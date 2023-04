Il conflitto sociale divampa in Francia e Germania mentre in Italia… tutto tace

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

Nel seguire ciò che accade da ben undici settimane di battaglia sociale in Francia o il picco del lunedì nero di blocco totale dei trasporti e del paese in Germania del 27 marzo qualcuno sarà stato attraversato da una strisciante invidia. Non c’è nulla di male ad ammetterlo, è umano. In quei Paesi a Costituzione scritta (per questo non aggiungo l’abominevole quanto positivo ricorso a manifestazioni pacifiche collettive in Israele perché lì la situazione è affatto diversa), l’iniziativa istituzionale e le azioni del governo vengono opportunamente messe in discussione dal giudizio popolare. Attraverso l’utilizzo di mezzi e strumenti di pressione con strategie ed azioni che qualificano il rapporto che intercorre tra Stato e società, tra governanti e rappresentati all’interno di una dinamica di conflitto sociale. In linea generale, tale conflitto genera ed è prodotto da pretese reali che vengono o meno soddisfatte dagli attori istituzionali implicati nel movimento della società al cui interno si determinano relazioni sociali conflittuali che possono operare tra individui nei confronti della società nel suo complesso o nel confronto tra gruppi sociali.

In Francia, patria della Rivoluzione francese, dove il rapporto con lo Stato è sempre mediato dal reciproco riconoscimento di interessi personali-collettivi contrapposti, l’emersione di un conflitto si situa in un orizzonte di un confronto reciproco la cui posta in gioco consiste nel consolidamento dei rapporti di forza operanti nella società. O in Germania dove un confronto fondato sulla misura degli interessi reciproci interni alle dinamiche di confronto e mediazione inducono e canalizzano azioni fatte di una sostanza sociale simile a quella francese. La determinazione a perseguire azioni di lotta e di aspro confronto sociale si fonda sul principio di una triangolazione tra le aspettative dei lavoratori e delle tesi confindustriali nel confronto con le risposte che l’esecutivo offre agli attori sociali organizzati. A cui poi seguono modalità di arbitrato mediazione e compromesso in cui l’azione dei differenti segmenti sociali finalizzata al perseguimento di quella ricchezza e profitti venga opportunamente riconosciuta dagli attori sociali investiti da procedure di negoziazione.

In Francia, l’adesione di un conflitto esplicito rinviene dalla presa di coscienza di una delle parti in causa che avanza pretese nei confronti di un’altra. In questo caso, la forza nell’ipotesi di scuola, l’avanzamento di pretese reali negative nei confronti della controparte istituzionale se pertiene a singoli individui acquista un peso maggiore perché accolte e veicolate da gruppi organizzati fornendo a quella modalità di conflitto sociale un carattere collettivo che ne moltiplica la forza l’adesione l’estensione. Così non è solo Parigi a bruciare, ma molte grandi e medie città francesi unite nella promozione di pretese di segno negativo contro lo Stato-monarca di Macron i cui tratti illiberali già emersi nel suo primo mandato presidenziale si uniscono ad un’indubbia protervia narcisistica personale di un’autoidentificazione monarchica più che di un presidente di una repubblica semipresidenziale dove al governo parlamentare si uniscono un capo dello Stato non eletto dal parlamento e dei ministri non membri delle camere. Dunque se le identità dei partecipanti sono difformi, ciò che lega insieme i manifestanti tra giovani ed anziani, uomini e donne e soprattutto lavoratori di differenti segmenti produttivi è l’unificazione su un principio ritenuto capace di unificare domande ed aspettative differenti. Oggi l’unificazione della lotta si fonda nell’osteggiare la discussa e discutibile proposta di aumento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni e sulla semplificazione degli istituti di protezione sociale. Come Macron aveva promesso agli industriali nel voto per il secondo mandato. Ma ciò che ha reso la vicenda di maggiore impatto per l’opinione pubblica unificando diverse componenti della protesta è stato l’atto di arroganza politica costituita dal voler esautorare l’Assembleé Nationale dalla discussione della proposta di aumento dell’età pensionabile ricorrendo all’utilizzo dell’articolo 49.3 per evitare contrasti nel merito della legge. Istituto certo previsto in quell’ordinamento costituzionale, ma vissuto dal popolo francese come un inasprimento voluto del conflitto. Simile al continuo ricorso della fiducia nel nostro Paese sempre lamentato da tanti i quali poi al momento opportuno hanno utilizzato lo schema del superamento di un dibattito parlamentare. Con la finalità di attribuire una surrettizia alle tesi di un esecutivo. E così nel nostro Paese questo utilizzo ha di suo, oltre ad altre modalità, contribuito ad esautorare il Parlamento ed a circoscriverne l’azione di mera ratifica di atti e decreti decisi in sedi diverse da quella del confronto parlamentare. Senza che vi fossero mai effetti di coagulo sociali simili a ciò che accade nella vicina Francia. Con l’aggiunta oltre alpe di un utilizzo dei mezzi coercitivi ben più agguerriti e violenti come i diversi casi registrati di minacce contro i manifestanti da parte delle squadre anti sommossa della Brav-M con la giustizia che ha aperto17 inchieste sulle violenze della polizia nei cortei.

