Nonostante sia stata sconvolta dal crollo del governo Ghani dell’Afghanistan, a metà agosto 2021, Nuova Delhi ha rapidamente ristabilito la sua presenza nel nuovo Afghanistan guidato dai talebani.

All’inizio di giugno 2022, un team guidato da JP Singh, il Segretario congiunto a capo del desk Pakistan-Afghanistan-Iran presso il Ministero degli Affari Esteri indiano, ha visitato Kabul e ha incontrato alti ministri talebani.

Sebbene l’India abbia chiarito che nulla di tutto ciò implicava il riconoscimento del governo talebano, i talebani hanno giocato un ruolo importante sul significato politico della visita.

Nuova Delhi si è mossa rapidamente per affermarsi come un attore importante in Afghanistan dopo la caduta del governo Ghani. Mentre l’India dà l’impressione di giocare da sola, in realtà agisce in stretto coordinamento con gli Stati Uniti sulla base di interessi condivisi. Entrambe le Nazioni cercano di stabilizzare il Paese, promuovere un governo inclusivo e negare lo spazio ai gruppi militanti. Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan, Tom West, ha tenuto colloqui con funzionari indiani nel maggio 2022, nonché con Abdullah Abdullah, l’ex amministratore delegato dell’Afghanistan a Nuova Delhi.

L’India ha molte ragioni per promuovere relazioni più strette con l’Afghanistan. Il comunicato stampa che accompagna la visita di Singh parlava dei ‘legami storici e di civiltà’ dell’India, ma la sua politica è guidata principalmente dai timori che un Afghanistan guidato dai talebani possa aumentare il peso geopolitico del Pakistan.

Gli stessi talebani non sono visti come una minaccia per l’India, ma i suoi legami con il Pakistan e i gruppi jihadisti come Lashkar-e-Tayyiba e Jaish-e-Mohammad sono preoccupanti. L’Afghanistan è importante per le aspirazioni economiche continentali dell’India, compresi legami più stretti con l’Asia centrale e l’Iran. Questi obiettivi sono attualmente ostacolati dal blocco dell’accesso indiano alla regione da parte del Pakistan.

La linea di fondo è riassunta dal titolo dello studio dell’accademico della SOAS University of London Avinash Paliwal sulla politica afgana dell’India, ‘My Enemy’s Enemy‘. I talebani possono avere stretti legami con Islamabad, ma le relazioni storiche tra Afghanistan e Pakistan non sono state amichevoli, soprattutto quando contestano la linea Durand (il confine afghano-pakistano) e lo status dei pashtun di etnia pashtun che vivono in Pakistan e Afghanistan. In effetti, i talebani stanno fornendo rifugio al gruppo di ribelli anti-pakistano Tehreek-e-Taliban Pakistan (i talebani pakistani).

La relazione tra Pakistan e talebani resta complicata. Il governo talebano ad interim aveva una forte fazione filo-pakistana basata sulla rete Haqqani, un’organizzazione militante islamista fondata negli anni ’70 che ora opera come una parte importante dei talebani. Invece di aiutare il Pakistan a controllare il Tehreek-e-Taliban Pakistan, i talebani stanno lavorando per concludere un accordo di pace a lungo termine per porre fine alla loro rivolta di 14 anni contro Islamabad, un accordo che richiederebbe concessioni significative dal Pakistan.

Una regione tribale stabilizzata su entrambi i lati della linea Durand ridurrebbe la violenza in entrambi i Paesi e bloccherebbe la rinascita di gruppi come lo Stato islamico della provincia di Khorasan (ISIS-K) e Al Qaeda. Ma questo non allevierebbe le preoccupazioni dell’India sull’accesso dei gruppi jihadisti pakistani al territorio afghano. Per raggiungere questo obiettivo, l’India avrà bisogno di una leva sui talebani, mentre i legami con Nuova Delhi fornirebbero al regime di Kabul un mezzo per bilanciare il Pakistan.

Nel novembre 2021, il consigliere per la sicurezza nazionale indiano Ajit Doval ha ospitato a Nuova Delhi il terzo dialogo sulla sicurezza regionale sull’Afghanistan. L’ India ha chiarito che il suo obiettivo non era quello di resuscitare un’alleanza per rovesciare i talebani, ma che cercava di impedire il risveglio di gruppi come ISIS-K e Al Qaeda. Questo tema della non interferenza negli affari interni dell’Afghanistan è stato ripetuto nei colloqui di giugno 2022.

L’India ha annunciato, nel febbraio 2022, che avrebbe fornito 50.000 tonnellate di grano all’Afghanistan per aiuti umanitari e che, con una concessione insolita, il Pakistan ha consentito a queste spedizioni di viaggiare via terra attraverso il suo territorio. L’India è il più grande fornitore della regione di assistenza allo sviluppo in Afghanistan dal 2001, avendo investito 3 miliardi di dollari in progetti infrastrutturali che abbracciano scuole, strade, dighe e ospedali, tutti fattori che aumentano la loro influenza sui talebani.

Molto dipenderà dall’evoluzione dei Talebani 2.0. Senza un leader supremo come il mullah Omar, fondatore, nel 1994, del primo emirato islamico dell’Afghanistan, i nuovi talebani affrontano sfide lungo le divisioni tribali, regionali e personali.

New Delhi ha segnalato la sua volontà di rafforzare i legami con Kabul in modo calibrato: sta valutando la possibilità di consentire al vettore nazionale afghano di riprendere i voli per l’India e ha inviato un ‘team tecnico’ nella sua ambasciata a Kabul per fornire servizi consolari agli afgani. La grande sfida per l’India e gli Stati Uniti è placare i timori del Pakistan che la presenza dell’India in Afghanistan sia una minaccia alla sua sicurezza. Islamabad, in passato, ha avuto suoi delegati per attaccare obiettivi indiani, inclusa l’ambasciata indiana a Kabul.

L’attentato dinamitardo del 18 giugno 2022 a un gurdwara sikh a Kabul, rivendicato dall’ISIS-K, ha fatto suonare campanelli d’allarme a Nuova Delhi. L’India in precedenza dipendeva da un governo amichevole di Kabul e dalla presenza della sicurezza degli Stati Uniti in Afghanistan per la sua sicurezza fino all’agosto 2021. Ora deve valutare attentamente la disposizione del terreno.

Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo sarebbe trattare direttamente con Islamabad. Ma dal momento che questo è un ponte troppo lontano al momento, l’alternativa è muoversi di pari passo con altre parti interessate, in particolare Stati Uniti, Cina, Russia e Paesi dell’Asia centrale.