La guerra in Ucraina potrebbe essere una buona opportunità per i Paesi dell’Africa, in particolare quelli del Nord Africa, per crescere come fornitori di energia all’Europa.

L‘Unione Europea ha annunciato che ridurrà di due terzi le importazioni russe di gas entro la fine dell’anno, i leader europei hanno fissato l’obiettivo di porre fine alla loro dipendenza dal petrolio e dal gas russi «ben prima del 2030». Posto questo, l’Occidente si trova a dover risolvere urgentemente il problema di come sostituire le forniture di energia russe. E’ qui che entra in scena l’Africa, con opportunità di nuovi guadagni di mercato per Nigeria, Angola, Libia e Algeria sul gas naturale liquefatto.

In particolare, tra i Paesi del Maghreb che potrebbero farsi avanti, gli esperti indicano Algeria e Libia, con l’Algeria che racchiude il potenziale più alto. L’ Algeria è infatti uno dei maggiori produttori di gas al mondo ed è tra i primi cinque esportatori di GNL in Europa. L’ Algeria, che attualmente fornisce circa l’ 11% del gas europeo, è forse nella posizione migliore per vedere un vantaggio nelle esportazioni. L’export di gas dell’Algeria verso l’Italia è balzato del 76%lo scorso anno, a 21 miliardi di metri cubi, e ha una capacità di esportazione di altri 10 miliardi di metri cubi. Il mese scorso, l’Italia ha manifestato l’intenzione di aumentare ulteriormente le importazioni dall’Algeria.

Algeri potrebbe dunque, tecnicamente,aumentare la sua fornitura di gas all’Europa attraverso diversi gasdotti operativi che attraversano l’Italia e la Spagna. Secondo Inga Kristina Trauthig e Amine Ghoulidi, studiosi del Dipartimento di Studi sulla Guerra e della School of Security Studies del King’s College di Londra, è improbabile che Algeria e Libia colmino il divario energetico dell’Europa: «l’opaco processo decisionale politico interno dell’Algeria, le relazioni altamente controverse con il vicino Marocco e l’allineamento strategico decennale con la Russia si frappongono». E per quanto riguarda la Libia «è il più grande detentore di riserve petrolifere dell’Africa. Possiede anche cospicui asset di gas. Ma il Paese è stato segnato da un aspro conflitto armato, esasperato dalla presenza di mercenari russi sul suo territorio. Questo ha quasi minato il suo potenziale di esportazione di energia verso l’Europa».

Proseguono gli studiosi del King’s College di Londra: «L’Algeria ha stretti rapporti con la Russia e gli Stati Uniti, in gran parte basati su sinergie militari strategiche. In Libia, la Russia ha messo il suo peso dietro lo spoiler principale: il generale Khalifa Haftar. Da parte loro, gli Stati Uniti si sono concentrati principalmente sulla collaborazione con l’ONU e con i libici interessati a organizzare processi elettorali contestati.

È improbabile che Paesi come l’Algeria si facciano avanti per sostituire l’approvvigionamento di gas russo senza un cenno implicito della Russia. I responsabili politici europei avevano sperato che Algeria e Libia avrebbero alleviato la dipendenza europea dalla Russia. Tuttavia, i Paesi nordafricani agiscono sulla base dei propri calcoli. Ciò comporta la ricerca di concessioni da parte dell’Europa e degli Stati Uniti sulle loro priorità e la gestione delle loro relazioni con la Russia. Ciò diminuisce le speranze dei responsabili politici europei che si aspettano che Algeria e Libia allevieranno le difficoltà economiche».

Inga Kristina Trauthig e Amine Ghoulidi fanno una radiografia dei due Paesi al centro delle speranze europee. L’Algeria, affermano, ‘cammina sul filo del rasoio’.

«L’Algeria, uno dei principali esportatori di gas verso l’UE, sta camminando su una corda tesa. È senza dubbio il Paese con le relazioni più espansive con la Russia nella regione. Ciò gli richiede di cercare di conciliare due principi contrastanti. Vivendo secondo la sua posizione di lunga data sulla santità dei confini internazionali, segnalando il suo continuo sostegno incrollabile al suo alleato strategico militare e diplomatico, la Russia.

