Come inquietante corollario dei 20 anni di crisi trascorsi dal 2001 al 2021, il significato della guerra in Ucraina in corso non può essere sottovalutato. Questo conflitto rappresenta la svolta geopolitica più sismica del secolo in corso per diversi motivi: l’equilibrio di potere globale all’interno del sistema internazionale è in gioco in questo confronto estremamente complesso che viene combattuto in diversi spazi di battaglia sovrapposti, come l’attuale teatro operativo cinetico , la scacchiera economica, il regno del denaro e della finanza, l’infosfera, il dominio dell’energia, il cyberspazio, il mondo sotterraneo nascosto delle ‘misure attive’ e persino il campo delle visioni ideologiche del mondo in conflitto. Un’altra caratteristica notevole è che le cose possono facilmente sfuggire al controllo e innescare un’escalation di proporzioni pericolose a causa di diversi fattori, tra cui:

Il supporto fornito dall’Occidente all’Ucraina attraverso la consegna di armi, denaro contante e intelligence . Alla fine, i russi potrebbero decidere di prendere di mira le linee di approvvigionamento logistico attraverso le quali scorrono queste consegne .

. Alla fine, . La presenza di squadre di operazioni speciali occidentali e consiglieri militari in Ucraina .

. Aumento delle tensioni tra la Russia e i membri della NATO come la Polonia e i Paesi baltici.

come la Polonia e i Paesi baltici. L’emergere parallelo di ostilità in punti critici controversi (Kaliningrad, Transnistria, Kosovo).

(Kaliningrad, Transnistria, Kosovo). Omicidi mirati di obiettivi di alto valore o atti di sabotaggio contro infrastrutture critiche .

. Errori di calcolo ed errori tattici.

Il tintinnio della sciabola nucleare del Cremlino e l’orchestrazione di attacchi informatici contro i membri della NATO.

Potenziali disordini in Russia , spontanei o ideati dagli stati occidentali.

, spontanei o ideati dagli stati occidentali. Un’atmosfera di reciproca animosità, sfiducia, paura e disprezzo, così come l’influenza di una retorica bellicosa e intransigente.

Inoltre, questo non è un evento periferico. In effetti, il cuore dell’Eurasia, l’area chiave il cui controllo è essenziale per il dominio del mondo, è oggetto di contesa, cosa che non si verificava su scala così ampia dalla Seconda Guerra Mondiale. Degno di nota è anche il profilo dei protagonisti. Per i russi, questa è una lotta esistenziale a tutti gli effetti, oltre che una scommessa rischiosa. Il successo potrebbe ripristinare il ruolo della Russia come forza principale da non sottovalutare e invertire le umilianti battute d’arresto che Mosca ha dovuto sopportare dopo l’implosione dell’Unione Sovietica, considerata dal Presidente Vladimir Putin come una grande catastrofe geopolitica a causa della perdita di profondità strategica. Per gli Stati Uniti, il Regno Unito e altri Stati che condividono un orientamento atlantista, questa crisi offre una finestra di opportunità per dissanguare la Russia in un brutto pantano fino a farla crollare, e senza dover combattere i russi; rappresenta anche un’opportunità per rafforzare la coesione della NATO. Quindi, dal punto di vista occidentale, la fine della Russia come grande potenza sarebbe il primo passo nella conformazione di uno sforzo collettivo o di un’alleanza specificamente concepita per accerchiare e prendere di mira la Cina, identificata dagli americani e dai loro alleati marittimi come il loro principale concorrente strategico nei prossimi decenni. Pertanto, la guerra in Ucraina può minare gli ambiziosi piani del Regno di Mezzo di riaffermarsi sia come perno di un asse geoeconomico eurasiatico sia come superpotenza che avrebbe superato l’egemonia statunitense in modo pacifico (cioè attraverso mezzi non militari). Tuttavia, Pechino non può permettersi di essere direttamente coinvolta a causa degli impatti potenzialmente dannosi legati alla minaccia di fondo della guerra economica. Pertanto, ci sono potenti incentivi che scoraggiano le concessioni. Almeno per il momento, fare marcia indietro per raggiungere un accordo negoziato equivarrebbe a subire la sconfitta. Al contrario, i ‘pesi massimi’ coinvolti in questo dramma hanno validi motivi per spingersi lontano fino a quando i loro avversari non saranno sconfitti.