La tesi di Macron circa la crescente difficoltà per le casse dello Stato di operare sulle pensioni a normativa vigente si basa sulla constatazione che il sistema pensionistico non è in grado di reggere il pagamento di tutte le pensioni. A cui è stato risposto dalle organizzazioni sindacali che governano e rappresentano milioni di lavoratrici e lavoratori che il problema consiste nel tassare piuttosto ricchezze patrimoni e profitti così da garantire un sistema socio-economico meno polarizzato e diseguale. Stesso tema peraltro accennato di tanto in tanto nel nostro Paese che si interrompe sempre dinanzi a due grandi questioni che questo governo non vuole proprio affrontare, in compagnia di tanti altri nel passato anche di segno politico diverso. La prima è l’ormai intollerabile pratica di milioni di evasori fiscali che con questo governo hanno trovato amichevoli tutele di evasori e corruttori. La seconda questione consiste nel dibattito che emerge ogni tanto per poi non parlarne più circa il carattere di reale progressività della tassazione a seconda delle ricchezze immobili (riforma del Catasto subito stoppata dai leghisti e forza italioti) e mobili possedute.

Passando alla Germania la tematica è ancor più interessante. Lunedì 27 marzo vi è stata una delle più grandi astensioni dal lavoro degli ultimi decenni con treni voli e traghetti bloccati. Uno sciopero dei trasporti che ha messo in ginocchio la Germania secondo i Verdi il sindacato che rappresenta 2,5 milioni di lavoratori pubblici. Oggetto dello scontro portato avanti insieme all’organizzazione dei ferrovieri (Evg) il rinnovo del contratto collettivo con la richiesta del 10,5% in più in busta-paga e l’aumento di 650 euro per adeguare gli stipendi all’inflazione. Mentre la “congrua offerta” padronale era pari ad un aumento del 5% del salario unitamente a due bonus da 1.000 e 1.500 euro da distribuire nei prossimi due anni. “ci hanno fatto una proposta vergognosa” rispondono i sindacati. Ve la immaginate una risposta simile nel nostro Paese, imbottito da anni di bonus ridicoli di tutte le specie possibili, concreto segnale di un Paese bloccato e fermo privo di qualsiasi programma di progettazione di una politica industriale ormai abbandonata da anni da una politichetta inutile priva di programmazione del futuro.

Il motivo consiste nel fatto che tra i lavoratori pubblici tedeschi il peso degli aumenti di elettricità gas e generi alimentari è divenuta insostenibile. Ciò nonostante i salari e stipendi medi stiano su cifre impensabili nel nostro paese dove qui tirano fuori appena possibile il tema della bassa produttività che viene ormai identificata in una comoda critica ai dipendenti pubblici sfaticati. Questo l’andazzo in Italia senza provare a capire motivi e problemi lievemente più seri del lavorare più o meno. E dove non si dice se non tra le righe che ormai i sistemi di lavoro pubblici ed in parte privati soffrono di una carenza ormai strutturale di lavoratori dinanzi alle maggiori fughe e fine del lavoro rispetto alla capacità del sistema di assumere nuovo personale da formare. Ma poi non si dice nulla sui sistemi produttivi ed organizzativi che elargiscono lavoro burocratico vecchio improduttivo. Preferendo parlare del mito della digitalizzazione di cui si sono perse le tracce, che dovrebbe cambiare il paese. Dove, come, per chi, non è dato sapere.

