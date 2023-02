Il Carnevale di Viareggio celebra i suoi 150 anni

Si apre oggi 4 febbraio, con la filata dei carri la 150ª edizione del Carnevale di Viareggio, una delle manifestazioni carnevalesche più importanti al mondo. Titolo: ‘Sogni, speranze e desideri di un mondo migliore’. Il tempo è grigio ma il richiamo dei carri e delle grandi strutture di cartapesta alle quali hanno lavorato per mesi i maestri carristi è tale da richiamare sempre un folto pubblico. E fino a ieri sera si contavano 80 mila biglietti venduti. Cosa offrono quest’anno i nove carri allegorici di prima categoria, i quattro di seconda e le altre maschere (in tutto una ventina): prevarranno la satira politica e l’ironia o la semplice voglia di divertimento? Quello di quest’anno si preannunciacome un Carnevale speciale, un carnevale universale, dato che celebra i suoi 150 di vita. “Il carnevale – dice il maestro carrista Jacopo Allegrini – viene dopo un periodo buio e triste, e viene per festeggiare il ritorno alla vita, lo immagino come il finale di guerre stellari…. “ Il suo carro dal titolo ‘C’era una volta in America’, è rappresentato da una ragazza che rompe le catene e trova la libertà.

Il carro di Umberto Cinquini si ispira a Nelson Mandela, che dopo anni di prigionia torna ad apprezzare la bellezza della vita, per Ernesto Galli , il suo carro esci da questo forte”, intende celebrare gli eroidella sanità, che simboleggia con una grande siringa per iniettare speranza e fiducia. “A Viareggio – dice il Maestro carrista – c’è il detto che abbiamo i coriandoli nel sangue, ebbene con il Carnevale cerchiamo di iniettare a tutti i coriandoli dell’allegria per far star meglio le persone. “

A giudizio di chi ha visto i bozzetti o visitato gli hangar nella cittadella del Carnevale, ove da mesi gli artisti/artigiani dei carri sono al lavoro, quest’anno sembra prevalere la voglia di divertimento, di ironia a dispetto di un mondo che sembra andare a rotoli, di un mondo alla rovescia, flagellato prima dalla pandemia e ora dalle guerre, come in Ucraina ma non solo, dalle violenze sulle donne che rischiano come in Iran la tortura e la morte per non voler portare il velo e sottostare alle regole imposte dal fanatismo talebano.

E tra i lavori esposti, c’è una maschera isolata, il volto di donna che è stato a lungo simbolo della protesta femminile iraniana, ora qui ampliato e indicato come simbolo delle guerre che, purtroppo, nonostante i grandi movimenti di pace i tanti ‘No war’, gridati dai giovani di tutto il mondo, hanno continuato a mietere vittime ed infestare il pianeta, che si trova ancora una volta sull’orlo dell’abisso. Divertirsi certo, ma senza dimenticare ciò che sta accadendo. E questo è quanto appare in alcuni carri, ad esempio ce n’è uno che raffigura i potenti del mondo, con al centro a guidare la giostra intorno alla sfera terrestre Biden e gli altri sui loro cannoni. Un altro, forse il più efficace, di forte impatto è quello di Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri con l’’Evoluzione della specie’ quasi che l’umanità attraverso un processo involutivo sia arrivata a un punto di non ritorno. Una bestia inferocita con tante medaglie appese al petto: invasion, war e altre etichette.

Varie le tematiche affrontate quest’anno: dai cambiamenti climatici, alla pace, fino alla speranza per un futuro migliore. Tra i carri di Prima categoria, Luca Bertozzi torna alle origini della manifestazione in ‘Carneval Divino’, Jacopo Allegrucci, “campione” in carica con “Il sognatore“, porta in scena un vecchio cantastorie con un carrozzone di emozioni e ricordi per raccontare ‘Una storia fantastica’. In ‘Meraviglioso’ un grande Pulcinella conquistato dalla bellezza del mondo troneggia nell’allegoria di Luciano Tomei, su idea e progetto di Antonino Croci, con Pace armata, Alessandro Avanzini ” invita a immaginare scenari di pace per un futuro migliore. Roberto Vannucci nell’allegoria dal titolo “Io sono nessuno” usa i girasoli a pretesto per immaginare un futuro migliore dopo anni bui. Per esorcizzare paure e dubbi, la famiglia Lebigre e Roger propone la ricetta più semplice di sempre in ‘Ridi pagliaccio’: non prendersi troppo sul serio, Luigi Bonetti per ritrovare l’equilibrio mondiale perduto immagina “Una macumba per dire basta“, Fabrio e Valentina Galli salgono idealmente a bordo di un’astronave guidata da Burlamacco e Ondina: direzione Pianeta Terra 2.0.