D’altra parte, per le potenze dell’Europa continentale come Francia e Germania, la guerra in Ucraina rappresenta un punto di svolta, un brusco risveglio e un micidiale promemoria del fatto che sia l’abbandono strategico che il fantasticare sull’illusione della pace eterna sono ricette per il disastro. Resta da vedere se Parigi e Berlino riscopriranno la tradizione intellettuale dell’arte di governo ispirata alla ragion di Stato e alla Realpolitik che hanno coltivato per secoli o se il loro destino sarà derubato da realtà al di fuori del loro controllo. Per tutti gli altri (soprattutto le potenze regionali), questo episodio offre dilemmi, sfide, rischi e opportunità. Pertanto, gli Stati che cercano di riposizionarsi come potenze emergenti come Turchia, India, Iran, Israele, Brasile, Messico sono consapevoli che ciò comporterà implicazioni tettoniche per i propri ambienti contestuali e interessi nazionali. L’orientamento dei loro corrispondenti allineamenti geopolitici sarà probabilmente rimescolato nel prossimo futuro. Nel frattempo, possono aspettare fino a quando non ci sia un risultato chiaro, coprire le loro scommesse o schierarsi.

A questo proposito, è presto per raccontare come andranno le cose nei prossimi mesi e anni. Il conflitto è straordinariamente complesso e ci sono dozzine di variabili che devono essere prese in considerazione. Tuttavia, è possibile fare affidamento sulla previsione strategica per esplorare come potrebbe evolvere la traiettoria di questo scontro. Pertanto, lo scopo dei seguenti scenari ipotetici è quello di mantenere le cose in prospettiva in modo freddo e di evidenziare la posta in gioco in questo episodio ricco di eventi le cui conseguenze si faranno sentire per generazioni. Sebbene non sia una scienza esatta, questa tecnica è utile per sviluppare la consapevolezza situazionale.

Scenario 1: Vittoria russa

Dopo la Rivoluzione arancione del 2004 e le proteste di Euromaidan scoppiate un decennio dopo – che hanno provocato entrambe l’ascesa di governi filo-occidentali a Kiev – la Federazione Russa ha cercato di riportare l’Ucraina nella sua orbita geopolitica. Senza il controllo dell’Ucraina (diretto o indiretto), la sicurezza nazionale dello Stato russo è in pericolo, soprattutto se assorbita da un’alleanza militare potenzialmente ostile come la NATO. Pertanto, Mosca ha attuato una serie di misure volte ad aumentare la pressione al fine di alterare l’orientamento strategico di Kiev, nessuna delle quali si è rivelata vincente. Quando nessuno di questi sforzi ha funzionato, il Cremlino ha emesso un ultimatum chiedendo una serie di concessioni geopolitiche dall’Occidente e la ridistribuzione delle sfere di influenza. Tuttavia, non è stato nemmeno preso sul serio. Pertanto, i russi hanno deciso che l’unico modo per impedire all’Ucraina di diventare una punta di diamante anti-russa era usare la forza. Come ex fantasmi del KGB, Vladimir Putin e il clan siloviki probabilmente hanno concluso che la campagna sarebbe stata cattiva e che ci sarebbero stati molti spiacevoli contraccolpi, ma hanno deciso di andare avanti comunque perché i potenziali benefici avrebbero superato i costi. Di conseguenza, il principale risultato che i russi cercano di ottenere è la conquista militare dell’Ucraina o lo smantellamento come Stato nazionale in modo che non possa rappresentare una minaccia significativa per la Russia nei decenni a venire.