L’ Algeria è il terzo importatore di armi della Russia. In vista dell’invasione dell’Ucraina, l’Algeria si è fermata prima di segnalare qualsiasi antagonismo nei confronti del suo storico alleato.

Tuttavia, mentre l’UE cerca nuove alternative sostenibili agli esportatori di energia russi colpiti dalle sanzioni, l’Algeria è strategicamente posizionata per colmare il divario. Potrebbe,tecnicamente, soddisfare la domanda di gas dell’Europa.

L’Algeria esporta attualmente circa 22 miliardi di metri cubi (bcm) di gas all’anno tramite il gasdotto TransMed in Italia. Potrebbe aumentare questo di quasi la metà del tasso attuale. Il gasdotto Maghreb-Europe (MEG), che collega il più grande giacimento di gas dell’Algeria alla Spagna attraverso il Marocco, è stato chiuso nell’ottobre 2021 quando l’Algeria ha interrotto le sue relazioni con il Marocco.

Ma l’Algeria sembra essere riluttante a soddisfare le richieste di aumentare le sue esportazioni di gas verso l’Europa. Non vorrà alienare la Russia. Tuttavia, vorrà trarre vantaggio dai prezzi dell’energia alle stelle.Potrebbe anche cercare di ottenere concessioni dall’UE e dagli Stati Uniti su una serie di questioni che il Paese ritiene strategiche, come il Sahara occidentale.

La disputa sul territorio del Sahara occidentale ha teso le relazioni tra Marocco e Algeria dagli anni ’70. Il Marocco ha preso il controllo della maggior parte del territorio nel 1976. Da allora l’Algeria ha fornito supporto militare, diplomatico e finanziarioal Fronte Polisario. Il fronte è un gruppo di ribelli armati che lavora per l’indipendenza del territorio. Dopo decenni e diversi tentativi di mediazione delle Nazioni Unite, il conflitto continua a essere intrattabile.

Nel 2020 l’amministrazione statunitense ha riconosciuto la sovranità del Marocco sul territorio come parte dell’accordo di normalizzazione tripartito noto come Accordi di Abraham. L’ Algeria stava affrontando un profondo conflitto politico e ha impiegato un po’ di tempo per rispondere al riconoscimento degli Stati Uniti e all’atteggiamento assertivo percepito del Marocco.

È stato solo nel 2021, quando il presidente Abdelmajid Tebboune ha consolidato la sua base di potere, che l’Algeria ha acceso il fuoco sul Marocco. Tra le sue misure di ritorsione c’era l’interruzione del suo accordo di lunga data con il Marocco sul trasferimento di gas alla Spagna attraverso il gasdotto MEG.

L’ Algeria ha espresso forti frustrazioni per le posizioni percepite favorevoli al Marocco della Commissione europea e degli Stati Uniti sul Sahara occidentale. L’Algeria potrebbe benissimo cercare di collegare l’aumento della capacità di gas a un indebolimento del sostegno UE/USA al Marocco nel Sahara occidentale. E potrebbe aver appena trovato un alleato per questo: la Spagna.

Il regno iberico è fortemente dipendente dalle esportazioni di gas naturale algerino e vede un potenziale conflitto in Nord Africa come una minaccia diretta alla sua sicurezza nazionale ed economica. Con il prolungato boicottaggio politico ed economico del Marocco da parte dell’Algeria, insieme al suo pestaggio militare senza precedenti, la regione è più vicina alla guerra di quanto non lo sia mai stata dagli anni ’60.

Il Marocco, designato dagli Stati Uniti come uno dei principali alleati non NATO, si è tradizionalmente allineato con gli Stati Uniti e l’UE su questioni militari e diplomatiche chiave.Allo stesso tempo ha cercato di mantenere una‘neutralità positiva‘ con la Russia.

Da parte sua, l’Algeria è sempre più alla ricerca di chiari segnali dalla Russia sulla sua posizione sulla questione del Sahara occidentale. È stato in quel contesto che la Russia, con una mossa straordinaria, si è astenuta nell’ottobre 2021 dal voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Sahara occidentale. Questo è stato preceduto dalrappresentante speciale del Presidente Putin per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, che ha ricevuto una delegazione di alto livello del Polisario a Mosca.

Le azioni della Russia erano simbolicamente significative. Ma non è arrivato al punto di abbracciare pienamente la posizione algerina ponendo il veto alla risoluzione o, più radicalmente, riconoscendo il Sahara occidentale come indipendente.

