I travagli COVID-19 della Cina

Il dilemma del COVID-19 in Cina sembra aggravarsi di giorno in giorno. Il suo vero grosso problema sembra nascere dal suo stesso successo: Pechino ha avuto un notevole successo nell’usare tattiche dure per contenere l’originale infestazione da COVID, ed è persino riuscita a mantenere a galla la sua economia nel 2020 e nel 2021. Ma oggi, la variante Omicron sta aggirando i controlli cinesi. La maggior parte dei suoi 1,4 miliardi di persone è priva di immunità naturale e non è mai stata esposta al virus. Solo orale autorità cinesi si stanno affrettando a lanciare «una spinta più aggressiva per aumentare l’immunità e… espandere la capacità ospedaliera».

Il 24 novembre, la Cina ha nuovamente registrato il numero più alto di casi COVID giornalieri dallo scoppio della pandemia. Un filmato sta facendo il giro sui social media cinesi, mostra manifestanti che si scontrano con la polizia che indossa tute ignifughe nella fabbrica di iPhone a Zhengzhou. Il picco precedente si è concentrato su Shanghai, ma questa volta sono stati segnalati casi in aumento in tutte le province e regioni della Cina.

Lo stesso giorno, ‘The Global Times’ ha riferito che la lotta anti-COVID di Pechino ha raggiunto il suo ‘punto più critico’ dopo che la città è stata colpita da 1.000 contagi al giorno. A partire dal 24 novembre, i residenti della città richiederanno un certificato di test negativo ottenuto entro 48 ore per accedere ai luoghi pubblici.

Secondo un rapporto, attualmente più di 80 città cinesi stanno combattendo alti livelli di infezione, rispetto alle 50 città durante la chiusura di Shanghai durata 60 giorni. Queste città generano la metà del PIL cinese e generano il 90% delle sue esportazioni.

L’impatto delle più recenti restrizioni ha provocato l’interruzione dei grandi eventi del settore. Gli organizzatori hanno annullato il China Automotive Overseas Development Summit a Shanghai dopo appena mezza giornata dalla sua inaugurazione. All’inizio di questo mese, il Guangzhou International Motor Show è stato rinviato a causa delle restrizioni COVID. La kermesse di Pechino, rinviata ad aprile, non si terrà nel 2022.

Non c’è dubbio che l’approccio zero-COVID della Cina abbia contribuito a salvare molte vite. Ha anche mantenuto la crescita economica cinese quando il resto del mondo ha combattuto nel 2020 e nel 2021. Non hanno visto le devastanti perdite subite da Paesi come India, Stati Uniti, Brasile o Russia, e la grande preoccupazione per la leadership cinese è la possibilità di un aumento dei decessi se allentassero i controlli. Ma i severi controlli hanno fatto sì che la popolazione cinese avesse una minore immunità nei confronti delle varianti più trasmissibili.

Così com’è, il registro delle vaccinazioni cinesi è stato imprevedibile. I dati del governo mostrano che il 66% delle persone sopra gli 80 anni è stato completamente vaccinato, mentre solo il 40% ha ricevuto un’iniezione di richiamo. Per ragioni sconosciute, Pechino ha anche adottato un atteggiamento restrittivo nei confronti dell’importazione di vaccini stranieri che sono stati aggiornati per combattere la variante Omicron.

Un rapporto di Bloomberg Intelligence afferma che una riapertura completa a questo punto potrebbe portare a 363 milioni di infezioni, circa 5,8 milioni di persone ricoverate in terapia intensiva e quasi 620.000 morti. Di conseguenza, afferma che la Cina adotterà una lenta uscita dalla sua politica zero-COVID che potrebbe estendersi oltre il 2023.

Le stime del rapporto derivano dall’esperienza e dai dati degli Stati Uniti e dell’Europa, dove un’epidemia di Omicron in piena regola ha portato all’infezione di un quarto delle persone.

A partire da ora, le autorità cinesi sono determinate a mantenere la loro politica di tolleranza zero nei confronti delle infezioni da COVID, anche se ci sono stati alcuni cambiamenti che hanno facilitato le misure severe come blocchi radicali e ripetuti test di massa.

Il rapporto di Bloomberg Intelligence afferma anche che la Cina ha bisogno di spingere di più i suoi richiami del vaccino, e un problema che deve affrontare è la mancanza di un’adeguata copertura per gli anziani.