Finora, le prove indicano che la Russia cercherà di annettere il Donbass, la costa meridionale e forse anche la maggior parte dell’area a est del fiume Dnepr come provincia di Novorossiya. Inoltre, tale territorio contiene asset strategici come risorse naturali, infrastrutture industriali, porti che fungono da porte per impegnarsi nel commercio internazionale e una popolazione che condivide molte affinità socioculturali con il cosiddetto mondo russo. Non si sa cosa accadrebbe al resto dell’Ucraina se i russi riuscissero a prevalere con decisione. Tuttavia, prendere Kiev ‒ o almeno provocare un cambio di regime ‒ sarebbe necessario per prevenire l’eventuale conformazione di un sistema politico allineato con l’Occidente. Se i russi vinceranno, decapiteranno il governo guidato da Volodymyr Zelensky e lo sostituiranno con un’amministrazione organicamente legata a Mosca sotto ogni aspetto significativo. In questo caso, questo ‘Stato cliente’ ridotto assomiglierebbe alla Bielorussia, ma il potenziale satellite sarebbe artificialmente disfunzionale in base alla progettazione in modo che non avesse altra scelta che fare affidamento sulla Federazione Russa per praticamente tutto, inclusi sicurezza, energia e scambi economici.

In tali condizioni, sarebbe allettante prendere la Moldova o almeno rafforzare la presenza militare russa in Transnistria, soprattutto se il Cremlino prendesse Odessa. In caso contrario, l’incorporazione della Moldova nella NATO e/o nell’UE sarebbe solo questione di tempo. La regione storica della Bessarabia ‒ che corrisponde grosso modo alla Moldavia odierna ‒ è sia un’ancora geopolitica che un corridoio nelle immediate vicinanze dei Carpazi. Questo colpo da maestro rafforzerebbe il ruolo della Russia come potenza egemonica nello spazio post-sovietico (compresi l’Europa orientale, l’Asia centrale e la Transcaucasia), una realtà che consoliderebbe le strutture multilaterali regionali sponsorizzate da Mosca, tra cui l’Unione economica eurasiatica e la Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Inutile dire che questo sarebbe lo scenario migliore per il Cremlino. La tradizione imperiale russa neobizantina sarebbe rifiorita.

Al contrario, l’Ucraina occidentale è una questione completamente diversa. Considerando la storia, l’identità e i dati demografici della regione, un’occupazione russa porterebbe probabilmente a un’intensa e feroce controinsurrezione che sarebbe meglio evitare. Pertanto, dal punto di vista russo, non sarebbe irragionevole considerare la spartizione dell’Ucraina per scongiurare tale sviluppo ma anche per offrire concessioni allettanti ai vicini Stati europei come un ramoscello d’ulivo che potrebbe aiutare a mitigare le tensioni che ne derivano. Quindi, considerando i denominatori comuni in termini di etnia, la Polonia potrebbe finire per assorbire la Galizia e l’Ungheria la Transcarpazia. Condividere il bottino di guerra con Varsavia e Budapest suona inizialmente controintuitivo, ma non sarebbe necessariamente un’idea sciocca, soprattutto perché Mosca si aspetta anche che le conseguenze della guerra in Ucraina mettano in moto una catena di eventi che scuoterà la penisola europea.

