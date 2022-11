Il Canada e il netto spostamento contro la Cina

Secondo quanto riferito, il leader supremo della Cina Xi Jinping ha rimproverato due volte il primo ministro canadese Justin Trudeau al recente incontro del G20 a Bali.

Il primo rimprovero rifletteva l’insoddisfazione del leader cinese per il fatto che il governo Trudeau avesse recentemente accusato Pechino di interferire negli affari interni del Canada finanziando segretamente 11 candidati nelle sue recenti elezioni federali. Il secondo è stato in risposta a ciò che Xi ha definito come la divulgazione da parte del primo ministro di un resoconto di quel precedente rimprovero alla stampa.

Questo episodio solleva una serie di domande, sia per i canadesi che per i non canadesi.

Innanzitutto, cosa c’era davvero dietro il rimprovero di Xi alla sua controparte canadese? A prima vista, ovviamente, la spiegazione è semplice. Xi era semplicemente irritato da quello che un portavoce del ministero degli Esteri cinese in seguito definì l’approccio ” condiscendente ” del Canada nei confronti della Cina.

Ma dato il comportamento generalmente ottimista di Xi al raduno globale di Bali e la relativa banalità della presunta cattiva condotta di Trudeau, questa spiegazione sembra poco convincente. In effetti, la risposta al presunto misfatto è stata così sproporzionata, che la maggior parte degli osservatori è stata rapidamente portata alla conclusione che c’era qualcos’altro dietro lo sfogo del leader cinese.

E così è stato.

A un esame più attento, il rimprovero di Xi al primo ministro canadese sembra meno una reazione ad alcuni commenti “condiscendenti” o alla fuga della trascrizione di una conversazione privata, piuttosto che un rimprovero mirato alla politica e alla retorica sempre più contraddittorie del Canada nei confronti della Cina.

Come la maggior parte delle nazioni occidentali, fino a poco tempo fa le relazioni del Canada con la Cina erano ampiamente positive e reciprocamente vantaggiose. Dopo le riforme economiche della Cina negli anni ’80, ma soprattutto durante il periodo di massimo splendore della globalizzazione negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, la politica canadese nei confronti della Cina è stata di impegno costruttivo. Le relazioni commerciali bilaterali sono cresciute durante questo periodo al punto che la Cina è diventata il secondo partner commerciale più importante del Canada e le relazioni diplomatiche sono state in gran parte amichevoli.

E se Ottawa è stata a volte critica nei confronti dei diritti umani di Pechino in quegli anni, quella critica tendeva a essere attenuata, in parte a causa delle preoccupazioni che le denunce pubbliche avrebbero danneggiato il commercio, ma in gran parte a causa della convinzione ampiamente condivisa che l’integrazione economica alla fine avrebbe portato alla Cina liberalizzazione politica e che il problema sarebbe presto scomparso.

Ma tutto questo è cambiato. Negli ultimi anni, le relazioni diplomatiche del Canada con la Cina sono diventate sempre più gelide, al punto che il ministro degli Esteri Mélanie Joly ha pubblicamente definito la Cina una “potenza globale sempre più dirompente” all’inizio di questo mese, e dove il vice primo ministro Chrystia Freeland ha fatto appello a democrazie come il Canada rompere con le autocrazie come la Cina. Ciò è stato ripreso sul fronte economico dagli sforzi per costringere le aziende cinesi a cedere le loro quote di proprietà nelle società canadesi che estraggono litio e altri minerali sempre più richiesti, e dagli appelli per la produzione di ” friendhoring ” lontano dalla Cina e di nuovo in Europa e Nord America.

Ma questo solleva una seconda domanda: perché la posizione del Canada nei confronti della Cina sta cambiando in modi che indurrebbero Xi a rimproverare la sua controparte canadese in un importante raduno internazionale come il G-20?

A un livello più superficiale, ovviamente, questo cambiamento può essere spiegato dai malumori che sono cresciuti dal dicembre 2018, quando Pechino ha incarcerato Michael Spavor e Michael Kovrig, due canadesi che vivevano in Cina, apparentemente come rappresaglia per il Canada che aveva arrestato Meng Wanzhou , un dirigente cinese delle telecomunicazioni su richiesta del governo degli Stati Uniti.

