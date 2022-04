La settimana che si sta chiudendo ha segnato l’inizio di una nuova fase della guerra russa in Ucraina. È una guerra, ora, per il controllo del Donbass.

E per la prima volta, ieri, la Russia ha rivelato che l’obiettivo della sua invasione dell’Ucraina è quello di assumere il ‘pieno controllo‘ dell’Ucraina meridionale e della regione orientale del Donbass, e che al momento si sta combattendo per stabilire un corridoio terrestre attraverso il territorio ucraino che collega la Russia alla Crimea, la penisola che ha annesso nel 2014.

«Dall’inizio della seconda fase dell’operazione speciale, iniziata letteralmente due giorni fa, uno dei compiti dell’esercito russo è quello di stabilire il pieno controllo del Donbas e dell’Ucraina meridionale. Ciò fornirà un corridoio terrestre per la Crimea», ha affermato il Maggiore generale Rustam Minnekaev, il comandante ad interim del distretto militare centrale russo, secondo quanto riportato da ‘TASS‘, l’agenzia di stampa di Stato. Un corridoio terrestre tra la regione ucraina del Donbass orientale e la Crimea, e il controllo sul sud dell’Ucraina darebbe alle forze russe l’accesso alla Transnistria, lo Stato separatista in Moldavia, dove un contingente di forze russe è di stanza dall’inizio degli anni ’90.

La domanda è se un tale obiettivo (conquista prima e mantenimento dopo) è alla portata della Russia.

Le Forze armate russe, soffrono di morale costantemente basso, per ragioni che vanno dallo scarso addestramento alla confusione sul perché stanno combattendo. Questo stato mentale/morale ha plasmato le prestazioni sul campo di battaglia e probabilmente, sostengono gli analisti, continuerà a farlo. Si sottolinea che i soldati russi demoralizzati hanno maggiori probabilità di ritirarsi quando incontrano la resistenza ucraina, mentre gli ucraini altamente motivati sono più disposti a correre rischi ea dare la vita per proteggere la loro patria. Inoltre, al problema psicologico, si aggiungono altri due grandi problemi: la cronica mancanza di uomini e le defezioni in aumento.

«L’esercito russo è molto a corto di manodopera, e questo è stato evidente fin dall’inizio della guerra. Più territorio catturano, maggiore è l’attrazione di manodopera che hanno per occupare il territorio che hanno sequestrato» afferma Michael Kofman, esperto dell’esercito russo, ricercatore senior presso il Center for Naval Analyses’ Russia Studies Program e Fellow presso il Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center di Washington.

Nella lotta appena iniziata per il Donbas la posta in gioco è la credibilità dell’esercito, la sua effettiva forza. E un altro umiliante crollo russo potrebbe arrecare gravi danni alla posizione strategica della Russia. Non solo renderebbe le minacce russe meno credibili in altri luoghi -chi potrebbe prendere sul serio i suoi militari dopo una sconfitta così clamorosa?- ma potrebbe anche aumentare le probabilità di una sfida politica a Vladimir Putin in casa.

«L‘esercito russo è ora pienamente impegnato.Non ci sono più grandi forze attive regolari disponibili in altre parti del Paese per sostituire le sue perdite in combattimento o per ruotare le forze attualmente in lotta man mano che si stancano. Gli studi suggeriscono che i soldati non dovrebbero trascorrere più di 60 giorni in combattimento prima di riposarsi, altri sostengono 45 giorni prima di essere inefficaci. Le forze russe raggiungono i 60 giorni a fine aprile. Con le sue operazioni offensive vanificate, le perdite in aumento e il morale in calo, il tempo per l’esercito russo in Ucraina sta scadendo», così affermava, qualche settimana fa, una dettagliata analisi del Lowy Institute.

In questo quadro, sono utili le informazioni relative alla composizione dell’esercito russo, soprattutto dal punto di vista etnico e sociale, perché questi aspetti spesso sfuggono, mentre invece sono fondamentali per capire cosa sta succedendo sul terreno di battaglia, perchè succede e prevedere azioni e movimentazioni.

Sergei Fediunin, politologo presso l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), assistente di insegnamento e ricerca sulla civiltà russa presso l’Università della Sorbona, traccia il quadro, nel tentativo di costruire l’identikit del soldato russo che sta combattendo in Ucraina.

«Insieme alla presidenza e ai vari servizi di sicurezza, l’esercito è stato tradizionalmente una delle istituzioni sociali più rispettate in Russia. Oggi, la maggioranza dei russi si fida delle proprie forze armate e crede siano ampiamente in grado di proteggere il Paese in caso di conflitto militare. Questa opinione è stata condivisa dal 60% degli intervistati nel gennaio 2014, ossia prima dell’inizio del conflitto russo-ucraino e del coinvolgimento militare della Russia in Siria; il rapporto sarebbe salito all’89% oggi», afferma Fediunin. «Nel maggio 2021, il 61% dei russi, secondo i dati del Levada Center, un istituto di sondaggi indipendente, ha approvato la dichiarazione secondo cui ‘ogni vero uomo’ dovrebbe prestare il servizio militare. Il 24% (42% tra i 18-24enni) ha ritenuto che ciò costituisse un ‘dovere nei confronti dello Stato’, anche se può contraddire i singoli progetti. Solo il 12% degli intervistati ha affermato che il servizio militare è ‘inutile e pericoloso’ e va quindi ‘evitato a tutti i costi’. Queste figure, tuttavia, sono solo una facciata che nasconde realtà sociali complesse».