Come rappresaglia per l’invasione dell’Ucraina, la Russia è stata colpita da misure di coercizione economica e finanziaria. Tuttavia, alcune di queste sanzioni hanno anche scatenato spiacevoli conseguenze per diverse economie europee. A questo proposito, l’equilibrio di determinazione favorisce Mosca. I russi sono orgogliosi della loro capacità di resistere alle difficoltà e comunque non sono mai stati così ricchi come le nazioni occidentali più ricche. Pertanto, il Cremlino ritiene che i livelli di resilienza russi e le loro soglie del dolore siano superiori a quelli delle società dell’Europa occidentale. Dal punto di vista russo, il cittadino medio dell’UE è abituato al conforto, ideologicamente impegnato in visioni del mondo postmoderne e riluttante persino a riconoscere ciò che il concetto per eccellenza della politica si dispiega nelle dure circostanze hobbesiane. Pertanto, i russi si aspettano che l’uso come arma della complessa interdipendenza in conformità con gli assiomi teorici della ‘guerra ibrida’ e la mobilitazione di equalizzatori asimmetrici intensificheranno il caos politico e le turbolenze economiche nelle società dell’Europa occidentale. Inoltre, ci sono moltiplicatori di forza di cui Mosca sta sfruttando per istigare una diffusa crisi tipo Weimar. Di conseguenza, la combinazione di carenza di cibo, scarsità di fertilizzanti, disordini sociali, interruzioni energetiche, ondate crescenti di immigrati dalla regione MENA, pressione psicologica ribollente e l’impatto dannoso a breve termine di politiche ambientali impopolari farà cadere i governi di diversi Paesi dell’UE, in particolare Germania, Francia e Italia. Per i russi, sarebbe conveniente se i leader europei allineati con l’atlantismo militante fossero sostituiti da rappresentanti delle forze nazionaliste e/o statisti realisti nella tradizione di Machiavelli, Richelieu, Talleyrand, Metternich e Bismarck. L’idea che Berlino, Parigi o Roma possano poi abbandonare la NATO è improbabile, ma Mosca crede che sarebbe possibile raggiungere una sorta di accomodamento pragmatico con tali leader.

La realizzazione di questo scenario sarebbe consequenziale per Cina e Stati Uniti. Per Pechino, una vittoria russa incoraggerebbe il perseguimento della sua agenda revisionista nell’Indo-Pacifico e faciliterebbe anche l’attuazione dei suoi ambiziosi piani geoeonomici per la massa continentale eurasiatica. Allo stesso modo, dopo la devastazione della guerra, la necessità di avviare la ricostruzione genererebbe opportunità di business redditizie per le aziende e gli enti bancari cinesi. Per Washington, questa sarebbe una grave battuta d’arresto, ma non necessariamente un incubo. I sogni di congelare la storia sotto la guida unipolare americana sarebbero vanificati e un successo russo darebbe vita a un’era multipolare. A sua volta, l’Europa si ritroverebbe in una nuova Guerra Fredda, qualcosa che potrebbe essere strategicamente gestibile, fintanto che prevale la lucidità. Gli Stati Uniti non avrebbero altra scelta che aumentare la loro presenza militare in Europa per tenere sotto controllo la potenza russa, incoraggiare la distensione per evitare una guerra nucleare e garantire che i membri principali della NATO rimangano politicamente uniti come un blocco con un’agenda strategica condivisa.

Scenario 2: Conflitto prolungato

In questo scenario, non ci sarebbero vincitori chiari. La Russia finirebbe per controllare di fatto porzioni sostanziali dell’Ucraina meridionale e orientale, ma non sarebbe in grado di conquistare il resto del Paese o catturare Kiev. A sua volta, il governo ucraino – grazie al generoso sostegno fornito dalla NATO – cercherà costantemente di annullare le conquiste territoriali dei russi e forse anche di riconquistare la Crimea. Inoltre, Kiev sosterrebbe attivamente la proliferazione delle milizie ribelli e i russi non avrebbero altra scelta che intraprendere la controinsurrezione. Nessuna delle parti sarebbe disposta a cedere e i combattimenti continuerebbero indefinitamente. Questo è ciò di cui parlava Henry Kissinger quando disse che il conflitto potrebbe alla fine assomigliare a una versione moderna della Guerra dei Trent’anni. A questo proposito, ha senso l’idea occidentale di trasformare l’Ucraina in un buco nero che esaurisce le risorse russe fino a quando il potere nazionale della Federazione Russa non sarà sostanzialmente indebolito.

