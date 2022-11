I videogiochi: dal passato fino all’epoca moderna

Il mondo dei videogiochi è in costante crescita, grazie all’evoluzione delle moderne tecnologie. I videogiochi, che siano per PC o per console, diventano sempre più complessi, a partire dalla grafica fino ad arrivare alla modalità di gioco e all’interattività. Vediamo assieme come si sono evoluti i videogiochi, quali vantaggi presentano e come in Sardegna ci si interessa al mondo dei videogame.

La nascita e l’evoluzione dei videogiochi

Molti pensano erroneamente che il primo videogioco della storia sia stato Pac-Man o Pong. Nulla di più falso. In realtà, il primo videogioco mai creato era piuttosto rudimentale: si trattava di un complesso sistema di otto valvole termoelettriche volto a simulare il lancio di un missile verso un bersaglio. Tuttavia, non essendoci ancora software o hardware a disposizione, per creare quello che fu chiamato “Cathode-ray tube amusement device” furono usate delle etichette stampate su pellicola trasparente. Pochi anni dopo, nel 1958, William Higinbotham creò l’antenato del più famoso Pong: “Tennis for Two”. Questo gioco, però, utilizzava un oscilloscopio, un particolare display grafico, per simulare il campo da tennis. Secondo quanto riportato dal suo creatore, “Tennis for Two” fu creato in poco più di tre settimane. I controlli sono costituiti da un pulsante per lanciare la palla, un paddle per definire la direzione e un ulteriore pulsante di reset per farla riapparire. Il gioco divenne così popolare, che le persone facevano la fila per provarlo. L’anno successivo fu migliorato. Venne ricreato su uno schermo più grande e con pulsanti in grado di modificare la forza di gravità, in modo da rallentare o accelerare i movimenti della palla.

‘Spacewar!’: un gioco che conquistò gli USA

Steve “Slug” Russell, informatico statunitense, assieme a un gruppo di studenti del MIT, creò “Spacewar!”, il primo videogioco davvero famoso nella storia. Fu dichiarato da Henry Lowood della Stanford University come uno dei videogiochi più importanti di tutti i tempi. Per la prima volta in un videogioco veniva presentato anche un mondo dotato delle sue regole fisiche e con cui ci si poteva giocare in tempo reale. Ci si poteva giocare solo scontrandosi con un’altra persona, essendo il gioco privo di intelligenza artificiale. I giocatori controllavano ciascuno un’astronave e potevano muoversi in diverse direzioni e con differenti velocità. Vinceva il round chi riusciva per primo a colpire l’avversario con un missile. Con l’invenzione di questo gioco, venne creato, a partire da scarti di materiale elettrico, anche il primo joystick della storia.

L’era dei videogiochi arcade: ‘Galaxy Game’

All’università di Stanford, a settembre del 1971, fu realizzato il primo gioco arcade della storia, che fu seguito da numerose repliche, che non ebbero, però, la stessa fortuna del primo. “Galaxy Game” utilizzava la stessa tecnologia di “Spacewar!”, cioè un computer della DEC e un PDP-11/20 dotato di monitor a grafica vettoriale. Per giocarci, era necessario inserire una moneta da 10 centesimi. Inizialmente, prevedeva solo due joystick, ma venne poi data la possibilità di usarne fino a otto. Ancora oggi è possibile visitare questo primo esempio di videogioco nel Computer History Museum di Mountain View in California.

‘Pong’ e la prima console nella storia

Una vera e propria rivoluzione nel mondo dei videogiochi è avvenuta nel 1972, quando la società statunitense Atari, fondata da Nolan Bushnell e Ted Dabney, ha ideato “Pong”, il primo gioco commercializzato nella storia. Si trattava di un simulatore, dalla grafica molto semplice, in bianco e nero. Il giocatore muove una racchetta, nel videogioco rappresentata da una linea bianca, e il suo scopo è quello di rispedire la palla dall’altro lato del campo e fare più punti possibile contro l’avversario. La palla poteva rimbalzare anche ai lati dello schermo. Questo videogioco simulava il ping pong. La novità emerse, però, nel 1975, data in cui il gioco fu commercializzato anche per uso domestico. Era la prima console della storia!

