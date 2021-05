Il Covid-19 è stato un catalizzatore. In un solo anno si sono trovati in tutto il mondo i vaccini contro il virus, mentre prima ci volevano parecchi anni.

Lo sviluppo della medicina e della biologia molecolare scandisce questo tempo moderno che potremmo chiamare ‘TecnoEvo’. Le scoperte scientifiche si susseguono a ritmo incalzante.

La Rete, il Web, sono divenuti ormai parte assolutamente integrante della moderna società tanto che sarebbe impossibile pensare di farne a meno. L’E-Commerce sta decollando anche in Italia, un Paese tradizionalmente e crocianamente ostile allo sviluppo scientifico.

La resistenza alla razionalità scientifica è un fenomeno vecchio e mondiale, ma nel nostro Paese è particolarmente accentuato. Lo si vede come ci si rapporta tutti i giorni con la scienza e la tecnologia. I no-vax e gli anti – 5G sono ovunque.

Si basano su una visione soggettiva del mondo e sono violenti e anti – democratici. Non credono alle prove sperimentali e negano la realtà. Costituiscono un pericolo allo sviluppo della democrazia perché dove alligna l’ignoranza alligna l’oscurantismo che è il terreno naturale dello sviluppo della dittatura.

Da un punto di vista filosofico potremmo vedere questi fenomeni come una rivolta della natura contro la sua auto – modificazione.

Perché l’errore che si fa spesso è di considerare l’Uomo avulso dalla natura mentre ne è invece un mirabile sviluppo e questo senza scomodare Spinoza e la sua natura naturans e natura naturata.

La democrazia ha però una debolezza e cioè di accettare visioni del mondo antiscientifiche che –al contrario di altri campi- possono fare grandi danni e li stanno facendo.

Se la popolazione mondiale avesse adottato comportamenti razionali e tutelativi non solo la pandemia non sarebbe scoppiata, ma sarebbe stata rapidamente sconfitta.

“La scienza non è democratica”, ha dichiarato il virologo Roberto Burioni. Ci sono campi in cui la competenza e la conoscenza sono fondamentali.

Un reattore nucleare non può essere sottoposto all’imperio della ‘cuoca di Lenin’ perché non ne avrebbe la competenza. Ed è questo il danno peggiore che ha portato la degenerazione populista che ha fatto naturalmente seguito, in maniera fisiologica, ad un eccesso di libertà che ha sconfinato spesso nell’anarchia.