Il problema è che ogni giorno in cui il conflitto continua, la prospettiva di un’escalation rimarrà costante. Ad esempio, la possibilità che la centrale nucleare di Zaporizhzhia venga danneggiata accidentalmente o deliberatamente ha il potenziale per scatenare entrambe le ricadute radioattive e un grande contraccolpo politico. Inoltre, il mancato raggiungimento di una vittoria decisiva metterebbe Mosca in una posizione molto scomoda. Alcuni politici occidentali sembrano credere che l’invasione russa dell’Ucraina procederà come l’intervento militare sovietico in caso di Afghanistan. Tuttavia, il confronto è impreciso. Il primo è un conflitto esistenziale per i russi motivato da una percezione di crescente insicurezza, il secondo è stato un conflitto facoltativo lanciato quando l’URSS era una superpotenza globale impegnata in una corsa all’egemonia globale. Pertanto, in questo scenario, il Cremlino potrebbe fare affidamento su armi nucleari tattiche nel disperato tentativo di ribaltare la situazione sul campo di battaglia. Come ha affermato il Professor John Mearsheimer, dal punto di vista russo, se non possono prendere l’Ucraina, si assicurerebbero che nessun altro possa farlo, anche se ciò significasse rasare al suolo l’Ucraina. Inoltre, la posizione del Presidente Vladimir Putin sarebbe compromessa se una vittoria sembrasse sfuggente. L’interpretazione sarebbe che ha sacrificato molto e ottenuto troppo poco. In tali circostanze, potrebbe esserci un cambio di regime a Mosca, ma Putin non verrebbe sostituito da un riformista filo-occidentale desideroso di fare la pace. È molto più probabile che gli succederebbe un intransigente ancora più falco desideroso di consegnare la vittoria promessa.

Scenario 3: Stallo difficile

Questo scenario è improbabile in questo momento perché la volontà politica di fare accordi è assente, ma un compromesso diplomatico potrebbe diventare fattibile se c’è una crescente frustrazione ed esaurimento da tutte le parti o se tutti concordano sul fatto che la continuazione della guerra è troppo pericolosa. Pertanto, la sua concretizzazione richiederebbe il riconoscimento politico che la crisi non può essere risolta con la forza. I russi potrebbero ottenere la garanzia che l’Ucraina seguirà una politica di stretta neutralità e, in cambio della pace, l’Occidente potrebbe offrire la concessione che Kiev non entrerà a far parte della NATO. Inoltre, per ottenere il riconoscimento dell’Ucraina come satellite russo, Mosca può offrire concessioni in luoghi come il Medio Oriente, l’America Latina e l’Africa. Dopotutto, in quelle regioni il Cremlino ha accumulato merce di scambio che vale la pena scambiare per un premio molto più importante. L’Ucraina rispecchierebbe la posizione adottata dall’Austria durante la Guerra Fredda. In alternativa, i fatti sul campo potrebbero dettare la sua eventuale ripartizione.

Tuttavia, l’idea di ‘congelare il conflitto’ sarebbe nella migliore delle ipotesi un cessate il fuoco temporaneo, non una soluzione permanente. Quindi, senza affrontare la ridistribuzione globale delle sfere di influenza – sia in Europa che altrove – e la ridefinizione dell’architettura di sicurezza europea basata su una logica multipolare, l’influenza di interessi geopolitici incompatibili porterebbe inevitabilmente, prima o poi, alla ricerca di una rivincita. In caso contrario, sia Mosca che la NATO guadagnerebbero essenzialmente tempo fino al prossimo confronto e altri punti critici alimenterebbero costantemente le tensioni.

Scenario 4: Collasso russo

Questo è il risultato preferito sia dai fedeli politici atlantisti che dai pensatori neoconservatori. In questo caso, la Russia subisce una sconfitta a tutto campo a causa della feroce resistenza ucraina e del peso combinato della potenza di fuoco economica occidentale. Tale possibilità porterebbe al ritiro delle forze russe dall’Ucraina e alla caduta di Putin e dell’intera élite dirigente siloviki. In seguito, la Russia avrebbe perso la sua tradizione imperiale, avrebbe abbandonato le sue ambizioni geopolitiche nel “vicino estero” e avrebbe abbracciato i modelli politici, sociali, economici e ideologici occidentali. A sua volta, l’Ucraina diventerebbe un membro a pieno titolo della NATO come un baluardo filo-occidentale pesantemente militarizzato che terrà per sempre a bada le forze russe. Basandosi sul ruolo fondamentale svolto dall’intervento militare sovietico in Afghanistan nella fine dell’URSS, alcuni commentatori si spingono ancora oltre e affermano che l’invasione russa dell’Ucraina si ritorcerà contro in modo così spettacolare da provocare la fine della Federazione Russa come Stato nazionale e la sua frammentazione in diversi staterelli, alcuni dei quali non avranno altra scelta che adottare un orientamento strategico filo-occidentale.

