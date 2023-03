Il caso dell’intervento umanitario internazionale in Ucraina

Mentre l’Ucraina ha superato le aspettative iniziali di molti esperti di guerra e sembra destinata a rimanere in prima linea contro le forze russe che hanno invaso il paese, con questo ottimismo in gran parte attribuibile al continuo sostegno che sta ricevendo dall’Occidente e a causa dell’elevato morale mostrato dalle truppe ucraine, i prossimi mesi di guerra saranno probabilmente particolarmente difficili e potrebbero essere caratterizzati da lunghe situazioni di stallo piuttosto che da opportunità per grandi controffensive per gli ucraini.

Date queste realtà sul terreno, con l’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Russia Michael McFaul che definisce uno “stallo” sul campo di battaglia come essenzialmente sinonimo di morte e distruzione continue, i civili in molte aree dell’Ucraina che si trovano abbastanza lontano dai principali teatri del conflitto (come quelli con sede nelle aree popolate dell’Ucraina centrale e occidentale) rimangono vulnerabili agli attacchi di missili e droni che sono spesso lanciati indiscriminatamente dalla Russia.

La possibilità di un ulteriore deterioramento della situazione sul campo per i non combattenti ucraini, in particolare a causa delle infrastrutture civili critiche che rimangono un obiettivo per gli attacchi russi, unita alla maggiore disponibilità dei paesi occidentali a smascherare i bluff dell’amministrazione Putin riguardo al regime minacce nucleari, può essere considerato un segnale che è giunto il momento di rivedere una proposta polacca risalente alle prime fasi della guerra, che sosteneva il dispiegamento di una missione di mantenimento della pace in Ucraina.

Il vice primo ministro polacco Jarosław Kaczyński è stato il primo a suggerire ufficialmente un’idea del genere quando i massimi politici di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia si sono recati a Kiev nel marzo 2022 per incontrare i massimi politici ucraini. All’epoca mancavano i dettagli sulla pianificazione strategica, ma era chiaro che l’intenzione era quella di avere una missione di mantenimento della pace sotto gli auspici della NATO o di un’altra struttura internazionale che doveva operare nei territori ucraini, che non erano occupati dalla Russia, potenzialmente garantire rifugi sicuri per i civili. Le forze di pace dovevano avere il sostegno delle forze armate, anche se con un mandato che precludeva a queste ultime l’impegno proattivo con le truppe russe.

L’idea polacca ha generalmente ricevuto un’accoglienza gelida , non riuscendo a prendere piede, con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg riluttante a discuterne, ed è stata vista con scetticismo anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Tuttavia, un anno dopo ci sono chiare indicazioni che il calcolo della sicurezza dei paesi occidentali sull’Ucraina è cambiato.

In primo luogo, sono presenti una serie di segnali che indicano che l’Occidente è attualmente significativamente più disposto, rispetto alla primavera del 2022, a compiere mosse che potrebbero essere valutate come un’escalation dalla Russia. Come affermato dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba nel febbraio 2023, l’Ucraina ha già ricevuto sei dei sette tipi di armi chiave necessarie per la liberazione del Paese. Inoltre, dall’inizio del 2023, ci sono alcune prove che l’amministrazione Biden ha iniziato ad accettare l’idea di fornire sostegno all’Ucraina nella misura in cui il controllo russo della Crimea potrebbe essere minacciato. Pertanto, l’Occidente sembra pronto ad attraversare quella che era descritta come una grande linea rossa, a causa della Crimea, che per prima passò sotto il dominio russo nel 1783 , visto chiaramente da Putin come parte integrante della Federazione Russa.

La maggiore fiducia e audacia mostrate dall’Occidente è probabilmente un riflesso delle nuove intuizioni acquisite nel modus operandi dell’amministrazione Putin – le preoccupazioni relative all’apertura della parte russa alla possibilità di lanciare un’arma nucleare tattica come parte della sua strategia di guerra, che erano frequentemente sollevate durante le fasi iniziali della guerra, sembrano in calo . Pertanto, la trepidazione che il dispiegamento di personale militare per una missione di mantenimento della pace sia ampiamente irresponsabile a causa dell’avvio di eventi che potrebbero potenzialmente innescare un Armageddon nucleare non sembra avere un alto grado di credibilità.

I politici occidentali devono anche essere consapevoli della realtà che lo stesso regime di Putin considera l’Occidente e la NATO come già in guerra con lo stato russo. A tal proposito, analisti occidentali come il giornalista Christopher Caldwell, osservando che alcune armi fornite all’Ucraina sono incorporate in una rete informativa americana (con alcuni dettagli precisi in realtà non condivisi con gli ucraini), che contribuisce al loro potere distruttivo, avanzano l’affermazione che gli Stati Uniti sono in sostanza già un partecipante piuttosto che un semplice fornitore di materiali per le operazioni militari contro la Russia.

