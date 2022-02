Gli americani potrebbero essere tentati di vedere la guerra in Ucraina come una crisi sfortunata, ma lontana. Il mondo è troppo connesso perché gli Stati Uniti non ne risentano.

Il 22 febbraio 2022, il Presidente Joe Biden ha avvertito gli americani che un’invasione russa dell’Ucraina – e gli sforzi degli Stati Uniti per contrastarla o punirla – avrebbero avuto un prezzo.

“Difendere la libertà avrà dei costi, anche per noi e qui a casa”, ha detto Biden. “Dobbiamo essere onesti su questo”. La sua dichiarazione è arrivata un giorno prima che il presidente russo Vladimir Putin ordinasse un attacco contro obiettivi in ​​tutta l’Ucraina, comprese le parti occidentali del paese.

Ora che la guerra è scoppiata, i costi maggiori per gli Stati Uniti saranno probabilmente i prezzi più alti, oltre a quello che è già il ritmo di inflazione più veloce degli ultimi 40 anni.

Quanto peggiore potrebbe arrivare l’inflazione dipenderà da quanto lontano si spingerà Putin, dalla gravità delle sanzioni imposte alla Russia e da quanto durerà la crisi. Putin taglierà petrolio o gas all’Europa? L’invasione interromperà completamente la capacità dell’Ucraina di esportare cibo e altri prodotti nel resto del mondo?

Sappiamo che la Russia è uno dei maggiori esportatori di energia al mondo e il soprannome dell’Ucraina è il “cestino del pane d’Europa”. E oltre a ciò, la crisi sta scuotendo i mercati da mesi, facendo impennare il prezzo del petrolio e di altre materie prime.

Questi prezzi più alti si diffonderanno in Europa, ovviamente, ma anche in molti altri paesi, inclusi gli Stati Uniti, il che renderà il lavoro della Federal Reserve di combattere l’inflazione molto più difficile e rappresenterà una minaccia maggiore per l’economia.

‘Dolore alla pompa di benzina’

I costi più evidenti per gli americani saranno alla pompa di benzina.

La Russia produce circa il 12% del petrolio mondiale e il 17% del suo gas naturale. Ciò lo rende il terzo produttore mondiale di petrolio e il secondo più grande di gas. È anche il più grande fornitore di gas naturale in Europa, che riceve quasi la metà della sua fornitura dalla Russia.

Il rischio è che la Russia possa interrompere le forniture di gas o petrolio all’Europa o ad altri paesi che emettono sanzioni o altrimenti condannano le sue azioni in Ucraina.

L’Europa potrebbe affrontare gli effetti più immediati se alcune delle forniture energetiche russe venissero rimosse dal mercato mondiale, motivo per cui gli Stati Uniti hanno cercato di assicurare ai propri alleati che possono fornire loro gas naturale liquido per compensare eventuali carenze. Ma i mercati petroliferi mondiali tendono ad essere altamente integrati, quindi gli Stati Uniti non ne saranno immuni.

La crisi ha già portato il prezzo del petrolio al livello più alto dal 2014, quando la Russia ha annesso la Crimea dall’Ucraina, facendo aumentare i prezzi medi della benzina negli Stati Uniti a oltre 3,50 dollari al gallone.

La sanzione più grave attuata finora contro la Russia è il congelamento della Germania sul gasdotto Nord Stream 2, che avrebbe trasportato gas naturale liquido dalla Russia all’Europa occidentale aggirando l’Ucraina.

Un’interruzione in un mercato regionale finirà per influenzare il mercato mondiale. Dall’invasione, i prezzi del greggio sono aumentati oltre i 100 dollari e probabilmente saliranno ancora.

Prezzi più alti al supermercato

Mentre la Russia è un importante produttore di combustibili, l’Ucraina è un grande esportatore di cibo.

L’Ucraina produce il 16% del mais mondiale e il 12% del suo grano, oltre ad essere un importante esportatore di orzo e segale.

Sebbene molte delle esportazioni dell’Ucraina vadano verso paesi dell’Europa e dell’Asia, i prodotti agricoli, proprio come il petrolio, tendono a commerciare su mercati globali sempre più integrati. Ancora una volta, l’implicazione per i consumatori statunitensi è che mentre l’Europa potrebbe essere colpita più immediatamente in termini di carenze, i prezzi probabilmente aumenteranno ovunque.

I prezzi dei generi alimentari negli Stati Uniti sono aumentati del 7,4% a gennaio rispetto all’anno precedente. Poiché la domanda di cibo in genere non è molto sensibile alle variazioni di prezzo – le persone hanno bisogno di mangiare indipendentemente dalla spesa – un aumento del costo di produzione alimentare viene in genere trasferito ai consumatori.

Il rischio maggiore per l’economia statunitense

Questo ci porta alla Federal Reserve.

La banca centrale degli Stati Uniti è molto preoccupata per il ritmo dell’inflazione negli Stati Uniti e prevede di aumentare i tassi di interesse per combatterlo. Quello che sta succedendo in Ucraina potrebbe complicare i suoi piani. Se la crisi in Ucraina si aggiunge alla pressione al rialzo sui prezzi, ciò può alimentare l’inflazione e potrebbe costringere la Fed a prendere misure più drastiche.

Alcuni economisti ritengono che gli Stati Uniti potrebbero presto vedere un’inflazione del 10%, in aumento rispetto al 7,5% attuale, nel caso di un’invasione su vasta scala, come stiamo assistendo ora. Gli Stati Uniti non hanno visto un’inflazione così alta dall’ottobre 1981.

Se la Fed decidesse di dover agire con più forza per domare l’inflazione, ciò non solo aumenterebbe i costi di finanziamento per le aziende e i consumatori, che incidono su tutto, dai prestiti alle imprese ai mutui e al debito degli studenti, ma potrebbe mettere l’economia a rischio di recessione.

Allo stesso tempo, la crisi potrebbe avere un effetto moderatore sui tassi di interesse. Durante i periodi di crisi e incertezza, gli investitori spesso spostano i loro soldi negli asset più sicuri che riescono a trovare, in una cosiddetta fuga verso la qualità. I titoli di stato statunitensi e altre attività denominate in dollari sono spesso considerate le più sicure in circolazione e una maggiore domanda di queste attività potrebbe comportare tassi di interesse più bassi.

Gli stessi ucraini pagheranno ovviamente i costi più alti dell’invasione russa, in termini di perdita di vite umane, costi economici e potenzialmente la perdita del loro governo. Ma il conflitto, anche se può sembrare lontano, avrà un impatto sulle persone ovunque. E il danno per i portafogli degli americani potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.