Con la sua architettura zarista e neoclassica sovietica restaurata con gusto, le nuove lussuose torri degli uffici, i parchi ben curati e il trasporto pubblico pulito ed efficiente, Mosca è una delle città più vivibili d’Europa. Dietro l’ascesa della capitale e di altre grandi città russe dalle ceneri dell’Unione Sovietica e dai selvaggi anni ’90, c’è un gruppo di persone che non ottengono abbastanza credito per il ripristino e lo sviluppo di queste metropoli: i migranti dell’Asia centrale.

Si stima che circa 9 milioni di abitanti dell’Asia centrale risiedano e lavorino in Russia e quasi tutte le principali città del Paese dipendono dal loro lavoro. Migranti dall’Uzbekistan, dal Tagikistan, dal Kirghizistan (Repubblica del Kirghizistan) e, in misura minore, dal Kazakistan e dal Turkmenistan, lavorano nei settori dell’edilizia, dei servizi igienico-sanitari, dei servizi municipali, dei trasporti, dell’assistenza personale e come tassisti e corrieri. Il ruolo di questi lavoratori non è molto diverso dagli immigrati nordafricani nella Francia, Belgio e Paesi Bassi del secondo dopoguerra o dai ‘lavoratori ospiti’ turchi in Germania.

Il fenomeno della migrazione verso la Russia dalle ex repubbliche sovietiche è visto ovunque come vantaggioso. La Russia ottiene infrastrutture modernizzate, mentre le rimesse portano il capitale tanto necessario in Asia centrale. Secondo un rapporto del giugno 2022 dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) delle Nazioni Unite, le rimesse dalla Russia al Kirghizistan e al Tagikistan rappresentavano rispettivamente il 31% e il 27% del PIL nel 2020. Si stima che la maggior parte di questi fondi provengono dai loro lavoratori in Russia. Nel 2021, le rimesse dalla Russia erano il 55% di quelle trasferite in Uzbekistan e il 51% nel caso del Kazakistan.

È un pendolarismo facile. In base a un accordofirmato durante la formazione della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) nel 1992, i cittadini possono viaggiare all’interno del Commonwealth di nove Paesi senza visto. Questo accesso senza visto dura 90 giorni, ma coloro che intendono lavorare in Russia devono richiedere permessi di lavoro una volta che sono nel Paese. Il Servizio federale per la migrazione russo di solito accelera questi permessi per coloro che lavorano per il governo come comuni e ospedali pubblici, ma coloro che lavorano per appaltatori privati spesso devono affrontare ritardi e sfruttamento.

Secondo la Federation of Migrants in Russia, un’organizzazione pubblica che aiuta i migranti ad adattarsi e integrarsi nella società russa, la principale fonte di migranti in Russia dall’Asia centrale è l’Uzbekistan, con quasi 5 milioni di uzbeki legalmente registrati nel Paese nel 2022. La Russia ospita anche oltre 2 milioni di tagiki.

Il milione di cittadini della Repubblica del Kirghizistan che vivono in Russia hanno un ulteriore vantaggio: un facile accesso al mercato del lavoro russo grazie al fatto che il loro Paese è membro dell’Unione economica eurasiatica. Possono perseguire legalmente un impiego in Russia registrandosi presso le autorità e quindi sono alla pari con i cittadini russi.

È un’uguaglianza limitata. Durante i giorni sovietici, Mosca e altre grandi città della Russia avevano una schiacciante maggioranza etnica russa con la maggior parte dei migranti praticamente invisibili, poiché provenivano dagli Stati baltici o dai Paesi del blocco comunista dell’Europa orientale. Ora, con la maggior parte dei migranti provenienti dall’Asia centrale, sono chiaramente visibili e talvolta sono stati usati come capro espiatorio per criminalità e problemi sociali dalla Polizia e dai politici opportunisti

Fino alla fine degli anni 2000, le proteste nei centri urbani durante alcune festività nazionali invitavano la Russia a sfrattare i migranti dall’Asia centrale e dal Caucaso. Ma il Cremlino non ha approvato questo obiettivo e le proteste hanno perso vigore. Tuttavia, ci sono conversazioni a Mosca con alcuni russi di etnia russa che si lamentano delle troppe persone delle ex repubbliche sovietiche che risiedono in città. L’insulto grezzo a volte usato per descrivere tali migranti è ‘churka’, una parola versatile che originariamente significava un blocco di legno, ma ora è usata per i lavoratori che hanno una comprensione limitata della lingua e dei costumi russi.

