I problemi demografici della Russia, inclusa la mortalità maschile estremamente elevata tra i gruppi in età lavorativa e le dimensioni in declino della nazione russa, soprattutto nelle aree rurali da dove proviene la maggior parte dei soldati e cresce l’opposizione alla guerra, impongono seri vincoli alla capacità di Mosca di realizzare efficacemente la “mobilitazione parziale” annunciata dal presidente Vladimir Putin il 21 settembre. Il relativo aumento della quota di uomini tra i 20 ei 30 anni provenienti da aree non russe che si oppongono anche alla guerra in Ucraina rendono questo compito sempre più scoraggiante.

Allo stesso tempo, dati questi problemi, qualsiasi livello di mobilitazione limiterà la capacità della Russia di dare una svolta alla sua economia rimuovendo dalla forza lavoro alcuni dei suoi lavoratori più produttivi. Questa politica ostacolerà anche la capacità del Cremlino di impedire che i crescenti atteggiamenti contro la guerra tra le nazioni non russe si trasformino in sfide nazionaliste più serie al centro. Di conseguenza, se questa mobilitazione andrà avanti, e soprattutto se Mosca sarà costretta a mobilitare più dei 300.000 uomini annunciati questa settimana, il governo centrale potrebbe essere costretto a cercare una rapida fine dei combattimenti, per timore che Putin e il suo regime subiscano danni corrosivi conseguenze economiche e politiche nel prossimo futuro.

Inoltre, è probabile che tutti questi problemi siano ulteriormente aggravati dalla resistenza tra coloro che sono designati per essere mobilitati, soprattutto tra coloro che sono figli dell’élite o hanno i mezzi per lasciare il Paese, come molti sembrano aver fatto in passato 48 ore. Come ha dimostrato l’esperienza di molti Paesi, è molto più difficile riportare i veterani più anziani al servizio militare, dato che hanno famiglia e lavoro, che reclutare giovani che non sono ancora così strettamente integrati nella società e nell’economia. Di conseguenza, si dovrebbe prendere sul serio la possibilità che Mosca abbia difficoltà a raggiungere l’obiettivo di Putin, o sia preparata a una situazione in cui il suo regime diventi ancora più draconiano nell’uso della forza per cercare di farlo. Queste mosse da sole quasi certamente faranno arrabbiare ulteriormente la popolazione e scateneranno proteste sempre più ampie contro questa politica, la guerra e il regime di Putin.

Negli ultimi due anni, i travagli demografici complessivi della Russia sono stati in gran parte ignorati perché la maggior parte degli osservatori in Russia e oltre ha ritenuto che eventuali perdite fossero il risultato della pandemia di coronavirus. Ma ora è chiaro che il declino generale della popolazione della Federazione Russa, in particolare tra i russi etnici e quelli in età lavorativa, sebbene accelerato nel 2020 e nel 2021 dal COVID-19, continua esattamente allo stesso ritmo di prima, con alcuni demografi che ora prevedono che la stessa nazione etnica russa scomparirà del tutto in 40-50 anni. Questo è quasi certamente iperbolico, ma la popolazione russa è attualmente destinata a diminuire di 1 milione o più ogni anno per il futuro che chiunque può prevedere.

Inoltre, anche se è probabile che Mosca blocchi l’emigrazione dei russi ora che è stata dichiarata una mobilitazione – cosa che una legge dell’era di Boris Eltsin lo consente – numerosi giovani russi che hanno già lasciato il Paese, riducendo ulteriormente il bacino di maschi adulti mobilitabili, rendendo così molto più difficile e costoso riempire il numero richiesto da quelli rimasti. Il processo diventerà più noioso perché quasi tutti gli uomini che potrebbero essere chiamati lo saranno, e sarà più costoso perché quella realtà danneggerà gravemente i loro luoghi di lavoro.

È probabile che le conseguenze nelle porzioni non russe del Paese siano, semmai, più profonde. In molte di queste aree e tra le loro emigrazioni stanno crescendo importanti movimenti contro la guerra. Godono di un maggiore sostegno da parte dell’Ucraina, che opera secondo il principio che “il nemico del mio nemico è mio amico”, così come di altri paesi, inclusi gli Stati Uniti, che ora vedono questi gruppi come sostenitori della libertà e della democrazia contro l’autoritarismo di Putin. A dire il vero, pochi di questi movimenti rappresentano ancora una seria minaccia. Tuttavia, se Mosca impiega più forza contro di loro, come è probabile con la sua campagna di mobilitazione, questi gruppi potrebbero rapidamente rivelarsi, come accadde per il Cremlino alla fine dell’era sovietica, come gettare acqua su un fuoco di grasso, spargere il problema invece di estinguerlo.

Con la sua mobilitazione e annessione del territorio ucraino, Putin pensa di restaurare l’impero sovietico, ma in realtà sta ricreando le condizioni che alla fine hanno portato alla disintegrazione dell’URSS. Non solo ogni nuovo atto di aggressione e annessione rende la Federazione Russa meno russa attraverso perdite di combattimento e declino demografico in primo luogo e aggiungendo sempre più non russi alla popolazione nel secondo, ma sta anche guidando un numero crescente di non-russi all’interno del Paese a riconoscere che la loro unica speranza è quella di fuggire. E questo fatto suggerisce che le doppie ossessioni di Putin – eliminare l’Ucraina come Paese e mantenere l’integrità territoriale della Russia – stanno lavorando sempre più a scopi trasversali con ogni mossa nella direzione della prima esacerbando la probabilità della seconda.