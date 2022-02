Se sei spaventato dall’attuale crisi in Ucraina, stai avendo una risposta razionale.

Siamo più vicini alla guerra tra i due maggiori stati dotati di armi nucleari di quanto non lo siamo stati dall’inizio degli anni ’80. Gli Stati Uniti e la Russia non sono in combattimento diretto e il presidente Biden ha saggiamente escluso l’invio di forze statunitensi in Ucraina. Né nessuno dei due stati lancerebbe intenzionalmente un attacco nucleare “fulmineo”.

Ma Stati Uniti e Russia sono in conflitto. Mentre stanno scegliendo con cura quali strumenti di coercizione applicare, entrambi hanno sviluppato negli ultimi 10 anni dottrine di “deterrenza integrata” che integrano le armi nucleari nelle opzioni coercitive che impiegano.

Questo ha lo scopo di rafforzare la deterrenza, ma offusca anche la rottura del fuoco tra armi nucleari, informatiche, convenzionali ed economiche. Qualsiasi errore di calcolo o incomprensione potrebbe, nel fervore della battaglia o sull’orlo della sconfitta, portare all’uso di una o più armi nucleari. I giochi di guerra condotti nel corso di decenni ci insegnano che non esiste un punto di conclusione logico una volta iniziata la guerra nucleare.

Almeno alcuni in Russia preferiscono anche usare prima le armi nucleari in un conflitto e alcuni preferiscono usarle in una strategia nota come “escalation to de-escalation”. Cioè, se la Russia sta perdendo una guerra convenzionale contro l’Occidente, userebbe prima un’arma nucleare per segnalare la gravità della situazione e costringerebbe l’Occidente a fare marcia indietro. Questa, ovviamente, è improbabile che sia la risposta occidentale.

Tuttavia, anche dati questi fattori, la possibilità che il conflitto si intensifichi al livello nucleare è bassa. Ma non è zero. Questo dovrebbe terrorizzarci.

La maggior parte degli americani non ha pensato molto alle armi nucleari dalla fine della Guerra Fredda. Ma Putin ce l’ha. Li ha citati due volte nel suo discorso di questa settimana in cui annunciava la sua “operazione militare speciale”.

Putin ha lanciato un’esplicita minaccia nucleare a tutti coloro che osano opporsi a lui, la prima in molti anni lanciata da un leader di una nazione armata di armi nucleari non di nome Donald Trump o Kim Il Sung.

“Anche dopo lo scioglimento dell’URSS e la perdita di una parte considerevole delle sue capacità, la Russia di oggi rimane uno degli stati nucleari più potenti”, ha affermato. “Inoltre, ha un certo vantaggio in diverse armi all’avanguardia. In questo contesto, nessuno dovrebbe dubitare che qualsiasi potenziale aggressore dovrà affrontare la sconfitta e le conseguenze infauste se dovesse attaccare direttamente il nostro Paese”.

Il secondo riferimento faceva parte della sua spiegazione del motivo per cui doveva invadere l’Ucraina. “La resa dei conti tra la Russia e queste forze non può essere evitata. È solo questione di tempo”, ha avvertito. “Si stanno preparando e aspettano il momento giusto. Inoltre, sono arrivati ​​​​al punto di aspirare ad acquisire armi nucleari. Non permetteremo che ciò accada”.

L’Ucraina non ha né può costruire armi nucleari. L’accusa è assurda. Ma come afferma che l’Iraq avesse armi nucleari o che l’Iran stesse correndo per ottenerle, ha citato la minaccia nucleare come giustificazione per un’azione preventiva. “La Russia non può sentirsi al sicuro, svilupparsi ed esistere mentre deve affrontare una minaccia permanente dal territorio dell’odierna Ucraina”, ha affermato. “Dobbiamo intraprendere un’azione audace e immediata”.

I leader del gruppo internazionale per l’abolizione del nucleare, Global Zero, hanno dichiarato giovedì in una dichiarazione: “In un mondo irto di migliaia di armi nucleari pronte a essere lanciate in un attimo, la posta in gioco di qualsiasi conflitto che coinvolga governi dotati di armi nucleari è già inaccettabilmente alta . Il nostro obiettivo urgente deve essere ridurre questi rischi, non esacerbarli ulteriormente”.

Se e quando supereremo questa crisi, avremo bisogno di una discussione lunga e approfondita su come siamo arrivati ​​qui. Dobbiamo ripensare le nostre politiche degli ultimi 20-30 anni. Come avremmo potuto prevenire questa crisi? Cosa avremmo potuto fare per ridurre i rischi nucleari? Abbiamo sprecato il nostro “momento unipolare”?

Infine, perché non abbiamo agito sulla chiamata emessa nel 2007 da George Shultz, William Perry, Sam Nunn e Henry Kissinger? Hanno avvertito che, a meno che non ci fossimo mossi passo dopo passo per ridurre ed eventualmente eliminare le armi nucleari, saremmo stati “costretti ad entrare in una nuova era nucleare che sarà più precaria, psicologicamente disorientante ed economicamente ancora più costosa della deterrenza della Guerra Fredda”.

Ora siamo in quel mondo.