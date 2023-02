I terremoti scuotono la Turchia e la Siria tra temperature gelide

La giornata di oggi è stata segnata da due terremoti sconvolgenti di magnitudo quasi identica, 7.9.

L’Unione Europea ha descritto il terremoto come “uno dei più forti terremoti nella regione in più di 100 anni”. Il primo terremoto è avvenuto intorno alle 3:20 di lunedì, ora di Beirut, e ha avuto come epicentro la provincia di Kahramanmaras, a nord di Gaziantep, in Turchia. Il secondo terremoto sempre nella stessa regione ha colpito intorno alle 12:20 ora di Beirut, con una magnitudo di 7,6 secondo i rapporti turchi.

Turchia e Siria

Gaziantep è al confine tra Turchia e Siria. Entrambi sono stati colpiti direttamente con danni inimmaginabili e una perdita totale di vite umane pari a 1.500 persone. Gli edifici sono stati rasi al suolo e la maggior parte dei danni è stata registrata nel sud della Turchia e nel nord e nel centro della Siria.

Il Presidente Recep Tayyip Erdogan si è rivolto alla gente in una conferenza stampa in cui ha affermato che almeno 912 persone sono state uccise e 5.385 ferite nella sola Turchia.

Secondo il Washington Post, in Siria, 371 persone sono state uccise e “1.089 ferite nelle regioni controllate dal governo, principalmente a Latakia, Hama, Aleppo e Tartus, secondo i media statali”.

Un rappresentante della protezione civile siriana ha affermato che nella Siria nordoccidentale controllata dai ribelli 221 persone sono state uccise e circa 419 civili sono rimasti feriti.

Questi numeri sono destinati a cambiare poiché centinaia rimangono intrappolati, in particolare dopo il secondo terremoto.

Onda d’urto regionale

Giordania, Libano, Iraq, Cipro, Israele, Palestina, Egitto e Armenia hanno tutti subito onde d’urto a seguito di entrambi i terremoti. Il primo, avvenuto all’alba, ha colto di sorpresa la gente.

I video sono diventati virali online mostrando i libanesi che salgono sulle loro auto e si allontanano dagli edifici per paura di un potenziale crollo.

Alcuni di questi paesi hanno registrato crolli di edifici e danni minori.

Assistenza Internazionale

Decine di governi e organizzazioni internazionali hanno reagito al devastante terremoto con offerte di sostegno.

Carsten Hansen, direttore regionale per il Medio Oriente del Consiglio norvegese per i rifugiati, ha affermato che “l’NRC sta valutando la situazione per fornire un sostegno diretto alle persone più colpite in tutta la Siria. È necessario un massiccio potenziamento e la nostra organizzazione ne farà parte”. Ha anche chiesto un maggiore sostegno internazionale per la Siria e la Turchia meridionale.

L’UE ha lanciato la sua unità del meccanismo europeo di protezione civile per aiutare la Turchia e la Siria.

Secondo quanto riportato dai media, il ministro dell’Interno tedesco Nancy Faeser ha affermato che l’agenzia federale per la protezione civile del Paese “potrebbe fornire ai campi rifugi di emergenza e unità per il trattamento dell’acqua e che sta già preparando rifornimenti di soccorso con generatori di emergenza, tende e coperte, in coordinamento con il governo turco autorità”.

Il ministro dell’interno e dell’amministrazione polacco Mariusz Kamiński ha dichiarato che il paese sta inviando il suo gruppo di soccorso HUSAR composto da 76 vigili del fuoco e otto cani da soccorso.

Il primo ministro greco Kyrikos Mitsotakis ha affermato che la Grecia sta preparando le risorse per l’invio e l’assistenza immediata.

Il ministero dell’Interno spagnolo ha dichiarato che le squadre spagnole di soccorso urbano si stanno preparando a partire per la Turchia, specificando che anche altri dipartimenti, compreso il ministero della Difesa, invieranno squadre in Turchia.

“Il presidente Biden ha ordinato all’USAID e ad altri partner del governo federale di valutare le opzioni di risposta degli Stati Uniti per aiutare le persone più colpite. Continueremo a monitorare da vicino la situazione in coordinamento con il governo di Turkiye”, ha dichiarato in una nota il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha inviato lunedì le sue condoglianze sia alla leadership turca che a quella siriana, offrendo assistenza russa. “Siamo pronti a dare l’assistenza necessaria”, ha detto Putin a Erdogan secondo un comunicato diffuso sul sito web del Cremlino. Ha anche aggiunto che due velivoli IL-76 con 100 soccorritori erano pronti a volare in Turchia se necessario.

Il governo indiano sta fornendo due squadre per un totale di 100 persone della National Disaster Response Force indiana. Le squadre, con squadre cinofile addestrate e attrezzature, erano pronte per essere inviate in zona per le operazioni di ricerca e soccorso. Sono state inoltre preparate squadre mediche e materiale di soccorso in coordinamento con le autorità turche.

I vigili del fuoco di Taiwan sono pronti a portare in Turchia 130 persone, cinque cani da ricerca e 13 tonnellate di aiuti, in attesa dell’approvazione turca.

Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il Paese è pronto a inviare il sostegno necessario.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che sono in corso i preparativi per fornire assistenza medica immediata, ricerca e soccorso.

La comunità internazionale dovrebbe attrezzarsi in ogni modo possibile per sostenere e assistere le aree più colpite in Siria e Turchia, tra voci di ulteriori terremoti e onde d’urto e temperature in calo che lasceranno molti a lottare per la vita.