Oltre alle considerazioni di cui sopra, i Paesi occidentali potrebbero fare riferimento agli eventi del 15 novembre 2022, quando un missile è atterrato nel villaggio di Przewodów in Polonia (situato vicino al confine con l’Ucraina), nel mezzo di una vasta campagna di attacchi russi sull’Ucraina , risultando in due vittime polacche. Mentre in quel particolare caso l’esplosione è stata causata dal lancio di un missile di difesa ucraino, Stoltenberg era fermamente convinto che la Russia fosse in ultima analisi responsabile dell’incidente . Pertanto, potrebbe ancora plausibilmente essere sostenuto dall’Occidente che scoraggiare la Russia dall’intraprendere attacchi missilistici indiscriminati contro i territori ucraini dove attualmente non sono in corso battaglie sia perfettamente in linea con gli interessi della NATO e la sicurezza europea, in quanto vale la pena evitare il ripetersi di una situazione che minaccia direttamente la vita e il benessere dei cittadini di un paese della NATO.

Per quanto riguarda le riserve del presidente ucraino riguardo alla proposta polacca, occorre tener conto del mutamento del contesto. Nel marzo 2022 Zelenskyy considerava ancora la Russia capace di impegnarsi in negoziati di pace in buona fede ed era pronto a discutere la neutralità ucraina e a ripudiare le pretese di futura adesione alla NATO. Tuttavia, la successiva scoperta di raccapriccianti crimini di guerra come quelli commessi a Bucha, nonché il rifiuto della Russia di cedere i territori conquistati, sostenendo che “la geografia è cambiata“, ha indotto Zelenskyj a non percepire più i colloqui di pace avviati dalla Russia come probabili portare a una soluzione praticabile al conflitto, fintanto che Putin rimane presidente .

Tutto sommato, anche solo tenendo conto dei calcoli costi-benefici occidentali, non sembra molto probabile che una missione umanitaria accentui necessariamente la percezione di escalation dal punto di vista dell’amministrazione Putin, soprattutto considerando che l’Occidente è chiaramente su una traiettoria di supporto crescente per l’Ucraina. Prendere di mira il personale della NATO in una missione di mantenimento della pace a seguito del lancio di attacchi missilistici, anche se il governo russo potrebbe potenzialmente giocare il plausibile gioco della negazione e affermare che non era affatto intenzionale, è improbabile che venga valutato come un rischio che vale la pena correre da Russia. All’indomani della suddetta esplosione di missili avvenuta sul territorio polacco, il ministero della Difesa russo si è affrettato a sottolineare che non vi erano stati attacchi russi in aree a meno di 35 km dal confine tra Polonia e Ucraina, con il Cremlino che ha persino elogiato la “reazione contenuta” di Biden all’incidente, forse guardando all’apparente volontà del presidente degli Stati Uniti di minimizzare le implicazioni dell’incidente con un senso di sollievo. Tali reazioni da parte della Russia suggeriscono che, nonostante la retorica bellicosa di Putin e di altri funzionari russi riguardo alle armi nucleari, il governo russo è perfettamente consapevole dei rischi intrinseci per il proprio paese nel caso in cui il personale occidentale o della NATO subisca vittime a causa dell’attacco russo. aggressione. Come affermato da Alexander Vindman, ex direttore degli affari europei presso il Consiglio di sicurezza nazionale, durante la visita di Biden a Kiev il 20 febbraio 2023, dal punto di vista dei civili ucraini, la città era probabilmente al suo massimo dall’inizio della guerra.

Mentre c’è ancora un’innata avversione nei circoli occidentali per qualsiasi linea d’azione che potrebbe essere considerata come l’equivalente di “mettere sul terreno stivali stranieri”, un’operazione limitata di mantenimento della pace può salvare migliaia di vite civili, essenzialmente garantire che il conflitto sarà risolto confinato nel Donbass, dimostrare che gli Stati Uniti non consentono che la loro politica estera sia dettata dal rischio calcolato nucleare e, cosa più importante, consolidare la determinazione ucraina, in quanto tale linea di condotta andrebbe oltre una potente dichiarazione di intenti da parte del Ovest, dimostrando che quest’ultimo ha letteralmente le spalle all’Ucraina. Fornirà anche una confutazione molto forte alle accuse (spesso fatta da realisti offensivi e da analisti sul lato destro dello spettro politico) che l’Occidente è semplicemente interessato a indebolire la Russia sacrificando gli ucraini e non è disposto a parlare in merito a comportamenti di assunzione di rischi.