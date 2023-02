Il Brasile di Lula si allontanerà dall’Occidente?

Joe Biden ha promesso di avvicinare Brasile e America. “Entrambe le nostre democrazie sono state messe alla prova negli ultimi tempi”, ha detto Biden ai giornalisti la scorsa settimana incontrando per la prima volta il presidente Lula da Silva. I due leader erano sulla “stessa linea”, ha detto Biden. Ma quel sentimento non è del tutto reciproco.

Quando Lula ha prestato giuramento come Presidente il giorno di Capodanno, ha promesso “dialogo, multilateralismo e multipolarità”, e ci sono buone ragioni per credere che lo manterrà. Nei primi due mandati di Lula, è stato fondamentale per fondare i Brics, un raggruppamento economico con Russia, India, Cina e Sudafrica. Nell’era del dopoguerra fredda, Brics è stato importante nell’avvio di un dialogo Est-Sud e Sud-Sud e tra le poche grandi organizzazioni da cui gli Stati Uniti ei suoi principali alleati erano assenti. Sempre sotto Lula, nel 2010, il Brasile ha lavorato con la Turchia e ha proposto un modo per risolvere la crisi nucleare iraniana, con grande fastidio di Washington. Il Brasile ha anche più che raddoppiato il numero delle sue ambasciate in Africa, ha quintuplicato il commercio e ha iniziato la costruzione di un impianto per produrre Farmaci per l’HIV in Mozambico. Lula ha visitato 27 stati africani, più di tutti i suoi predecessori messi insieme.

Lula non è il solo a mettere in discussione il dominio globale occidentale e a dare la priorità al Sud del mondo (paesi in Asia, Africa e America Latina che si trovano principalmente a sud dell’equatore e che sono spesso meno ricchi). Il non allineamento – non voler scegliere da che parte stare tra l’Occidente e il resto – sta diventando comune in tutto il mondo. Quasi la metà dei paesi africani e quasi tutti quelli dell’Asia meridionale, ad esempio, non hanno votato a favore di due importanti risoluzioni delle Nazioni Unite sostenute dagli Stati Uniti che condannavano l’invasione russa dell’Ucraina. Gli Stati del Golfo si sono sostanzialmente orientati verso Russia e Cina, con importanti partenariati energetici (come l’accordo OPEC +) e si parla di scambiare petrolio in yuan cinesi piuttosto che in dollari USA. “In Europa hanno la loro storia, in Russia hanno la loro storia”, ha detto Suhail Al Mazrouei, ministro dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti. “Non possiamo schierarci con questo o quel paese”.

Abbiamo già visto qualcosa di simile, negli anni Sessanta e Settanta. Quelli erano i tempi d’oro della decolonizzazione, quando personalità gigantesche forgiate in lotte antimperialiste, come Nasser, Nehru, Nkrumah e Sukarno, guidavano l’Asia e l’Africa. La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, guidata dall’economista argentino Raul Prebisch, ha promosso la teoria della dipendenza, che sosteneva il protezionismo commerciale per gli stati più poveri. Il G77 e il Movimento dei Non Allineati, composto principalmente da paesi decolonizzati, hanno promosso qualcosa chiamato Nuovo Ordine Economico Internazionale alle Nazioni Unite. Il vecchio non allineamento aveva un sapore decisamente rivoluzionario ed era una critica al capitalismo globale.

Il non allineamento di oggi è molto più eclettico e più favorevole al mercato. Mentre la sinistra latinoamericana rimane fedele ad alcune delle idee degli anni ’60, paesi come Turchia, India, Indonesia, Vietnam, Israele ed Egitto vogliono, in generale, aumentare le esportazioni, attrarre investimenti esteri e costruire società nazionali in grado di competere all’estero. La maggior parte del Sud del mondo è aperta a partenariati con gli Stati Uniti in aree in cui convergono gli interessi. Dove si possono fare accordi, i Paesi li accetteranno.

Questo non è, quindi, un disallineamento radicato in un’ideologia socialista, o in un’ostilità verso l’Occidente, ma piuttosto è dettato dall’interesse nazionale di ciascun paese. Non è una contraddizione che il Ministro degli Esteri indiano affermi che il Sud del mondo è “nel nostro DNA” subito dopo aver tenuto un’esercitazione militare con gli Stati Uniti. O che il Pakistan emerga come voce di spicco per le riparazioni climatiche, a cui l’America è contraria, mentre cerca di avvicinarsi a Washington in altre aree. O che il presidente di sinistra del Messico trovi un terreno più comune con Donald Trump che con Joe Biden.

Ma gli Stati Uniti, che spesso faticano a elaborare politiche in un mondo in cui ci sono complessità e sfumature, non lo capiscono davvero. Inquadrare il Sud del mondo come una lotta tra populisti e democratici, o sinistra e destra, o Occidente e il resto, come piace a molti commentatori e politici, non aiuta. Né vedrà il Sud del mondo come una fonte di criminalità, droga e migranti indesiderati.

Questa lettura errata ha un costo. Negli anni della Guerra Fredda, gli Stati appena decolonizzati venivano liquidati come deboli e irrilevanti. Ma non era particolarmente vero allora e lo è ancor meno adesso. Sono più ricchi, fondamentali per importanti catene di approvvigionamento e possiedono risorse naturali di cui abbiamo bisogno. Alcuni degli stati più grandi del Sud del mondo sono anche importanti attori economici. Il fatto è che le fortune del Nord del mondo e del Sud del mondo sono intrecciate. Nessuno dei due può prosperare senza l’altro.

Piuttosto che proiettare angosce e ansie sul resto del mondo, gli Stati Uniti devono stringere un nuovo patto con il Sud del mondo. Deve accettare la realtà che non tutti vogliono ciò che vuole l’America. Rimangono aree importanti in cui gli interessi nazionali possono convergere e che possono costituire la base di questo patto. Gli Stati Uniti devono abbandonare la retorica controproducente e poco convincente dell'”ordine basato su regole” e smetterla di parlare come se fosse in corso una lotta titanica tra autocrazie e democrazie. C’è bisogno di deviare la concorrenza con Cina e Russia da un ciclo di militarizzazione verso l’economia e la tecnologia.

Il trionfo di Lula e il crescente disallineamento del Sud del mondo non sono una barriera all’influenza occidentale. Siamo noi a renderlo un problema.