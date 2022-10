I mondiali di Qatar 2022, lo spartiacque della stagione

L’anno dei mondiali è sempre speciale, lo sanno tutti gli appassionati di calcio. Nell’attualità, tuttavia, stiamo vivendo una situazione totalmente inedita. Infatti, per la prima volta nella storia, l’evento più atteso del calcio mondiale si giocherà nell’inverno boreale, date le altissime temperature che si registrano solitamente d’estate in Qatar, il grande scenario di questo certamen. Dopo l’ufficializzazione del calendario dei mondiali, che inizieranno il 21 novembre prossimo e termineranno il 18 dicembre, le aspettative per l’evento sono enormi, eppure si tratta di un torneo che mai come questa volta spaccherà in due la stagione del calcio europeo. Per poter riuscire a organizzarlo nell’inverno dell’emisfero nord, infatti, non solo si è scelto il periodo immediatamente a ridosso delle feste natalizie, ma si è dovuto anche comprimere il calendario delle altre competizioni, su tutte la Champions League, da sempre il torneo più atteso dai tifosi.

La fretta di dover chiudere quanto prima la fase iniziale della Champions, ha stravolto i pronostici sul calcio e provocato la creazione di un calendario molto fitto. La competizione europea per antonomasia, nella quale si affrontano le migliori squadre del nostro continente, vedrà la fase a gironi svilupparsi nell’arco di meno di due mesi, una circostanza che sicuramente condizionerà l’andamento di alcune squadre. Per questo motivo gli allenatori dei club hanno dovuto fare di necessità virtù, dovendo gestire anche una serie di infortuni muscolari dei loro giocatori. Ultimi tra i tanti quelli di Leroy Sané del Bayern e Diojo Jota del Liverpool. L’obbligo di doversi disimpegnare in così poco tempo in molte partite ha senza dubbio influito sulla tenuta fisica di molti atleti, alcuni dei quali, come lo stesso Jota, non disputeranno il mondiale. Se i sogni di alcuni calciatori sono stati infranti per le troppe partite ravvicinate, alcuni grandi nomi del calcio moderno andranno invece in Qatar con la consapevolezza che questo sarà il loro ultimo mondiale. Tra questi, ovviamente, i primi da chiamare in causa sono Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, grandi dominatori del calcio mondiale per 15 anni e adesso alla ricerca dell’acuto finale di una splendida carriera.

Entrambi hanno compreso fin da subito che il mondiale in inverno sarebbe stato un momento che avrebbe diviso in due la stagione, e hanno cercato di svolgere una preparazione particolare in estate. Se l’argentino si è allenato con costanza al Paris Saint Germain, il portoghese ha invece dovuto risolvere degli attriti con il Manchester United, squadra nella quale non intendeva militare. Tuttavia, entrambi dovrebbero arrivare al loro ultimo appuntamento planetario con i giri giusti, considerato che a poche settimane dall’inizio stanno dosando i loro minutaggi proprio per non arrivare troppo stanchi al momento della verità.

Certo è c’è che l’edizione dei mondiali 2022 passerà alla storia come la più rivoluzionaria in assoluto. E non solo perché verrà disputata in un paese senza una particolare tradizione calcistica, ma anche e soprattutto per come la coppa del mondo ha praticamente obbligato i calciatori ad abituarsi a nuovi ritmi.