale a dire che su traumi antichi (un’infanzia travagliata, violenze subite e nascoste, episodi rimossi ecc.) s’innestano i disagi recati dal virus, dall’incertezza del futuro, dalla perdita del lavoro, e dalla grave condizione del presente. È chiaro che la terapia, se ben fatta, consente di smantellare quest’effetto sommatorio, consentendo ai pazienti di affrontare i traumi del passato che loro stessi riconoscono, di cui hanno consapevolezza, e di ritrovare un contatto con la loro realtà e quella che li circonda. Nel corso della mia esperienza posso dichiararmi soddisfatto per essere riuscito a far fronte ad una domanda pressoché raddoppiata, ma soprattutto per il fatto che nel 70-80 per cento dei casi i pazienti riescono ad uscire per mezzo di un periodo terapeutico soddisfacente e non troppo prolungato da questo stato di disturbo psicologico”.

Il sistema sanitario nazionale è chiamato a dare risposte concrete a questo crescente fenomeno. E’all’altezza?

“Il sistema psicoterapeutico nazionale conta buone professionalità, ma è messo a dura prova in quanto chiamato a dare una risposta esaustiva, già da prima doveva essere incrementato, perché viviamo in una società i cui ritmi e le cui logiche consumistiche e competitive producono sempre più forme di disagio psicologico, oltreché sociale”.

Al di là delle linee di condotta che sono state suggerite da alcune parti, in particolare da Assocuore, per sottrarsi a questo stress continuo ( che richiederebbero altri momenti di approfondimento) cosa resterà di questa difficile, difficilissima esperienza?

“Come ho scritto di recente su ‘Firenzetoday’, si percepisce che questa situazione ha prodotto un cambiamento profondo, che si riflette nelle abitudini, nel modo di essere degli individui e della collettività, tanto nella condizione ordinaria quanto in quella disfunzionale. Niente sarà più come prima e molte cose dovranno cambiare affinché non si ritorni al passato e, soprattutto alle cause che hanno portato l’umanità a doversi misurare con questo evento che richiede una svolta epocale”.

Che questa pandemia abbia portato in evidenza situazioni di estremo disagio, aggravandole, è testimoniato anche da una iniziativa sociale ed artistica che mette al centro i temi della fragilità e della solitudine, del disagio diffuso. Sui muri della città di Firenze sono apparsi da alcuni giorni manifesti con i volti delle donne (le più fragili), ad iniziativa di street artist Ache77 per far conoscere il servizio di ascolto telefonico gratuito offerto a Voce Amica Firenze ( tel.055 2478 666), lanciato dall’assessorato alla lotta alla solitudine e alle politiche giovanili del Comune di Firenze, con la partnership della Street Levels Gallery e di altri organismi, realizzato grazie ad una campagna di crowdfunding. Volti accomunati dalla scritta ‘fragile’ dai colori pop e accesi, opere contemporanee contaminano lo spazio urbano innescando una riflessione sui temi della solitudine, dell’accoglienza, dell’ascolto e della fragilità emotiva. Chiunque ne abbia necessità può rivolgersi al numero indicato per ottenere ascolto. Si tratta, secondo Cosimo Guccione, assessore alla lotta alla solitudine e alle politiche giovanili del Comune di Firenze, di un preziosissimo servizio di “pura accoglienza telefonica aperto incondizionatamente a tutti.”

Marco Lunghi, Responsabile della Comunicazione di Voce Amica Firenze si dichiara lieto “di poter dare il via alla mostra delle opere realizzate appositamente per noi dall’artista Ache77 che ha abbracciato fin dall’inizio il nostro progetto e interpretato con sue immagini forti e dirette quel senso di fragilità che caratterizza le persone che soffrono di solitudine, aggravata enormemente dalla situazione pandemica in corso. Ci auguriamo che l’avere avviato la mostra nel momento in cui possiamo cominciare a rivivere la città sia di buon auspicio per tutti.”