Tuttavia, questo scenario sarebbe profondamente problematico. La balcanizzazione della Russia aprirebbe il vaso di Pandora e sarebbe molto più pericolosa della violenta disintegrazione dell’ex Jugoslavia a causa della presenza di un vasto arsenale nucleare e dell’esistenza di attraenti giacimenti di ogni sorta di risorse naturali. Non c’è modo di dire come si svolgerebbe un simile dramma. Tuttavia, poiché la legge della capillarità impone che la natura detesta i vuoti, tale processo attirerebbe l’impegno predatorio di Stati in grado di sfruttare il vuoto di potere lasciato da Mosca: Polonia, Turchia, Giappone, Cina, Iran si affretterebbero a trarre vantaggio dalla crisi che ne consegue , dando fuoco al Grossraum eurasiatico. Inoltre, la guerra civile, la proliferazione dei signori della guerra regionali, l’ascesa di uomini forti revanscisti e conflitti etnici sono possibilità molto reali. Inoltre, senza il peso della Russia come ancora geopolitica tellurica, le turbolenze inghiottirebbero gran parte dello spazio post-sovietico, scongelando diversi conflitti locali. Eppure, questo caos non sarebbe sgradito a Washington, purché si possa contenere la pericolosità del dopo, soprattutto perché questo sviluppo significherebbe la fine di un potente rivale e anche perché impedirebbe il completamento dei piani della Cina per affermarsi come pietra angolare di una vasta rete geoeconomica che abbraccia l’intera massa continentale eurasiatica. Con la scomparsa del colosso russo, Washington e i suoi alleati sarebbero stati in grado di concentrare i loro sforzi contro il Regno di Mezzo.

Osservazioni conclusive

Gli scenari sopra presentati rivelano che, in un modo o nell’altro, dopo la guerra in Ucraina, il sistema internazionale non tornerà allo status quo precedente. In effetti, a causa delle sue onde d’urto di vasta portata, il conflitto rimescolerà in modo drastico la correlazione globale delle forze geopolitiche. Inoltre, non c’è una soluzione facile in vista e ogni singolo risultato concepibile è problematico. Quindi, questo evento darà vita a un’era di crescente incertezza, instabilità e pericolo. L’ordine mondiale viene letteralmente riscritto e, di conseguenza, la Terra sarà ereditata dai più saggi e dai più forti, non dai miti. In un modo inquietante, questa è un’età interessante le cui conseguenze modelleranno la vita di milioni di persone per generazioni, nel bene e nel male. Alla fine, dalle tragiche ceneri di quello vecchio sorgerà un nuovo ordine. Poi di nuovo, da una prospettiva a lungo raggio, non c’è nulla di nuovo. La storia rivela che la violenta riconfigurazione di un equilibrio di potere è la norma piuttosto che l’eccezione. Dopotutto, l’essenza della natura umana rimane immutata dai tempi dei Faraoni e prevale la struttura anarchica del sistema internazionale. Ci deve essere una chiara distinzione che differenzia ciò che è desiderabile in termini di formulazioni astratte da ciò che è possibile nella realtà concreta. Una comprensione sobria deve basarsi su tali spiacevoli presupposti al fine di offrire interpretazioni analitiche accurate, sviluppare l’intelligenza strategica come strumento per migliorare la preparazione e affinare la pratica dell’arte di governo. Pertanto, perché il 21° secolo dovrebbe essere diverso? Nonostante la retorica fiorita, non esiste un arco dell’universo morale che si piega alla giustizia o al progresso. Quella convinzione è un’ingenua illusione, se non un pericoloso miraggio che può portare a ripercussioni disastrose. In effetti, più le cose cambiano nel dramma senza fine della grande politica di potere, più rimangono le stesse e così si ripeterà ciò che è accaduto innumerevoli volte.