È in questo contesto che l’Algeria si è astenuta nella risoluzione del 3 marzo dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla Russia. Da parte sua, il Marocco non ha partecipato al voto nonostante il suo tacito rifiuto dell’assalto russo».

Ancora più grave la situazione interna in Libia. «Il Ministro del petrolio libico ha già annunciato che“la Libia non ha riserve sufficienti per fare la differenza”.

Dal mese scorso, la Libia è sprofondata in un’altra crisi politica caratterizzata da due governi in competizione. Ciò mette a repentaglio il progresso politico che il Paese aveva raggiunto all’inizio del 2021, quando il governo di unità nazionale è stato istituito come primo governo nazionale a unificare tutte le parti della Libia dal 2013. La rinnovata lotta per il potere ha effetti negativi sulla produzione libica di risorse naturali: la produzione di petrolio libica è scesa al di sotto di 1 milione di barili al giorno e la National Oil Corporation, controllata dallo Stato, ha interrotto le spedizioni dai porti di Zawiya e Mellitah dopo che attori armati hanno nuovamentechiuso Sharara, il campo più grande del Paese.

Nell’attuale lotta per il potere, i politici libici dipendono dal sostegno locale ma anche da sostenitori internazionali. Gli alti funzionari sono stati espliciti nella loro condanna dell’attacco russo. Tuttavia, le alleanze della Libia sono instabili. Ha ancora mercenari russi nel Paese. Inoltre, la Russia si è dimostrata molto più flessibile sull’obiettivo impopolare tra molte élite libiche di condurre presto le elezioni. Questo è qualcosa per cui le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e i Paesi europei stanno spingendo».

E’ questo stato di cose che fa dire a Inga Kristina Trauthig e a Amine Ghoulidi che è «improbabile che i Paesi del Maghreb, nonostante le loro capacità, facciano un passo avanti per sostituire l’approvvigionamento di gas russo senza un cenno implicito della Russia. Ciò potrebbe lasciare il posto a nuovi allineamenti e atteggiamenti regionali complessi. Tuttavia, l’attuale crisi ucraina e i tentativi da parte di Stati Uniti e UE di ‘separare‘la Russia dai suoi principali alleati regionali (in questo caso l’Algeria), insieme a ciò che l’Algeria può offrire all’UE in termini di energia,potrebbero potenzialmente scuotere l’equilibrio nei rapporti delle Grandi Potenze con la diade Marocco e Algeria».

Difficoltà importanti riguardano anche gli altri Paesi potenziali ottimi candidati per fornire all’Europa l’energia che non arriverà più dalla Russia. C’è un’enorme quantità di capacità nel continente, ma i migliori produttori non hanno l’infrastruttura in grado di colmare rapidamente il divario. «La sfida più grande è il finanziamento», ha affermato Linda Mabhena-Olagunju, amministratore delegato di DLO Energy Resources Group, un fornitore di energia indipendente in Sud Africa. Non c’è stato l’incentivo per investimenti di capitali esteri nelleinfrastrutture di idrocarburi africani in mezzo a un’enfasi globale sullo sviluppo delle energie rinnovabili.

In questo contesto, la Nigeria, il più grande produttore di petrolio del continente, sta spingendo affinché gli investitori locali, come la African Export-Import Bank, forniscano fonti di finanziamento alternative. Il Paese ha le più grandi riserve di gas conosciute in Africa. Nel 2021, la Nigeria ha concentrato la maggior parte delle riserve di gas naturale in Africa. Il Paese aveva più di 200 trilioni di piedi cubi di riserve di gas naturale. “Vogliamo costruire un gasdotto trans-sahariano per portare il nostro gas fino in Algeria, in Europa”, ha affermato Timipre Sylva, Ministro delle risorse petrolifere della Nigeria. Ma ha avvertito: “Non c’è capacità inutilizzata che possiamo immediatamente portare in Europa”.

I piani per il gasdotto trans-sahariano di 2.500 miglia, noto come NIGAL, sono stati firmati nel 2009. Mira a attraversare la Nigeria settentrionale, il Niger e l’Algeria e l’Europa. Tuttavia, la costruzione è stata ripresa solo l’anno scorso a causa di una disputa tra Algeri e Niamey.