Di fronte a una barriera di classe, la maggior parte dei migranti interagisce con i russi etnici solo a titolo professionale. Le conversazioni di chi scrive con i migranti dell’Asia centrale sono state solitamente in taxi di aggregatori come Uber o Yandex. Molti si lamentano di essere trattati con sospetto sia dai cittadini che dalle autorità locali. Sebbene le aggressioni fisiche razziste a tali migranti siano rare, non è raro vedere i fornitori di servizi essere scortesi con i migranti o la polizia che li ferma nelle stazioni della metropolitana, nei terminal ferroviari e persino negli aeroporti per controlli di identità. È la difficile situazione dei migranti ovunque, e la Russia non fa eccezione.

Molti migranti dell’Asia centrale in Russia affrontano regolarmente minacce di espulsione per motivi che riguardano la politica interna dei Paesi di provenienza. Nell’aprile 2021, ad esempio, Amnesty International ha chiesto alla Russia di fermare la deportazione dei migranti tagiki espulsi per aver preso parte a una protesta pacifica contro il rimpatrio forzato di un attivista tagiko per i diritti umani. Lo scenario della deportazione si è ripetuto più avanti nell’anno, quando i tagiki della regione del Pamir hanno protestato contro il Presidente del Tagikistan Emomali Rahmon.

Tuttavia, le relazioni sono stabilite e il sistema funziona. La Russia ha una carenza di manodopera e una popolazione in calo: 130 milioni nel 2050, dagli attuali 145 milioni. È una cittadinanza veloce per gli asiatici centrali. Secondo il ministero dell’Interno russo, nel 2021 più di 103.000 cittadini del Tagikistan, oltre 50.000 del Kazakistan e oltre 19.000 della Repubblica del Kirghizistan hanno ricevuto la cittadinanza russa.

In questi giorni le sanzioni imposte alla Russia dai Paesi occidentali sulla scia dell”operazione speciale’ di Mosca in Ucraina, stanno colpendo duramente i Paesi centroasiatici che dipendono dalle rimesse. L’uscita delle società occidentali dalla Russia dovrebbe causare un calo del 6% del PIL russo nel 2022, secondo il FMI e gli analisti prevedono un calo dell’8%-9% nel commercio al dettaglio quest’anno. La perdita di posti di lavoro colpirà prima i lavoratori migranti.

I media russi suggeriscono che quasi 200.000 migranti sono già tornati in Asia centrale da marzo 2022 e l’OIM prevede un calo del 21% delle rimesse in Uzbekistan nel 2022 e del 17% in Kazakistan. Ma Vadim Kozhenov, Presidente della Federazione dei migranti in Russia, non crede che questo sia un fenomeno speciale. «Non c’è alcun deflusso. Anche se un migliaio di persone ha deciso di partire, questo è minimo quando si tratta dei milioni (di migranti) che esistono», ha detto in una conferenza stampa. «Inoltre, dobbiamo capire che la situazione è difficile ora, ci sono sempre persone inclini all’umore che ‘tutto va male qui, devi andare da qualche parte’».

Renate Held, direttrice dell’ufficio regionale di Vienna dell’OIM, ha affermato nel rapporto che «Sebbene la maggior parte dei lavoratori migranti abbia indicato la preferenza a rimanere nella Federazione Russa per il momento, è probabile che vedremo uscite in costante aumento se l’economia dovesse prendere una svolta in peggio».

Per ora, però, il matrimonio di convenienza tra migranti centroasiatici e Russia continua. Per i lavoratori dell’Asia centrale, che hanno un grado variabile di conoscenza del russo e una conoscenza scarsa o nulla del cinese, dell’inglese o di altre lingue straniere, la Russia rimane la scommessa più sicura per l’immigrazione. La Russia sta ancora costruendo infrastrutture: 104 miliardi di dollari per l’espansione di autostrade e ferrovie all’assistenza sanitaria e alle infrastrutture sociali dal 2022 al 2024. C’è molto lavoro da fare.