In Italia abbiamo una cultura profondamente duplice per quanto riguarda i tabù: da un lato la presenza della chiesa alimenta una cultura di pudore, dall’altra gli italiani hanno una fama di grandi amatori, passionali e focosi. Nel corso degli anni ci sono state lunghe battaglie per il progressivo superamento dei tabù legati alla sfera sessuale. Oggi molti tabù stanno cadendo e si può parlare più liberamente di nuove tendenze che si stanno diffondendo tra giovani e adulti per quanto riguarda la sessualità. Vediamo alcuni tabù che si stanno superando man mano che la società diventa più libera e consapevole.

Utilizzo di sex toys

Può sembrare una banalità, ma fino a qualche anno fa confessare di avere a casa un sex toy era motivo di imbarazzo. Oggi i sex toys si sono diffusi sia tra le donne che tra gli uomini e c’è molta meno vergogna nell’acquistare e utilizzare questi giochi. Si sono diffuse moltissime tipologie diverse di sex toy, per divertirsi da soli o in coppia.

Ricerca di compagnia online

Insieme alle app di dating o di “incontri” di altro tipo, sono nate decine di siti specializzati come ad esempio Charmescort, sui quali è semplice trovare la compagnia che si cerca utilizzando gli appositi filtri. E anche se, come spesso accade per le questioni delicate, i tabù sono ancora tanti, cercare la compagnia di un trans a Torino o di una escort a Palermo o di un gigolò a Milano sta diventando semplice e comune.

Il sesso dopo una certa età

Sentiamo sempre dire che dopo una certa età la libido crolla e non si ha più voglia di divertirsi, ma non è il caso di tutti! Molte persone si pongono il problema di quello che possono pensare gli altri se cercano compagnia con o senza impegno dopo una certa età. Per fortuna anche questo tabù sta cadendo, e le persone di tutte le età possono mettersi alla ricerca di un partner sessuale (anche grazie ai siti come Charmescort) senza doversi sentire giudicati!

Senza orgasmo non vale

Per anni si è pensato che il sesso dovesse necessariamente (soprattutto per l’uomo) implicare penetrazione e orgasmo. Oggi si cominciano a sperimentare tanti modi per esplorare la propria sessualità che non contemplano né l’una né l’altro. Basta smettere di pensare tutto all’interno di un quadro di pregiudizi e si scopre un mondo di divertimento che non avevamo mai immaginato prima, proprio per colpa dei tabù.