L’Unione Europea ha anche annunciato il sostegno finanziario del gasdotto del Mediterraneo orientale che collegherà la regione ai giacimenti di gas in Egitto, ma ha incontrato problemi geopolitici con gli Stati Uniti, che a gennaio si sono ritirati dal progetto citando la decisione di non sostenere progetti che non sono verdi.

Malgrado i problemi finanziari di oggi, a lungo termine, le sanzioni contro la Russia creano un’opportunità per i leader africani di investire rapidamente nelle infrastrutture necessarie per fornire quantità significative di gas africano ai mercati europei.

E oltre agli investimenti che mancano e i tempi lunghi per la realizzazione dei gasdotti, alcuni dei più grandi siti di produzione dell’Africa si trovano in aree con grandi sfide per la sicurezza.Il Mozambico detiene la terza più grande riserva di gas naturale in Africa. Ma il conflitto armato in corso nella provincia settentrionale di Cabo Delgado ha ritardato 50 miliardi di dollari in progetti per il gas. I giacimenti di gas e petrolio libici sono collegati all’Italia da gasdotti ma subiscono frequenti blocchi.

L’insurrezione ha colpito anche le uscite nel delta del Niger. La Nigeria dipende dalle importazioni di petrolio raffinato per soddisfare il proprio fabbisogno energetico. “Da un lato, [la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici]afferma che ci stiamo allontanando dagli idrocarburi, ma la realtà odierna mostra che avremo più che mai bisogno della produzione di petrolio e gas per soddisfare la domanda attuale”, ha sottolineato Linda Mabhena-Olagunju.

L’idea che il gas africano possa sostituire immediatamente l’energia russa è un malinteso, hanno detto gli esperti a ‘Foreign Policy’. Ciò detto, l’Europa deve smetterla di guardare a est e iniziare a guardare a sud, verso l’Africa, come afferma Vijaya Ramachandran, direttore per l’energia e lo sviluppo del Breakthrough Institute.

«Sia in Algeria che in Libia, l’Europa dovrebbe aiutare urgentemente a sfruttare nuovi giacimenti e aumentare la produzione di gas. I nuovi gasdotti in discussione attualmente si concentrano sul progetto del gasdotto del Mediterraneo orientale, che porterebbe il gas dai giacimenti di gas offshore di Israele in Europa.

Ma le maggiori fonti africane si trovano a sud del Sahara, compresa la Nigeria, che ha circa un terzo delle riserve del continente, e la Tanzania. Il Senegal ha recentemente scoperto importanti giacimenti offshore. Molto poco del gas africano è stato sfruttato, sia per il consumo interno che per l’esportazione», afferma Vijaya Ramachandran.

L’Europa «dovrebbe prendere atto di queste opportunità. Il proposto gasdotto trans-saharianoporterà gas dalla Nigeria all’Algeria attraverso il Niger, attraversando un vasto territorio ingovernabile. Se il progetto sarà completato, il nuovo gasdotto si collegherà agli esistenti gasdottiTrans-Mediterraneo, Maghreb-Europe, Medgaz eGalsi che riforniscono l’Europa dagli hub di trasmissione sulla costa mediterranea dell’Algeria. Il gasdotto trans-sahariano sarebbe lungo più di 2.500 miglia e potrebbe fornire fino a 30 miliardi di metri cubi di gas nigeriano all’Europa all’anno, equivalenti a circa due terzi delle importazioni tedesche del 2021 dalla Russia. Sfortunatamente, l’oleodotto transahariano impiegherà probabilmente un decennio o più per realizzarsi e presenterà molte sfide mentre attraversa aree afflitte da conflitti e ribellioni. Tuttavia, il progetto non dovrebbe essere respinto se l’Europa prende sul serio la sicurezza energetica».

«Il finanziamento dello sviluppo del gas naturale in Africa non solo genererà la crescita economica urgentemente necessaria al continente, ma sarà anche utile agli sforzi dell’Europa per diversificare l’approvvigionamento che ora dipende dalla Russia.

L’approvvigionamento di molto più gas dall’Africa, aiutando anche i Paesi africani a raggiungere i propri obiettivi di sviluppo, è qualcosa che l’Europa non può più ignorare. Semmai, è una cartina di tornasole di quanto siano seri questi Paesi in questa nuova era di insicurezza energetica».