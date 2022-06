Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Leonardo Del Vecchio ha concluso la sua esistenza umana. Il proprietario di un’industria, eccezione per il nostro Paese dal microscopico capitalismo malato, l’ideatore ed innovatore di apparati per la vista, gli occhiali che intuisce poter divenire un bene essenziale per tanti, ne fa un atipico industriale nell’asfittico panorama italiano di un capitalismo alquanto misero e tanto drogato dal denaro statale. Attraversato nei decenni da banditi e clan di tutti i tipi, protetti o emarginati da rapporti ambigui, illeciti, criminali o solo inconsistenti (come lo scandalo Alitalia ed i pseudo ‘capitani coraggiosi’ del promiscuo nonno arcorensis a fare il macchiettista con miliardi rubati a tutti noi italiani) con una politica imbelle ed incapace di prove di alto governo. La stessa Fiat privata ha ricevuto favori e prebende da uno Stato generoso con i soldi pubblici tramite l’Iri già a dettar legge in un angusto cortiletto nostrano, insieme ai Pirelli, Merloni, Lucchini, altri apparenti capitalisti con i soldi pubblici.

Per questo Del Vecchio è stato un outsider, un estraneo, quasi un ‘diverso’ rispetto ad un capitalismo italiano negletto e provinciale. Il fatto è che la sua figura ha incarnato e si iscrive in quella formazione di un capitalismo degli ‘uomini nuovi’ che hanno mete ed obiettivi originali non visti da altri per incapacità o per comodo. Sono persone che vogliono fare cose nuove per il duplice fine di allargare il proprio giro d’affari e per espandere le dimensioni della propria impresa. Figure ben inquadrate dal grande economista austriaco Joseph Schumpeter nel novero degli ‘innovatori’ di un prodotto, gli occhiali quale nuovo ‘vestito’ da far calzare a tutti. Ammodernano le tecniche di lavorazione, la raccolta di capitali con cui investire, i metodi di commercializzazione, usano nuove materie prime e soprattutto, nel suo caso, verso nuovi mercati di sbocco dei manufatti della sua impresa. Cominciata a 25 anni con un piccolo negozio di produzione di montature ad Agordo, provincia di Belluno, proprio lontana dai palazzi romani e dai suoi talora mefitici spifferi, poi espansosi nel mondo diventando il più grande industriale italiano con la multinazionale EssilorLuxottica con 150 mila dipendenti con fatturati come l’anno scorso di ca. 18 miliardi di euroed un utile netto di 23 mld, ca. 12% in più mentre un colosso come Eni ha avuto ricavi minori dell’8%.

E val la pena di citare anche Max Weber nel celebrato ‘L’etica protestante e lo spirito del capitalismo’, uno dei più importanti lavori scientifici del Novecento, il quale scrive che «L’impulso acquisitivo e l’aspirazione al guadagno, al guadagno monetario più grande possibile, non ha di per sé nulla a che fare con il capitalismo…. La più sfrenata bramosia di acquisizione non si identifica per nulla con il capitalismo e tanto meno con il suo ‘spirito’… Invero il capitalismo si identifica con l’aspirazione al guadagno nell’impresa capitalistica razionale, continuativa, e ad un guadagno sempre rinnovato, ossia alla redditività». Difatti quella versione oggi arrembante del «capitalismo speculativo, dei banchieri e mercanti medievali, non è ancora capitalistico nel senso moderno del termine poiché non produce un nuovo orientamento sistematico e razionale verso l’attività economica» (Bagnasco, Barbagli, Cavalli, eminenti sociologi italiani). Di una chiarezza inequivocabile. Dunque Del Vecchio senza sponde di comodo affermando “io non chiedo favori alla politica” (immaginate un Berlusca amico di politici parlar così, il più finto degli imprenditori di questo arretrato paese) quando blocca i suoi che volevano portare Re Giorgio (Napolitano) già presidente a visitare la sua fabbrica. Ciò che contribuisce a farne un gigantesco personaggio che in silenzio produce beni nuovi per mercati poi divenuti mondiali. Ragione in più perché Del Vecchio non sia stato quasi mai considerato, neanche nei circuiti finanziari che sembravano contare, in bilico sempre tra affari di politica e politica di affari più o meno limpidi.

