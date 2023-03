Il blocco della Russia sul Mar Nero fa parte della guerra di Putin al diritto internazionale

Il 18 marzo, le Nazioni Unite hanno annunciato un’estensione del Grain Deal, un accordo mediato nell’estate 2022 che consente l’esportazione di quantità limitate di grano ucraino verso i mercati globali attraverso i porti bloccati del Mar Nero del Paese. Questa è una buona notizia. Tuttavia, in pochi giorni è diventato chiaro che la Russia voleva ulteriori concessioni ed era disposta a prolungare l’accordo solo per un periodo limitato di 60 giorni. Ancora una volta, ci è stato ricordato come Mosca cerchi di armare la sicurezza alimentare globale per tenere in ostaggio la comunità internazionale.

Il blocco dei porti ucraini del Mar Nero è iniziato alla vigilia dell’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022. Mira a spezzare economicamente l’Ucraina minando la posizione del Paese come uno dei principali esportatori di prodotti agricoli al mondo. L’impatto del blocco va oltre l’Ucraina ed è di portata globale. Impedendo il libero passaggio delle navi mercantili nel Mar Nero, la Russia priva i mercati mondiali di vitali prodotti agricoli ucraini, sfidando anche i principi fondamentali del diritto marittimo internazionale.

Fin dall’inizio, l’attacco della Russia all’Ucraina è sempre andato oltre i confini delle operazioni militari convenzionali e ha tentato di colpire la capacità stessa dell’Ucraina di esistere come stato funzionante. Le truppe russe hanno sistematicamente distrutto vaste aree agricole e reso l’Ucraina il Paese più minato del mondo. Negli ultimi sei mesi, la Russia ha condotto una campagna di attacchi aerei contro le infrastrutture civili ucraine nel tentativo di privare gli ucraini dell’accesso al riscaldamento, all’elettricità e all’approvvigionamento idrico. Il blocco marittimo è un altro elemento di questa guerra contro lo Stato ucraino.

Le sofferenze inflitte dalla brutale invasione della Russia non sono limitate agli ucraini. Secondo il ministero delle Infrastrutture del Paese, più di 400 milioni di persone in Asia e Africa affrontano la prospettiva di una crescente insicurezza alimentare a causa degli sforzi russi per limitare le esportazioni agricole ucraine. Sebbene l’attuale Grain Deal contribuisca in qualche modo a contrastare questa minaccia, offre solo una soluzione parziale e a breve termine. Occorre molto di più per migliorare la sicurezza alimentare globale e riaffermare il diritto al libero passaggio per le navi mercantili in acque internazionali.

È chiaramente nell’interesse della comunità internazionale adoperarsi per porre fine al blocco russo sul Mar Nero. In primo luogo, ciò porterebbe a un notevole miglioramento della sicurezza alimentare per molte delle comunità più vulnerabili del mondo. La ripresa del commercio marittimo nel Mar Nero fornirebbe inoltre all’economia ucraina circa 20 miliardi di dollari di entrate annuali aggiuntive. Ciò ridurrebbe in modo significativo l’onere economico per i partner dell’Ucraina e le istituzioni finanziarie internazionali, a cui ora viene chiesto di sostenere a tempo indeterminato l’economia ucraina in difficoltà. Il rinnovamento della navigazione mercantile andrebbe bene anche per altre economie, consentendo all’Ucraina di riprendere le importazioni per decine di miliardi di dollari nel 2021.

Gli ucraini capiscono che non c’è interesse internazionale per un intervento militare diretto per rompere il blocco russo sul Mar Nero. Ciononostante, ci sono numerosi altri strumenti a disposizione della comunità internazionale che potrebbero essere usati per fare pressione su Mosca. Le misure più ovvie includerebbero ulteriori sanzioni e restrizioni contro le spedizioni russe.

Questo approccio deve ancora essere completamente esplorato. Attualmente, le navi russe non sono soggette agli stessi controlli e ispezioni a cui devono sottoporsi le navi ucraine in linea con i termini del Grain Deal. Invece, sono liberi di continuare il loro commercio internazionale senza ostacoli. Nell’ultimo anno, secondo quanto riferito, la Russia ha aumentato le sue esportazioni marittime di oltre un quarto. Allo stesso tempo, sono state mosse numerose accuse contro navi russe per presunta spedizione di carichi militari, anche in violazione della Convenzione di Montreux del 1936 che disciplina il passaggio marittimo attraverso il Bosforo e lo stretto dei Dardanelli in Turchia.

Bloccando i porti ucraini del Mar Nero, la Russia sta violando la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e la Carta delle Nazioni Unite. In risposta, l’Ucraina chiede all’Organizzazione marittima internazionale (IMO) di costringere la Russia a sbloccare i porti marittimi del paese. L’IMO deve usare i suoi poteri come agenzia delle Nazioni Unite per ritenere la Russia responsabile della violazione dell’UNCLOS e deve essere pronta a imporre misure sanzionatorie adeguate se Mosca si rifiuta di conformarsi.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha creato una vasta gamma di sfide fondamentali all’ordine internazionale basato su regole che è emerso per la prima volta dalle ceneri della seconda guerra mondiale. Questo fa molto parte del piano di Putin. Desidera riportare il mondo a un’era in cui una manciata di grandi potenze era in grado di dettare legge ai propri vicini più deboli.

Uno dei tanti fronti in questo confronto geopolitico è il fronte marittimo. Putin cerca di mandare in bancarotta l’Ucraina e superare l’opposizione internazionale alla sua guerra armando le esportazioni agricole. Lo fa in palese violazione del diritto marittimo internazionale. Se avrà successo, altri autocrati prenderanno atto e adotteranno tattiche altrettanto aggressive, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per il commercio globale. Porre fine al blocco russo sul Mar Nero non sarà facile e richiederà un notevole coraggio politico, ma in caso contrario, negli anni a venire i costi cresceranno.

La versione originale di questo intervento è qui.