Ma a un livello più profondo, più strutturale, la mutevole politica cinese del Canada è un artefatto di una dinamica secolare nelle relazioni internazionali: l’equilibrio. Il bilanciamento, ovviamente, è la tendenza di uno stato o di un gruppo di stati, quando si tratta di un potere in aumento o sempre più assertivo, a prendere provvedimenti per rendere più difficile per lo stato più potente imporre le proprie preferenze su quelli più deboli. Ed è esattamente ciò che il Canada, come molte altre medie potenze – mi viene subito in mente l’Australia – sta facendo oggi.

Il Canada vede chiaramente la Cina come una minaccia crescente e si sta allineando con altri stati che vedono la situazione geopolitica attraverso una lente simile.

Ciò è aggravato nel caso canadese da una lunga tradizione di posizionarsi sulla scena mondiale come quello che l’ex segretario di stato americano Dean Acheson, citando William Wordsworth, una volta definito la “figlia severa della voce di Dio” – cioè, come l’austero e moralista aiutante degli Stati Uniti. Almeno dalla fine della Guerra Fredda, e probabilmente per molto più tempo, il Canada ha avuto una storia di rimproveri agli Stati che non sono membri in regola dell’ordine internazionale liberale e“basato su regole”.

Per quanto riguarda la Cina, questa tendenza è stata ampiamente sommersa durante il cosiddetto episodio dei “due Michael”, anche se di tanto in tanto ha fatto capolino. Ma ora che quel momento che induceva alla prudenza è passato, l’impulso moraleggiante del Paese è riemerso con una vendetta.

Come risultato di questi imperativi composti, quello che stiamo vedendo ora è Ottawa che tenta di inquadrare una nuova strategia per la Cina, che raggiungerà un nuovo equilibrio tra impegno e opposizione. Esposto sempre in termini morali – gli stessi che hanno spinto Xi a rimproverare al Canada il suo atteggiamento condiscendente – questo nuovo equilibrio favorisce pesantemente l’opposizione alla Cina, anche se destinata a essere temperata ancora per qualche tempo da considerazioni economiche e minacce di ritorsioni nei confronti di Pechino parte.

E questo, a sua volta, solleva una terza e ultima domanda: cosa ci dice, se non altro, il caso canadese su ciò che sta avvenendo sulla scena mondiale in senso più ampio?

Se non altro, ci dice che l’Occidente globale è a un punto di svolta. Di fronte alle crescenti pressioni sistemiche per bilanciare una Cina sempre più assertiva, l’Occidente, insieme ad altri paesi sottoposti a pressioni simili nell’Indo-Pacifico, deve fare una scelta. Che tipo di strategia di bilanciamento dovrebbe essere?

Da un lato, il Canada e altri, compresi gli Stati Uniti, possono optare per equilibri imprudenti e massimalisti. Possono scegliere di inquadrare la politica internazionale come una lotta titanica tra le forze dell’autocrazia e della democrazia. Possono fissare come obiettivo delle loro rispettive strategie la difesa del (mitico) ordine internazionale basato su regole a tutti i costi. Possono cercare di riesumare e rianimare i luoghi comuni della “Guerra fredda” e del “contenimento” che molti pensavano fossero stati consegnati alla pattumiera della storia con la fine della “lunga lotta crepuscolare” dell’America con l’Unione Sovietica.

In altre parole, una strategia di massima moralizzazione e competizione illimitata.

D’altra parte, quegli stessi paesi possono scegliere una forma di bilanciamento più prudente e sobria. Una tale strategia comporterebbe negare il primato della Cina nell’Indo-Pacifico, smussare gli sforzi cinesi per affermare la propria leadership a livello regionale e globale e impedire alla Cina di dominare i beni comuni globali, inclusi non solo l’alto mare, ma anche lo spazio e il cyber.

L’obiettivo di una tale strategia non sarebbe quello di sostenere il primato americano o di ricostruire il cosiddetto ordine internazionale basato su regole. Piuttosto, evitando il massimalismo sia della Guerra Fredda che del momento unipolare, il suo obiettivo sarebbe semplicemente quello di prevenire il dominio cinese attraverso la creazione di un equilibrio di potere stabile e favorevole alla democrazia.

Con tutto il rispetto per la severa figlia della voce di Dio, speriamo che altre capitali occidentali rifiutino la prima opzione e abbraccino invece la seconda.