La sua un’infanzia è una storia di sofferenze, lasciato dalla povera madre vedova in un collegio per orfani a 6 anni, i Martinitt, famosi dell’antica Torino. Da un piccolo negozio comprende che gli occhiali da bene estetico possano essere considerate un bene di uso e consumo a cui poter far accedere tutti. Una figura atipica per l’Italia di un imprenditore che forse potrebbe essere accostato per l’impostazione non di rapina e di sfruttamento dei suoi lavoratori ad un Adriano Olivetti con il suo movimento di Comunità. Imprenditori sociali attenti ai bisogni e necessità di una classe di lavoratori che ha poi sostenuto con azioni fattive, cure dentistiche, sostegni di varia natura, salari contrattati e decenti, contro il dettato di molto capitalismo impostosi in questi decenni di rapina, bassi salari, orari e tempi di lavoro pesanti, sostituibilità di manodopera i cui costi andavano sempre più compressi, insomma il panorama attuale dei Big Tech e di altre forme industriali che da poco si sta tentando di contrastare con le armi della politica.

Ed una figura così atipica per il nostro povero spirito simil-capitalistico da operetta, è stata vissuta con ovvia supponenza come uno straniero in un Paese come il nostro attraversato da farabutti, bancarottieri, faccendieri (termine che mi ha sempre affascinato, i propugnatori di faccende, per non dire criminali economici), piduisti, finanzieri, fino ai piduisti politici, tessera 1836 P2 di Licio Gelli, del già pregiudicato di Arcore per sentenza definitiva che oggi ormai vecchio rispolvera per i creduloni ignoranti italioti l’ennesima ‘ri-discesa in campo’ con il suo partito aziendale di nuovo al 20%. Già sodale di mafia fino almeno al 1974 secondo documenti giudiziari. Quando lo ricordi, i suoi servi dicono che uno è cattivo (!), capzioso, prevenuto. Fate vobis, per uno già del Dell’Utri, già galeotto per reati di rapporti con la mafia (per il suo padrone). Questo per dire che arretratezza sconti il popolo italiano e chi voglia, tra ‘Gesù e Barabba’. Difatti, essendo arretrato culturalmente non può farsi largo una figura come il produttore di beni. In una sorta di raffronto tra un imprenditore capitalista come Del Vecchio e l’esaltata figura simile di finto imprenditore come Berlusconi che volete che il popolo bue scelga? L’uno impegnato a rischiare producendo nuovi beni, l’altro fintosi grande imprenditore ma che in realtà ha cominciato la sua lunga, lunghissima, epopea mistica da palazzinaro, cioè uno che non produce nulla, vende mattone, costruendo, dicono con metodi non limpidi, Milano 1 e Milano 2. Con capitali avvolti nel mistero. Per poi buttarsi, ottima idea, nell’allora primitivo mercato di frequenze televisive privedi leggi e regole, poi divenute l’impero comunicativo che, perso il “padrino” politico Craxi tra i responsabili di Tangentopoli nel 1994. Inventandosi un partito personale per evitare guai forse giudiziari e finanziari usando i suoi dipendenti dell’allora Fininvest con cui ‘scese in campo’ per ‘salvare’ l’Italia dai comunisti (già allora inesistenti ma si sa gli italiani beceri vogliono credere alle favole!) ma soprattutto per salvare se stesso e le sue aziende. Con una grandissima mano di sostegno elargitagli per manovre politiche oscure da una sinistra già allora in fase di dismissione. Così il Del Vechio non poteva che essere emarginato da siffatta politica ed affari, rifiutando qualsiasi ambiguo apparentamento. Mentre il Silvio resta il falso profeta di un capitalismo mai esistito, ché tale resta non ricordandosi altre imprese di rischio mai realizzate. Difatti quando cercò di comprarsi la tv ‘Cinque’ francese fu ostacolato e rimandato in Italia. Ma soprattutto mister Luxottica si è andato a comprare, addirittura negli Stati Uniti, patria del capitalismo di capitali, i famosi Persol e soprattutto i mitici Ray ban. Ma facendo anche di più, nel segno di un capitalismo a tutto tondo. Andò a quotarsi in Borsa, non quella piccoletta italiana a modesta capitalizzazione, no quella del NYSE, la mitica Borsa di New York nel 1990. Per poi quotarsi, ma solo dieci anni dopo, in quella asfittica e secondaria italiana.

