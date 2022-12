I rischi di una risoluzione prematura della guerra in Ucraina

Mentre il 2022 volge al termine e la guerra in Ucraina supera i 10 mesi, alcuni leader e pronostici in Occidente sono determinati affinché l’Ucraina raggiunga un accordo con la Russia al fine di garantire una pace duratura. L’ex segretario di Stato Henry Kissinger in un pezzo per The Spectator ha esortato l’Ucraina a raggiungere la “pace attraverso i negoziati” per evitare una terza guerra mondiale. La premessa di Kissinger si basa sulla convinzione che la Russia sia un membro inestimabile dell’ordine di sicurezza europeo e una grande potenza destinata a svolgere un ruolo nel plasmare gli eventi nel continente. Gli fa eco il presidente francese Emmanuel Macron questo punto di vista quando insiste sulle garanzie di sicurezza per la Russia piuttosto che per l’Ucraina, assicurandosi che Mosca non sia umiliata nel processo. Allo stesso modo, la ‘Zeitenwende’ o ‘punto di svolta’ nella politica estera e di difesa tedesca annunciata dal cancelliere Olaf Scholz soccombe ancora a una tendenza di lunga data all’interno della Germania a non ostracizzare la Russia ma a lasciare la porta aperta alla convivenza e all’espansione del commercio.

Nel suo articolo, Kissinger conclude giustamente che “l’Ucraina è diventata uno stato importante dell’Europa centrale per la prima volta nella storia moderna”. Nonostante non rientri nella maggior parte delle definizioni degli stati che costituiscono l’Europa centrale, l’Ucraina rientra ideologicamente nella notevole rappresentazione di Milan Kundera dell’Europa centrale come regione profondamente legata alla civiltà europea e ai valori occidentali piuttosto che all’imperialismo russo. Proprio come la concezione dell’Europa centrale e orientale è cambiata nel corso della storia, il ruolo degli stati dalla Polonia ai paesi baltici sta contribuendo a ridefinire l’architettura di sicurezza dell’Europa e la prospettiva strategica nei confronti della Russia. Gli estoni sono forse i più irremovibili nel ritenere che i negoziati non portino la pace, ma piuttosto solo più tempo per le forze russe per ricostituirsi e minacciare l’Ucraina e altri stati vicini in futuro. Potrebbe essere più facile accontentarsi di un altro conflitto congelato in Ucraina in un momento di crescenti difficoltà economiche in tutta Europa, ma per il primo ministro estone Kaja Kallas, la pace può arrivare solo dopo che l’aggressione della Russia sarà stata sconfitta, lasciando Kiev libera di proseguire il suo percorso democratico.

Allo stesso modo, l’inclusione della Russia nell’ordine di sicurezza condiviso degli stati dell’Europa centrale e orientale è un fallimento per Varsavia e Tallinn. La sicurezza della Russia può essere interconnessa con quella dell’Europa solo se si dimostra un attore responsabile e non uno Stato sempre più caratterizzato come stato sponsor del terrorismo dalle capitali europee. Ciò può probabilmente accadere solo in una Russia post-Putin che finalmente diventa post-sovietica ed è pronta ad affrontare i demoni del suo passato imperiale con rispetto garantito e sovranità incondizionata per le sue ex repubbliche.

Per l’Ucraina, le sue alleanze non sono mai state così solide e la sua integrazione nell’architettura di sicurezza occidentale e nelle istituzioni politiche europee, sia attraverso la NATO che l’UE, continua ad approfondirsi. Nonostante un inverno brutale in arrivo, è improbabile che gli ucraini capitolino alle richieste russe a causa dei continui attacchi alle infrastrutture energetiche di Kiev, né è probabile che ne consegua un altro flusso di rifugiati in Polonia e negli stati vicini. Kiev rimane incoraggiata a quasi tutti i livelli e il suo leader, il Presidente Zelenskyy, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ammiratori in tutto il mondo. La sua prima visita all’estero dall’inizio del conflitto a Washington DC è una testimonianza della sua statura sulla scena mondiale e della sua fiducia come leader capace di galvanizzare la sua gente in patria e guadagnarsi il rispetto di grandi potenze che in precedenza avevano sottovalutato le sue capacità. L’imminente dispiegamento del sistema di difesa missilistico Patriot in Ucraina è un altro segno dell’immensa fiducia che Washington ora ripone in Kiev, con ulteriori successi sul campo di battaglia e continue controffensive probabilmente nei primi mesi del nuovo anno.

Come conclude il giornalista Luke Harding nel suo resoconto dei primi dieci mesi di guerra, l’Ucraina ha dimostrato molte volte di essere “una delle sopravvissute della storia”, riprendendosi da una tragedia indicibile e definendo il corso del suo futuro. Questo stesso ottimismo è ripreso dallo storico Timothy Garton Ash nella sua valutazione che Putin è la più grande minaccia e forse la campana a morto per il concetto di ‘mondo russo’, originariamente concepito come un mezzo di influenza del soft power ma che ora non nutre più illusioni riguardo alle sue capacità di hard power. Per grandi strateghi come Kissinger e Macron, la volontà e la forza del popolo ucraino sono un anatema per condizioni di lunga data e nozioni preconcette nella politica internazionale che vede la Russia come uno stato necessario per coesistere con l’Europa in virtù delle sue dimensioni e della sua influenza. In Ucraina, i valori e la natura idealistica della politica internazionale sono in piena mostra, scontrandosi con la tendenza realista a considerare gli stati come fondamentalmente attivi nel perseguimento dei propri interessi e il sistema globale come anarchico per impostazione predefinita.

All’alba del nuovo anno, Putin ha ridisegnato la mappa non dell’Ucraina, ma delle relazioni internazionali e delle virtù della costruzione di alleanze nell’era moderna, aggiungendo più nazioni alla NATO e dando un vento nuovo all’internazionalismo liberale. Questo è l’argomento più forte di Kiev per continuare a combattere e non zoppicare al tavolo dei negoziati cercando garanzie di sicurezza per il suo invasore e non per se stessa. Kiev sta guidando la politica russa e la traiettoria di una Russia post-Putin, fungendo nel contempo da baluardo per la sicurezza dell’Occidente. In quanto tale, la decisione dovrebbe spettare solo a Kiev se la Russia debba essere integrata in una casa comune europea e se Mosca sia degna di garanzie di sicurezza da parte dei suoi vicini nel continente che ha così brutalmente traumatizzato.