Va sottolineato come le forme di azione collettiva che in quei Paesi civili vengono messi in opera da movimenti ed organizzazioni sindacali capaci di coalizzare interessi ed aspettative diverse e che allargano forme di solidarietà. Così in una stazione di Berlino dinanzi alle serrande chiuse dei negozi con gli altoparlanti che annunciavano il blocco della mobilità ferroviaria c’era pure qualcuno che tra i disagi patiti ringraziava i ferrovieri per una battaglia per il lavoro sentita come condivisa. E dunque si è assistito ad altissimi tassi di partecipazione allo sciopero dinanzi all’evidenza di una grave crisi economica “a cui non è stato presentato nulla di serio. Niente su cui si possa discutere con profitto” nelle parole del sindacato Egv. Brevi considerazioni conclusive. Come mai, come si chiedono con sorpresa tanti da noi, nel nostro paese non accade nulla di simile? Eppure ogni tanto i dati storici ci dicono che tra stipendi e salari i lavoratori italiani da un decennio hanno perso qualcosa come il 9-10% del valore delle loro retribuzioni. Tra le diverse cause sta una diffusa e storica sfiducia verso la politica lo Stato e le sue istituzioni di cui si chiede poi sempre l’aiuto in forme particolaristiche corporative ed emergenziali (i moti dei Forconi e micro corporativismi vari pur dinanzi a fenomeni diffusi di difficoltà). Poi vi è una modalità culturale di accomodamento dei propri bisogni e necessità gestiti tra i trasformismi della politica e l’acquiescenza verso intere categorie e comparti lavorativi. Ben evidenziati dal più alto tasso di evasione fiscale in Europa da uno storico produrre con modalità di lavoro illegale in nero sottopagato. O di attività sottoposte a forti pressioni corruttive e collusive di uno Stato che paga da sempre, sin dai tempi della problematica unità d’Italia, poco e male i suoi dipendenti. A cui quale forma di corrispettivo informale viene permesso di arrotondare di frodare il Fisco di pagarlo poco tardi o forse mai. E poi nelle pieghe della forma storica e culturale di questo paese sta un altro serio problema. La carenza strutturale di un senso di appartenenza allo Stato ed alle sue istituzioni come al contrario dimostra il ricorso al conflitto sociale nella Francia della Rivoluzione francese o nella tedesca organizzazione di Stato e produzione.

Qui da noi la urgentissima necessità di tamponare il gigantesco debito pubblico italiano, tra i più alti al mondo, il governo Monti senza colpo ferire rubò ben 4 anni di vita a noi lavoratori e nessuno scese in piazza o fu capace di organizzare un confronto sociale duro e permanente che nei paesi di democrazia liberale compiuta benché insoddisfacente determinano il mutamento di politiche aggressive. Che le aggressive élite politico-economico-confindustriali pensano di poter applicare senza saper poi gestire gli inevitabili quanto inevitabili effetti sociali. Mentre finisco di scrivere e con il popolo francese, non i populisti interfaccia di sistemi politici arruffoni ed incapaci come quello che qui da noi sta ri-distruggendo il paese al netto della fascistità di atti parole e comportamenti dei suoi biechi rappresentanti, alle prese in settimana santa a scendere di nuovo nelle piazze la premier Elizabeth Borne prova di disinnescare la protesta che si sta creando tanti problemi a Macron che non ha potuto neanche invitare King Carlo d’Inghilterra all’Eliseo, uno smacco, provando tardivamente ad aprire un tavolo di confronto (adesso, dopo 11 settimane!) per discutere del tema pensionistico che si illudevano passasse tranquillamente. Dimostrando di non conoscere neanche l’umore del proprio Paese. Mentre qui da noi non si è capaci di costruire nulla che somigli a quegli esempi, tra sindacati in crisi di legittimazione e partiti di sinistra ormai dissoltisi nelle nebbie neo liberiste in cui si sono così bene adagiati. Vive la France ricordando che nell’inno della Marsigliese un verso rappresenta bene quel paese: aux armes citoyens! Alle armi cittadini. Questo è il senso del conflitto sociale.