In questi giorni, nel decennale della morte del cardinale Carlo Maria Martini (Arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002), questa figura ieratica di grande gentilezza è stata vista sotto varie e molteplici angolature: uomo di fede, gesuita, teologo e biblista, grande mediatore, altamente diplomatico, professore e rettore. Figura ed opere di uno dei vescovi che hanno segnato la storia recente della Chiesa. Giustamente una celebrazione del suo pensiero sempre avanti e delle sue azioni, a volte, di grande coraggio di dialogo non solo con i non credenti e l’Islam, ma anche con una parte dei terroristi (anni ‘80).

Forse un aspetto non molto sottolineato è il Cardinale Carlo Maria Martini come imprenditore sociale che ha saputo sintetizzare una parte del suo spessore culturale ed in tellettuale nella sintesi imprenditoriale di cui conosceva il valore dell’intervento contingente, ma anche del valore che avrebbe sviluppato per il futuro.

Una imprenditorialità sociale che ha dato ed offre tuttora risultati di valore civile utili per il sistema comunità e terriitorio nella città di Milano. Una sua scelta significativa fu la creazione della Casa della Carità, fondazione di religione e di culto, costituita nel 2002 per assistere i poveri e le nuove povertà ed affidata alle mani sapienti,mai stanche e di vione di un prete come don Virginio Colmegna. Essa è uno dei segni lasciati dal Cardinale Martini come progetto di carità e solidarietà. Questo progetto si concretizza nella ristrutturazione di un edificio, nel quartiere Crescenzago, per offrire camere per uomini e donne in difficoltà, per accogliere famiglie, per dare servizi infermieristici, di lavanderia nonchè docce e primo aiuto. Forse niente di nuovo rispetto all’offerta di servizi per le fasce deboli di Milano.

Invece un tassello organico per una carità che diventa sistema d’offerta di servizi a cui partecipano il lascito di un industriale(Imbriani), l’offerta di un immobile da parte del Comune di Milano e la chiesa milanese con la sua capacità di gestione. E’ un esempio di integrazione fra potere religioso e temporale che si uniscono nel ‘senso dell’ accoglienza e della solidarietà’. E un progetto di comunità e di volontariato che si nutre di valori e di azioni,che offe servizi ‘mettendosi a disposizione’ in modo organizzato e strutturato nel contesto socio-economico di Milano. Città europea che investe nella alternanza integrata e senza soluzione di continuità fra la carità di una organizzazione religiosa e la solidarietà di una organizzazione laica accomunati dall’esigenza di rispondere in una efficace capacità di servizio per i più deboli. E’ Milano che restituisce alla gente in difficoltà i valori e l’azione, la ‘missione urbana’ e l’imprenditorialità solidale’ contribuendo alla risposta della domanda di ‘sociale organizzato’. Questo era un aspetto del cardinal Martini che si inseriva nell’alveo della la carità milanese continua e concretizzata nella solidarietà agita e strutturata. Infatti ci una sorta di ‘passaggio ideale di testimone’ con la Congregazione della Carità fondata nel 1862, istituzione laica e socialista che aveva il senso dell'”assistenza dei vinti di ogni specie”.

Il cardinal Martini non voleva una imprenditorialità missionaria, ma di missione ove il valore si misurava e si misura nella concretezza dei pasti distribuiti, delle notti e dei giorni offerti agli immigrati ed ai deboli. E’ il riscatto dei poveri che sono soggetti e che per il tramite di questa imprenditorialità diventano tessuto connettivo del sistema al pari di tutti gli altri attori del sistema. ‘Accoglienza e cultura’ era il suo slogan non pubblicitario, ma un binomio da tradurre in scelte di concretezza e di creazione di una biblioteca nella Casa della Carità. Da subito e fra le prime azioni realizzate.

Il mandato del cardinal Martini era di sviluppare una capacità non di carattere assistenziale e pietistico, ma di carattere efficiente ed efficace in una dimensione anche organizzativa.

La gratuità era un altro suo obiettivo in modo da accogliere i ‘tagliati fuori da tutti i servizi’ e che aveva chiamato gli ‘sprovveduti’ Discorso alla città).

Aveva colto un mutamento del concetto di povertà non più legato soltanto allo standing economico e non più identificabile in una classe sociale, ma anche correlata a situazioni di svantaggio psico-fisico e di precarietà lavorativa o reinserimento societario. Le situazioni di difficoltà possono riguardare, infatti, gli ambiti più disparati: sono poveri, in questo senso, i tossicodipendenti, i portatori di handicap fisici e mentali, i malati di AIDS, i bambini di famiglie in difficoltà, gli anziani isolati, gli artefici e le vittime della violenza, i lavoratori precari e i disoccupati, gli extracomunitari, i nomadi e i profughi, i depressi, ecc.

Di fronte a nuove povertà con scarsa visibilità o difficoltà a manifestarsi all’esterno, anche per motivi riguardanti pudore e dignità.

Una capacità di intervento sociale come legittimazione dell’istituzione religiosa in una simmetria di rapporto con queste povertà immateriali che spesso hanno bisogno di risposte a forte valenza spirituale e intangibilmente valoriali. Capacità che è propria dell’istituzione religiosa e difficilmente gestibile, su questo livello, dall’offerta di pubblici servizi.

Una ricostruzione delle comunità locali e del tessuto sociale del territorio. Una serie di avvenimenti e di costanti quali l’emigrazione interna, il depotenziamento dei piccoli centri rurali, la crescita disorganica delle periferie urbane, la spinta generalizzata a chiudersi nel privato concorrono alla scomparsa della maggior parte degli spazi di socializzazione. Scaturiscono anche comportamenti che si giocano e incidono operativamente nella società civile.

Questi sono alcuni elementi dell’approccio di imprenditorialità sociale che il Cardinal Martini ha saputo cogliere ed ha assunto come orientamento del proprio agire sociale.