«La formula ufficiale, che vuole che la Russia si sia costituita come uno ‘Stato multietnico e multiconfessionale‘, vale anche per gli affari militari.

All’interno degli eserciti imperiali esistevano reggimenti culturalmente non russi e per tutto il XIX secolo facevano parte della guardia personale dello zar. Durante la prima guerra mondiale, la divisione di cavalleria indigena, nota come ‘Division sauvage‘» ‘Divisione selvaggia’, «era composta quasi interamente da volontari dei popoli musulmani dell’impero russo.

Come l’Unione Sovietica, anche l’Armata Rossa era multinazionale. La seconda guerra mondialecolpì anche tutte le popolazioni dell’URSS. Poichéle forze armate erano basate sulla coscrizione, leautorità sovietiche presero molto sul serio il‘fattore etnico‘, che fosse la distribuzione dei coscritti in base alla regione di accampamento, la limitazione divisionale del numero di soldati in rappresentanza di nazionalità considerate ‘aggressive’ (soprattutto i caucasici), o anche l’uso di soldati come traduttori militari (come i tagiki durante l’invasione sovietica dell’Afghanistan).

Già nel 1979, il regime sovietico richiese addirittura due distaccamenti di forze speciali conosciuti come ‘battaglioni musulmani’ in Afghanistan. Sebbene queste pratiche siano ovviamente meno applicate nella Russia odierna, la componente multietnica è ancora caratteristica delle sue forze armate».

«L’attuale guerra in Ucraina permette di misurarne l’entità, nonostante l’indisponibilità di dati ufficiali completi.

Una settimana dopo il lancio di quella che Mosca chiama ‘operazione militare speciale’, i giornalisti della sezione russa di ‘Radio Free Europe/Radio Liberty‘, ad esempio, hanno analizzato il contenuto di diversi canali Telegram che pubblicavano informazioni sui soldati russi morti o catturati in Ucraina. I risultati dell’analisi hanno rivelato che circa il 30% dei cognomi erano simili a quelli di persone appartenenti a minoranze ‘non russe‘, la grande maggioranza delle quali sono di cultura musulmana. Ci sarebbe quindi una sovrarappresentazione delle minoranze tra i soldati, che costituiscono quasi il 20% della popolazione generale della Russia.

Un’osservazione simile è fatta dal ricercatore indipendente Kamil Galeev, che ha potuto accedere a un elenco di soldati feriti inviati in un ospedale nella regione russa di Rostov-on-the-Don, situata al confine con l’Ucraina (regioni di Donetsk e Luhansk). Questi dati restano però incompleti e non consentono di affermare con certezza, come fa Galeev, che l’esercito russo sta diventando quello delle ‘minoranze’. Le perdite umane dell’esercito russo confermate da fonti ufficiali il 5 aprile 2022 (1.083 persone), mostrano che i soldati e gli ufficiali morti in Ucraina provenivano da tutte le regioni della Russia», prosegue Sergei Fediunin.

«D’altra parte, inviare soldati di origine ‘non slava‘ a fare la guerra in Ucraina potrebbe essere una scelta strategica da parte delle autorità russe, visti i legami familiari che esistono tra molti russi etnici ucraini. Sappiamo anche che lo Stato russo fissa quote annuali per evitare di avere troppi coscritti dalle regioni del Caucaso settentrionale,per paura di vedere il moltiplicarsi dei disordini etnici all’interno dei reggimenti. Il termine russo ‘zemliatchestvo’ descrive queste comunità di mutuo soccorso, che si formano tra coscritti della stessa regione di origine e costituiscono gerarchie informali che coesistono con la disciplina militare.

Nessuno però può ignorare la significativa presenza, anche la sovrarappresentanza, di persone di origine etnica o culturale ‘non russa‘nelle forze armate regolari, per non parlare dei battaglioni ceceni schierati in Siria (essenzialmente polizia militare ) e poi in Ucraina (principalmente della Guardia Nazionale), che mostrano una devozione sconfinata al loro leader, Ramzan Kadyrov. Diversi fattori spiegano questa situazione, rivelando lo stato attuale dell’esercito e della società russa nel suo insieme».

