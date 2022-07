L’attacco ai diritti fondamentali, e ritenuti spesso a torto definitivamente acquisiti, è una valanga in corso. Abbiamo affrontato ultimamente la questione in ‘Privacy, la persona al centro‘ 24 maggio 2022. La forza di un diritto mite contro lo spirito del tempo nella scia di Stefano Rodotà. Ora approfondiamo i contenuti emersi nel Convegno e Seminario formativo ‘La privacy fa notizia‘ di venerdì 24 giugno 2022. Promosso dall’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy, è ricapitolabile, indicizzato, oltre che dai suoi canali informativi su Radio Radicale. ‘Nume tutelare’, appunto, Rodotà e il suo motto ‘Il diritto di avere diritti’.

Al centro dell’incontro il tema di come l’interesse all’informazione non debba comprimere la sfera privata del singolo, limitandone diritti e libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. I relatori hanno fornito strumenti di conoscenza sulle modalità da adottare per la corretta interpretazione delle indicazioni presenti sia nel Codice deontologico che nei provvedimenti presi dall’Autorità Garante. Mentre il ruolo di giornalisti ed informatori assume ancor più importanza. Se ben formata, ed informata.

Due le Sessioni. La prima: ‘La Privacy fa notizia: dati particolari e tutela delle persone‘. Interventi. Carlo Bartoli, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti, ha sottolineato «l’importanza dell’equilibrio informato tra diritto-dovere di dare informazioni e diritto-dovere di tutelare la privacy». Giuseppe Giulietti, Presidente Federazione Nazionale Stampa Italiana, ha dialogato con Gloriamaria Paci, Presidente Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy (APDeLP). Giulietti ha sottolineato come «il diritto alla Privacy non è in conflitto con quello all’informazione, anzi. Va ricordato, e affermato, anche il fondamentale diritto alla riservatezza, per cui come Sindacato dei giornalisti, e personalmente, ci battiamo da tempo». La Paci, Consulente in materia di privacy, Data Protection Officer, ha poi presentato le attività in corso e in prospettiva «con particolare riguardo alle iniziative volte ad avvicinare il cruciale diritto alla privacy alla quotidianità di tutti i cittadini».

Riccardo Acciai, Funzionario dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, Dipartimento reti telematiche e marketing: «La dignità della persona, la riservatezza, la reputazione, l’identità. Sono principi e diritti che devono essere rispettati nell’attività del giornalista. Ed è compito del Garante il ‘come’». Roberto Mostarda, giornalista professionista, Wall Street International Magazine. Ha illustrato casi di vita vissuta nel suo ruolo di Presidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. «Un lavoro duro, ma qualcuno lo deve fare. Con rigorosa adesione ai principi deontologici ed alla libertà di informazione». Anna Clementi, Consulente in materia di privacy, Data Protection Officer, già dirigente di compliance di Bancoposta, Avvocato Codacons, Dpo di Tivù Srl: «Sono centrali le policy ed il linguaggio da adottare per l’utilizzo dei social in ambito giornalistico». Gianluca Di Ascenzo, Presidente Codacons ha illustrato «come si lavora quotidianamente per la tutela della dignità delle persone. Con una corsia preferenziale per minori, anziani, persone malate e più in generale per tutti i soggetti fragili».

Successivamente: ‘La Privacy fa notizia: responsabilità dei giornalisti e aspetti deontologici‘. Interventi. Guido Scorza, Componente Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha illustrato il lavoro del Garante Privacy, in particolare come «una applicazione rigorosa e intelligente della tutela della privacy fa avanzare una società, ed il nostro Paese». «L’opera e l’insegnamento di Stefano Rodotà rimangono per noi ineludibili punti di riferimento» ha concluso. Luca di Leo, Consulente in materia di privacy, Data Protection Officer, Vice Presidente Associazione Protezione Diritti e Libertà privacy. Ha illustrato nel dettaglio gli obblighi del Regolamento Europeo 2016/679 applicati agli editori: «Una materia di fondamentale importanza, e non facile applicazione». Luca Tatarelli, Giornalista professionista, Direttore Report Difesa: «Quando si parla di gestione delle informazioni nei Teatri Operativi quali sono le norme ed i comportamenti corretto di un inviato? Ve li spiego». Costanza Matteuzzi, Avvocato, esperta di privacy, reati informatici e cyber security ha affrontato La questione «della responsabilità del giornalista per violazione della normativa che tutela i dati personali a confronto con leggi e casi specifici». Michelangelo Bucci, Ordine Giornalisti Emilia-Romagna, Consigliere: «Le regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. È necessaria una riflessione operativa. Ed è forse necessaria una riforma». Giovanni Rossi, Giornalista Professionista, già Presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana e già Presidente dell’Ordine Giornalisti Emilia Romagna si è occupato delle «difficoltà concrete del rispetto della normativa nella quotidianità sono tante, certo. Ma proprio qui sta la capacità del giornalista nell’operare una sintesi tra diritto all’informazione e ‘diritto alla tutela dei diritti’».

Domande e dialoghi fattuali con i partecipanti hanno caratterizzato l’intero incontro. Dopo questo appuntamento sono in preparazione ulteriori Incontri e Seminari. In particolare sul rapporto tra Privacy e Diritto alla riservatezza, Minori, Ambiti professionali ed educativi. Intanto giovedì 14 luglio 2022 in diretta digitale il Seminario formativo su ‘Pubblica amministrazione e social media. Il giusto equilibrio tra rischi e opportunità’. Sabato 23 luglio 2022, seconda edizione di ‘Privacy on the road‘. Ricomincia così il nostro viaggio nei diritti, a partire da questo e questi. Che, come tutti i diritti, si difendono solo affermandoli.

I NOSTRI DIRITTI /1 (continua)