Domanda? Dove si è mai quotato il riccone di Arcore? Questo lo spartiacque abissale tra le due figure. Se non volessimo aggiungerci lo stile. L’uno silenzioso ed appartato, l’altro volgarmente fanfarone con villone ed Olgettine, le famose ‘cene eleganti’ con frattaglie di umanità la più varia. Con ‘nipoti’ finto egiziane votate da nugoli di servi parlamentari ai suoi ordini, un’oscenità, ed ‘igieniste dentali’ varie, a cui elargire previo silenzio somme astronomiche perché non raccontassero le vere gesta di un simil finto capitalista, in realtà un comico con il manganello come quando fece epurare professionisti di altissima statura morale come Enzo Biagi, altra infamia.

Tendenzioso? Leggetevi cronache e documenti, anche quelli di sentenze penali, e poi fatevi un giudizio, paragonandolo allo stile e compostezza del piccolo venditore di occhiali che oggi è un’impresa leader mondiale con un fatturato di oltre 30 miliardi di euro. Ma agli italioti è tanto piaciuto il volgare barzellettiere fanfarone spaccone, quello attorno cui è stata costruita un’immagine e narrazione dal codazzo dei suoi dipendenti giornalettieri e dei media televisivi di una grande menzognera immane figura eroica. Mentre l’eroico è stato Leonardo Del Vecchio senza padrini politici e bande di finanzieri speculatori o di media televisivi così gustosi per il mediocre palato italiano. Uno con cui la mediocrità di massa potesse identificarsi. Impossibile con Del Vecchio, perché lì si sono potuti identificare quei pochi seri attori economici non palazzinari, mestatori di affari, mediocri furbetti del quartierino, ambigui personaggi border line tra affari politica e crimine organizzato. I napoletani dicono ‘vedi il cielo che ti manda, vire ‘o cielo che te mena’, ma il cielo manda ciò che noi chiediamo di favori prebende affari appalti corruzione, intrallazzi, favori, evasioni fiscali miliardarie, false attestazioni. E ci fu pure un fine politico di sinistra, un intelligentone come pochi, il ‘liderMaximo’, il D’Alema che pensò bene di allietare le masse dichiarando che anche quelle tv erano un importante luogo di crescita intellettuale per il Paese. Da non credere. Non è per le professionalità che pure vi albergano, è per la sostanza estetica ammannita ad un Paese con tette, culi in esposizione di programmi che hanno dato un contributo determinante ad abbassare il già scadente livello etico ed estetico del paese.

L’uno, Leonardo Del Vecchio, era troppo indigesto perché serio, posato, rispettoso di ruoli e poteri di comando, imprenditore che rimbocca le maniche da solo, senza aiuti prebende favori, l’altro tutto frizzi e lazzi, ammiccamenti, volgarità su donne e tutto il resto, spaccone, tronfio per meriti non del tutto suoi. Dal passato oscuro e chi si dimentica la foto del settimanale che lo ritraeva con una pistola sul tavolo? Come un qualsiasi mafioso. Spaventoso ed indicativo. Chi volete che gli italiani potessero preferire? Quello che fa ridere, ti tira su, non ti fa pensare, che promette, ad minchiam, per fotterti con il sorriso. L’altro ti dà da pensare, è portatore di un’etica, non del solo capitalismo, ma come persona troppo seria. E con i problemi che c’abbiamo mo’ ci mettiamo pure ad essere seri?