E Sergei Fediunin passa così ai dati demografici. «Nel periodo dal 2018 al 2020, l’aumento demografico è stato osservato solo in 17 regioni della Russia, su un totale di 85 (tenendo conto della Crimea e della città di Sebastopoli, che sono state annesse illegalmente nel 2014). Tra queste 17 regioni dove il tasso di natalità è superiore al tasso di mortalità, i territori autonomi costituiti su base etnica ‘non russa‘ sono la maggioranza. Questa tendenza è di lunga durata ed è stata confermata su un periodo più lungo, in particolare dagli anni ’90 e 2000.

Oltre alle repubbliche musulmane del Caucaso settentrionale (Daghestan, Inguscezia, Cabardino-Balcaria, Karachayevo-Cherkessia, Cecenia), ne fanno parte tre repubbliche siberiane: Yakutia (Sakha), Buryatia e Tuva. Non sorprende quindi che questi territori forniscano un numero elevato di coscritti, in proporzione a quello dei loro abitanti.

Un secondo fattore che mette in luce la significativa presenza di minoranze etniche nell’esercito russo, è dovuto al fatto che il servizio militare costituisce un mezzo privilegiato di mobilità sociale per questi giovani ‘non slavi‘, che potrebbero essere stigmatizzati in aree maggiormente popolate da etnia russa. Una tendenza simile può essere osservata in altri Paesi, ad esempio negli Stati Uniti, dove i neri sono sovrarappresentati nelle forze armate. Inoltre, la possibilità di una carriera stabile attrae un certo numero di cittadini stranieri di età compresa tra i 18 e i 30 anni che parlano russo (in particolare cittadini delle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale): dal2010 hanno la possibilità di arruolarsi nelle forze armate russe, sottoscrivendo un contratto quinquennale, rinnovabile se acquisiscono la cittadinanza russa».

«A ciò si aggiunge un terzo fattore difficile da sottovalutare: i territori autonomi citati sono regioni periferiche ed economicamente svantaggiate, come molte regioni ‘etnicamente russe’. Questi territori sono spesso caratterizzati da alti tassi di disoccupazione e bassi livelli di reddito, soprattutto rispetto alle grandi metropoli del Paese. Queste disuguaglianze economiche e sociali si traducono in atteggiamenti divergenti nei confronti del servizio militare obbligatorio.

In effetti, molti giovani provenienti da contesti relativamente abbienti hanno un’immagine piuttosto negativa del servizio militare e dell’esercito in generale, nonostante le statistiche sopra citate. Molti giovani nelle grandi città sono abituati alle comodità della vita urbana e della società dei consumi, e non si sentono pronti a sacrificare la propria vita per la patria. Ricorrono così a manovre per evitare la leva: proseguire gli studi universitari per ottenere una dispensa temporanea; pagare un medico per ottenere un falso certificato di esenzione e farsi dimettere; o, nel peggiore dei casi, implorare un servizio civile alternativo sotto forma di servizio alla comunità (in ospedale, per esempio).

Lo stipendio medio di un soldato professionista-32.000 rubli (circa 380 euro) secondo i dati del Ministero della Difesa russo, al di sotto dello stipendio medio ufficiale mostrato a oltre 50.000 rubli (600 euro)- non attirerà un gran numero di persone dalle classi medie istruite, anche se, in pratica, il reddito è integrato da garanzie sociali sempre più importanti (abitazione, pensione militare, prestiti a tasso agevolato, accesso a strutture culturali e sportive).

D’altra parte, il servizio militare è più attraenteper le persone provenienti da contesti meno privilegiati. Mentre alcuni semplicemente non hanno i mezzi finanziari per evitare la coscrizione, altri vedono l’ingresso nell’esercito come una possibilità di carriera stabile e remunerata, soprattutto perché lo status sociale dei militari è chiaramente migliorato dagli anni 2000. Ciò è dovuto in particolare all’aumento nelle spese nel settore della difesa (i dati ufficiali sono probabilmente sottostimati), a una migliore disciplina con conseguente riduzione delle pratiche di nonnismo (‘dedovchtchina‘), nonché la riduzione della durata del servizio militare (passata da 24 a 12 mesi dal 2008)».

Conclude Sergei Fediunin: «Al di là degli stereotipi della mascolinità che descrivono l’esercito come una ‘scuola di vita per uomini veri’, questi cambiamenti portano molti giovani della Russia periferica, quella dei piccoli centri e della campagna, a desiderare, con piena disponibilità, entrare nei ranghi della soldati. Possono sorgere situazioni inaspettate, ad esempio quando i giovani cittadini del Caucaso settentrionale sono pronti a pagare per essere ammessi tra i coscritti per poi pensare a un futuro nell’esercito professionale.

Se oggi è difficile misurare gli effetti di questi fattori etnici e sociali sulla condotta e sulle conseguenze della guerra in Ucraina, occorre tenerne conto per comprendere meglio lo stato attuale della società russa. Inoltre, la significativa presenza di minoranze non è priva di correlazione con il ruolo crescente dell’Islam in Russia, e la composizione sociale dell’esercito russo è allineata con la condizione delle classi lavoratrici russe, afflitte oggi da sentimenti di impotenza e dubbio sul domani, timori per ulteriore impoverimento»