L’evoluzione delle console

La società Atari fu la prima a creare un vero e proprio mercato legato al mondo dei videogiochi. Tuttavia, ben presto dovettero fare i conti con una spietata concorrenza. Nacquero i primi computer, con cui era possibile giocare a videogiochi, come Commodore 64 e Amiga. Ma fu la giapponese Nintendo, con il suo NES (Nintendo Entertainment System) a portare una novità nell’ambito videoludico. Raggiunse, difatti, quasi le 62 milioni di unità vendute, diventando la console più venduta di tutti i tempi. Fu molto venduta soprattutto negli Stati Uniti. Da quel momento in poi le console sono diventate sempre più complesse e ad esse si sono aggiunti nuovi device come Gameboy, Game Grear, Super Nintendo, fino ad arrivare alla PlayStation, la prima console di nuova generazione ideata dalla Sony nel 1994. Ad essa seguirono, nel corso degli anni, Xbox, Wii e Switch.

I giochi online e lo shift verso il mobile

Con la nascita di internet e la sua progressiva diffusione, il mondo dei videogiochi si è spostato sempre di più online. Oggi sono molto diffusi i giochi multiplayer come MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing game), con i quali tramite PC o console, più persone contemporaneamente possono interagire in un mondo virtuale in cui vivono i propri avatar. Contemporaneamente, si è affermata anche la nicchia dei casinò online. Il cambiamento, però, più rilevante è l’uso sempre più massiccio di cellulari e tablet, che ha portato più utenti a preferire l’intrattenimento su mobile avvantaggiato dal lancio della fibra ottica.

I pro dei giochi online

Giocare online comporta una serie di pregi. Prima di tutto, sono contraddistinti dall’ampia varietà. Esistono diversi generi (horror, avventura, azione, sopravvivenza, sparatutto, gioco d’azzardo come questo sito) e piattaforme. Si può giocare comodamente dalla PlayStation, l’Xbox o sul PC. Un altro vantaggio dei giochi online è il costo contenuto. Difatti, grazie a portali come Steam o Instant Gaming, si possono scaricare videogiochi a prezzi stracciati, grazie alle promozioni periodiche. Tuttavia, il vantaggio di gran lunga più importante del gioco online è la possibilità di giocare quando e come si vuole. Basta una connessione internet. Inoltre, il gioco online rende possibile il multiplayer, ovvero il poter giocare con altre persone contemporaneamente. Da questo punto di vista, quindi, seppur in maniera limitata, i giochi online permettono anche una buona dose di interazione fra più giocatori.

Videogiochi in Sardegna: gli eventi da non perdere

Anche in Sardegna è alta l’attenzione sul mondo dei videogiochi. Infatti, ogni anno nel mese di maggio si tiene il Giocomix, festival del gioco e del fumetto organizzato dall’Associazione Culturale Mondi Sospesi dal 2010. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, quest’anno a maggio si è tenuta la quindicesima edizione. L’evento è un vero e proprio punto d’incontro per gli appassionati dei videogame e del fumetto ed è dedicato sia ai grandi che ai piccini. Dal 2014 durante il Giocomix c’è anche un raduno potteriano per tutti gli appassionati della saga di J. K. Rowling. Ma il punto di forza del festival è la possibilità di giocare con altri appassionati di videogiochi, oltre a poter sperimentare le moderne tecnologie, come la realtà virtuale. Per essere informato su tutti gli eventi relativi al mondo dei videogame, ti consigliamo di dare un’occhiata a questa pagina. Insomma, il mondo dei videogiochi è ampio e variegato e si aprono anno dopo anno nuove prospettive e innovazioni, che attraggono sempre più appassionati, in Sardegna come in altre regioni italiane.