Complessivamente, saranno sei i corsi mascherati dal 4 febbraio a sabato 25 febbraio con la tradizionale premiazione del carro più bello e uno spettacolo di fuochi d’artificio. Stavolta c’è una grande novità: una tappa speciale per festeggiare i 150 anni della manifestazione nata, secondo la tradizione, nel 1873 da una sfilata di carrozze addobbate a festa, lungo la via Re domenica 5 dalle ore 14.30, si terrà una sfilata dei gruppi mascherati sulle mura storiche di Lucca il giorno di martedì grasso. Proprio quel giorno, di 150 tanti anni fa un gruppo di giovanotti, seduti ai tavoli del Caffè del Casino decisero di noleggiare alcune carrozze per fare baldoria lungo la Via Regia, la principale strada della cittadina, che giù era una fiorente località balneare, con tanti stabilimenti in legno collocati sul lungomare. Con quel gesto, quella che fino ad allora era una sagra paesana, con le maschere fatte in casa e il profumo del pane a ch’esso fatto in casa, diverrà una festa sempre più e meglio organizzata. Raccontava Silvio Micheli, scrittore acuto e amante del Carnevale che nasce da un’antica tradizione: “ A quel tempo il carro nasceva odoroso di ragia e pece come un bastimento, nello stesso cantiere, a colpi d’ascia e a colpi di mazzetta…..la pasta e i gìornaliverranno dopo……marinai e calafati, sbozzatori e carpentieri, qualche imbianchino segretamente iniziato all’arte del pittore o per dir meglio alla decorazione, e sbozzellai e intagliatori: erano questi, ciascuno a modo suo, a dare l’opera dopo il travaglio giornaliero a bordo o nei cantieri.” I cantieri erano quelli navali. “Così nasceva il carro, dallo stesso estro, dalla medesima maestria con le quali gareggiavano, insuperabili, nell’arte delle costruzioni a vela…”

L’anno dopo sorse una Società di Divertimenti Carnevaleschi, che cominciò a far sul serio. La popolazione di Viareggio un decennio prima aveva votato per l’annessione al Piemonte, come nel resto del Granducato, che vide la cacciata peraltro indolore e con non pochi rimpianto di Leopoldo II di Lorena, sotto cui erano iniziativi i lavori il cui ultimo ‘dono’ al piccolo comune versiliese fu l’arrivo del treno, ma l’inaugurazione della ferrovia Viareggio-Pisa, la cui inaugurazione sarebbe avvenuta il 6 marzo del ’61, poco prima della proclamazione dell’unità d’Italia. L’arrivo del treno segnò una svolta che cambierà la vitadella cittadina marinara, allontanando il tempo di Maria Luisa di Borbone, Infanta di Spagna, duchessa di Lucca, che era succeduta a Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone il quale aveva costituito in Principato l’antica Repubblica di Lucca. All’epoca il mare di Viareggio costituiva già un’attrattiva per gli abitanti e i primi turisti che trovavano ospitalità nei primi alberghi edificati. Ma un decreto, al tempo di Maria Luisa, impediva bagni promiscui. Abrogato nel 1865 soltanto per lo stabilimento Nettuno, il più importante della zona, il decreto fu definitivamente abolito per tutta la spiaggia soltanto nel 1880. L’anno stesso che la duchessa riproponeva ai suoi sudditi la separazione dei sessi, una tragedia del mare aveva scosso l’opinione pubblica: l’Ariel con a bordo partito da Livorno con a bordo il poeta Percy Bisshe Shelley, con un amico e un mozzo, si trovò in mezzo ad una bufera che lo rovesciò e il corpo del poeta fu trovato una decina di giorni dopo sulla spiaggia di Viareggio.

Pochi giorni dopo l’amico Byron con alcuni amici, dopo tante insistenze, ebbero il permesso di cremare il corpo di Shelley. Il ricordo di quella tragedia è rimasto vivo nel tempo, ma intanto la cittadina cresceva e insieme ad essa anche le attività legate all’industria della cartapesta e delle maschere. L’esplosione come città dello svago si aveva durante la Belle èpoque, con il proliferare di stabilimenti balneari – strutture in legno di grande suggestione – cinema e caffè-concerto. Tra i protagonisti di quel primo ‘900 Gabriele D’Annunzio e la sua “Versiliana”, e la creme della società che cominciò a frequentare più che Viareggio che ha sempre mantenuto un carattere fortemente popolare, la zona del Forte dei Marmi. Negli anni Venti cominciarono a far irruzione gli “ombrelloni” sulla spiaggia. E mentre sulle spiagge e nelle Ville del Forte “vestivano alla marinara”, nella popolare cittadina del Carnevale, della Darsena, dei cantieri navali, operavano maestri carristi e artisti che avrebbero segnato un’epoca, come Lorenzo Viani.

Oltre che per il Carnevale, nel dopoguerra nasceva il Premio letterario città di Viareggio, per impulso di Leonida Repaci, una delle più importanti manifestazioni culturali del nostro Paese. Ma una fucina di artisti e d’opere è proprio il Carnevale, che ha resistito a tutto, alla guerra, ai roghi, alle varie crisi, che ha fornito opere per il cinema (Federico Fellini vi ha fatto ricorso) e il teatro, e che si è andato sempre più consolidando e imponendo a livello nazionale e anche mondiale.