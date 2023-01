Il calcio (purtroppo) non è più Pelé

Con tutto il rispetto, con tutto il rispetto vero, consapevole, pensato e quindi misurato, ma con tutto il rispetto per la persona, ma specialmente per la morte, la sua in questo caso, fa impressione e, diciamola tutta, anche un po’ schifo leggere titoli sparati in prima pagina (una volta si sarebbe detto: a otto colonne) come «Pelè ora è eterno come Maradona. E il calcio dell’epica è terminato» oppure anche, un po’ meno sguaiato, ma incomprensibile: «Addio a Pelé, il campione che inventò il futuro» e così via.

Tutto ciò non è solo ridicolo, ma molto peggio: trasforma un evento certo spiacevole come la morte, ma normale e normalmente triste fonte di riflessione, in un ’evento’ da spettacolo, da prima pagina, da celebrare in stadi affollati di scalmanati drogati da uno spettacolo, che gli ultimi mesi, ma solo per l’ennesima volta, hanno mostrato essere uno spettacolo infame.

Una occasione per una riflessione, magari seria una volta tanto, su questa cosa assurda che chiamano sport, e che continua a produrre sconquassi sociali e individuali, diventa una celebrazione dello stesso calcio … una occasione per macinare altri soldi, sotto il sorriso paterno e indulgente di quei plutocrati che ci guadagnano.

Uno spettacolo dove, al prezzo di migliaia, centinaia di migliaia di giovani illusi, rimbecilliti dalla mancanza di scuola e spesso, quindi, distrutti nel loro futuro, girano soldi a palate, soldi per lo più truffaldini, mazzette, prebende, pressioni, ricatti.

Tutto serve a fare spettacolo, anche la morte. Tutto serve, specialmente ad esaltare, incitare a pensare ad altro, a distrarsi dalla spesso lurida realtà quotidiana. Per permettere alla Meloni, nella distrazione generale, di urlare sguaiata come sempre ‘i poveri vadano a lavorare’, senza dire dove e come.

In questi giorni circola in TV, una ‘pubblicità’ in cui si vede una signora caratterizzata da ciocche artatamente bianche di capelli sugli occhi, accompagnata da un tizio con analoga ciocca più o meno artata ma singola e che risponde alle fattezze di quel personaggio disdicevole del quale ho, inutilmente, parlato in passato quando osava, in piena pandemia, sostenere che il calcio è importante quanto se non più della scuola: una cosa che avrebbe dovuto farlo cacciare immediatamente … e invece: eccolo lì con la bella signora a dire, se ho capito bene, che la Lega calcio (per me una bruttura il solo fatto che esista) si è fatta rifare i locali dove ‘agisce’ da quella signora o dalla sua ditta non so bene, e ci invita a fare lo stesso, dato che, parola del tipo con ciocca singola, i lavori li fanno proprio bene.

Ora, per carità, io non capisco nulla di calcio e nemmeno di leghe o altro. Ma, così a occhio e croce, a me sembra che quella roba sia roba pubblica, o almeno, in gran parte anche pubblica. Tanto pubblica che questo Governo, avendo tolto qualche centinaia di milioni dello stato Italia ai poveri, li ha graziosamente girati al ‘calcio’. Non importa, come, quando o perché, conta il gesto, il simbolo.

Se sei povero, ti facciamo milleeuna radiografia per vedere fino a che punto sei povero abbastanza, ma se sei Donnarumma (come ho già detto non so chi sia e nemmeno se esista) o il biancocioccato di cui sopra i soldi devi averli, diamine! E li si prende da lì.

Adesso qualcuno dei mirabili titolisti che ho citato all’inizio, mi spiegheranno che no, non ho capito, non conosco il mondo impeccabile del calcio, non capisco nulla di calcio e meno ancora di economia e così via ‘criticando’. Sarà pure vero, ma il senso di quella operazione è questo, che vi piaccia o no. La politica è anche (se non principalmente) simbolo, anzi per metterla giù ‘pesante’ e ‘intellettuale’ è «comunicazione». E questa comunicazione, cari politicanti italiani e non, questa comunicazione arriva. Magari lentamente, quietamente ma arriva e ‘in-forma’ … leggete, signori, leggete che vi fa bene. E voi lo sapete talmente bene, che, appunto, non perdete occasione, non perdete una occasione che sia una per fare in modo che la gente si distragga, pensi ad altro, e si ecciti, letteralmente, allo spettacolo e ai suoi corollari.

Ora, se fossimo in un Paese civile, non ‘governato’ da Nordio e dall’oligarca privato della Meloni, mi farei un paio di domande.

Ma è ammissibile che un ente pubblico o quasi ‘appalti’ lavori a ditte in cambio di farci pubblicità insieme? Invero, anche uno privato, ma tant’è, figuriamoci.

Ma anche, è ammissibile che un dipendente pubblico (perché il biancocioccato, è un pubblico dipendente o sbaglio?) faccia spot pubblicitari, venendone immagino profumatamente pagato, faccia pubblicità a proprio uso e consumo?

Ecco, in due parole: questo è il ‘meraviglioso mondo del calcio’.

E tutto ciò viene celebrato con quei titoli reboanti, insulsi … una sorta di distribuzione massiccia e a pioggia di oppio alle masse ottuse. Titoli, infatti, funzionali allo scopo e disciplinatamente pubblicati dagli inservienti del regime per diffondere superficialità, acquiescenza, ottusità, miopia, droga mentale.

Pelè è stato un grande giocatore di pallone, un piacere a vederlo, anche simpatico, quasi il solo (credo) a non essersi fatto coinvolgere o coinvolgersi in fatti di droga, o truffaldinerie varie nelle quali sono caduti, si può dire?, e cadono tanti suoi colleghi.

Ecco uno capace di fare quel ‘gesto’, questo sì, bello, elegante, irripetibile, perfino ‘non umano’, ma solo un gesto, che non ha nulla di divino, nulla di politico, nulla di sovrumano, ma ‘solo’ di umano talento e umano allenamento.

Non è più bello così?