All’inizio di novembre, la leadership cinese ha dichiarato che si sarebbe attenuta al suo approccio zero-COVID, ma avrebbe adottato un approccio più mirato. Il Comitato permanente del Politburo, presieduto da Xi Jinping, ha affermato di aspettarsi un’ondata più ampia di contagi in inverno e di prevedere che le severe misure rimarranno in vigore fino alla primavera del 2023.

La politica dello zero dinamico prevede ripetuti test di massa, restrizioni di viaggio e blocchi improvvisi che possono durare settimane o mesi. Urumqi, la capitale dello Xinjiang, è stata bloccata per tre mesi.

Ma l’incontro ha portato all’adozione di nuove regole per ‘ottimizzare e aggiustare‘ la politica per minimizzare l’impatto sulla vita delle persone e sull’economia. Una circolare del governo ha sottolineato l’importanza di prevenire casi importati e recrudescenze domestiche. I blocchi sono ora posti su edifici e quartieri, piuttosto che su intere città, come nel caso di Shanghai all’inizio di quest’anno. Le nuove misure prevedevano la riduzione dei periodi di quarantena COVID per i contatti stretti e i viaggiatori in entrata. La categorizzazione delle aree è stata ridotta da ‘alta, media e bassa’ a solo ‘alta e bassa’.

La circolare ha anche chiesto misure per raddoppiare gli sforzi per correggere «l’approccio unico per tutti e le misure politiche eccessive» per prevenire inutili interruzioni. Il problema è stato il fatto che l’attuazione delle politiche da parte delle autorità locali è stata caratterizzata da uno zelo eccessivo, poiché i funzionari locali sono stati spesso puniti per i focolai.

I funzionari locali hanno provato misure mirate, ma hanno scoperto che gli effetti di Omicron possono essere travolgenti e sono stati costretti a istituire blocchi più ampi. La Cina deve potenziare il suo programma di vaccinazione e la capacità ospedaliera prima di poter modificare in sicurezza la sua politica.

Le conseguenze della persistenza del COVID in Cina saranno sia nazionali che internazionali. A livello nazionale, sconvolgerà la vita dei suoi cittadini che sono già stufi delle restrizioni e, in alcuni casi, resistono. ‘Bloomberg’ ha citato un rapporto di Nomura Holdings Inc. in cui si afferma che la Cina avrà probabilmente una riapertura «protratta e costosa». L’economista Hao Hang ha affermato che la graduale riapertura in Cina ha affaticato le persone e danneggiato la produttività poiché le persone sono costrette a sottoporsi regolarmente a test, in alcuni lavori anche quotidianamente. Ad esempio, a Chengdu, i funzionari hanno condotto test di massa per cinque giorni consecutivi dal 23 novembre.

Mentre è alle prese con il COVID, il governo sta lottando per stabilizzare l’economia cinese. All’inizio di novembre è stato lanciato un pacchetto da 16 punti per aiutare gli sviluppatori immobiliari in difficoltà. Ora le banche statali si sono unite per rafforzare le finanze del settore immobiliare in difficoltà offrendo linee di credito per circa 30,7 miliardi di dollari. Ma tutte queste misure potrebbero non essere sufficienti finché non ci sarà un più ampio ottimismo sulla riapertura e sulla direzione delle politiche economiche. Ma questo non è l’unico problema della Cina. I numeri della disoccupazione giovanile che hanno mostrato che un quinto della fascia di età 16-24 persone è senza lavoro sono allarmanti. I numeri sono più alti che negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, e molti di coloro che cercano lavoro sono laureati

Per il mondo, la guerra in Ucraina e l’incertezza nelle catene di approvvigionamento globali derivanti dall’interruzione della produzione in Cina potrebbero ulteriormente offuscare le prospettive di crescita economica mondiale. A differenza della crisi finanziaria globale del 2008, è improbabile che Pechino, che ha trainato più di un quinto della crescita del PIL mondiale, sia la locomotiva della crescita che aiuti a far uscire l’economia globale dalla recessione.

In un rapporto pubblicato questa settimana, il Fondo monetario internazionale ha affermato che la Cina ha registrato un’impressionante ripresa dall’impatto iniziale della pandemia, ma da allora la sua crescita è «rallentata e rimane sotto pressione». Ha affermato che a breve termine «una ricalibrazione della strategia COVID, compresa un’accelerazione nella vaccinazione e ulteriori azioni per porre fine alla crisi del settore immobiliare sosterrebbero la crescita».