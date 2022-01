Un’esplosione di attività diplomatiche tra Cina e paesi del Medio Oriente ha dato il via al 2022. La scorsa settimana il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha ospitato una delegazione del Consiglio di cooperazione del Golfo, inclusi i Ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrain, nonché segretario generale del CCG. Sono stati subito seguiti dai Ministri degli Esteri turco e iraniano. Pechino ha anche fatto piccole onde con l’annuncio che la Siria aveva firmato un accordo di cooperazione per lavorare con la Cina sulla Belt and Road Initiative, o BRI.

È stata davvero una settimana importante per le relazioni Cina-Medio Oriente, Nord Africa, ma non senza precedenti recenti. Nel 2021, Wang ha effettuato due viaggi sostanziali nella regione, visitando Arabia Saudita, Turchia, Iran, Emirati Arabi Uniti, Oman e Bahrain a marzo, e poi Siria, Egitto e Algeria a luglio. A questo si aggiunge il viaggio del Consigliere di Stato Yang Jiechi in Qatar e Kuwait all’inizio del 2021, ed è chiaro che Pechino sta dedicando significative risorse diplomatiche nella regione.

È facile, ma sbagliato, attribuire questo solo all’energia. La Cina fa molto affidamento sul Golfo per la sua sicurezza energetica, importando tipicamente oltre il 40% del suo greggio dalla MENA. Tuttavia, lo scorso anno ha dimostrato la natura sempre più sfaccettata della presenza della Cina nella regione, compreso un ruolo nascente ma crescente negli affari di sicurezza.

Ad esempio, durante il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai lo scorso agosto, il Presidente cinese Xi Jinping ha annunciato che l’Iran avrebbe avviato il processo per diventare un membro a pieno titolo, obiettivo per Teheran almeno dal 2008. Arabia Saudita, Egitto e Qatar sono stati tutti ammessi al dialogo partner. La SCO ha istituzionalizzato la cooperazione in materia di sicurezza tra i suoi membri attraverso la Struttura antiterrorismo regionale e l’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva, che amplia la cooperazione in materia di sicurezza, criminalità e traffico di droga.

Altri rapporti drammatici hanno recentemente indicato un ruolo militare cinese nella penisola arabica. Nel novembre 2021, il Wall Street Journal ha riferito che Pechino stava costruendo una struttura militare negli Emirati Arabi Uniti, un rapporto che il governo degli Emirati ha descritto come una caratterizzazione errata del progetto. “Il punto di vista degli Emirati Arabi Uniti era che queste determinate strutture non potevano in alcun modo essere interpretate come strutture militari”, ha insistito il mese scorso il consigliere presidenziale degli Emirati Arabi Uniti Anwar Gargash in una riunione dell’Istituto degli Stati del Golfo Arabo a Washington. Poco dopo, la CNN ha riferito che l’Arabia Saudita sta attivamente producendo i propri missili balistici con l’assistenza cinese.

Di per sé, le relazioni Cina-MENA sono un’affascinante espressione di un crescente cambiamento geopolitico, poiché i paesi, le persone e i mercati asiatici e MENA continuano a integrarsi in modo più profondo. I paesi asiatici costituiscono i maggiori mercati per il petrolio del Golfo, creando una naturale sinergia economica, e l’appetito della Cina per l’energia del Golfo è enorme. Le aziende cinesi sono state le principali protagoniste di contratti in tutta la regione negli ultimi due decenni. Aggiungete a questo la BRI, che collega i mercati e le catene di approvvigionamento attraverso l’Oceano Indiano e l’Eurasia, e diventa più chiaro che la stabilità MENA è una componente importante del successo della BRI, e quindi della politica estera di Pechino.

Tuttavia, il triangolo Cina-USA-MENA aggiunge uno strato complicato alla storia. Come altri paesi extraregionali che operano nella MENA, Pechino ha beneficiato dell’ombrello di sicurezza di Washington che le ha permesso di sviluppare una presenza profonda senza assumere corrispondenti impegni di sicurezza. Questo non era un problema quando le relazioni USA-Cina erano in buone condizioni, ma, poiché le relazioni bilaterali si sono deteriorate negli ultimi anni, le tensioni tra di loro hanno iniziato a manifestarsi in paesi e regioni in cui entrambe le potenze hanno profondi interessi.

Il Medio Oriente è chiaramente una di queste regioni. Il quadro della competizione strategica adottato da Washington sta avendo un impatto sulla politica estera dei suoi alleati e partner in tutta la MENA. “Ciò di cui siamo preoccupati è questa linea sottile tra l’acuta competizione tra Cina e Stati Uniti e una nuova Guerra Fredda”, ha osservato Gargash.

Le visite in Cina dei ministri degli Esteri MENA vanno viste in questo contesto più ampio. I leader di tutta la regione sono preoccupati di diventare un teatro di una grande competizione di potere. Allo stesso tempo, si preoccupano della prospettiva sempre presente del disimpegno degli Stati Uniti mentre l’attenzione di questi ultimi si sposta sull’Indo-Pacifico. Gestire le relazioni con Washington rafforzando i legami con Pechino è diventato un duro atto di equilibrio, ma sempre più importante; tutti si stanno proteggendo.

Gli incontri stessi hanno prodotto poco in termini di impegni sostanziali o nuove iniziative. Si parlava di continuare a lavorare per un accordo di libero scambio Cina-GCC completato; questo è sul tavolo dal 2004. Wang e il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian hanno affermato che i due paesi hanno avviato la fase di attuazione del partenariato strategico globale firmato nel marzo 2020 ma in fase di sviluppo dal 2016.

Wang ha anche ribadito l’iniziativa cinese in 5 punti per la sicurezza MENA annunciata durante il suo viaggio del 2021 in Arabia Saudita. Invitando gli Stati MENA a rispettarsi a vicenda, difendere l’equità e la giustizia, raggiungere la non proliferazione nucleare, promuovere congiuntamente la sicurezza collettiva e accelerare la cooperazione allo sviluppo, l’iniziativa è vaga e non riesce ad articolare un quadro per l’attuazione. Il comunicato stampa che descrive la visita del ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu affermava di aver espresso le aspettative e la sensibilità della Turchia sul trattamento degli uiguri, sempre un importante punto di discussione per Ankara. E sebbene non abbia viaggiato con la delegazione a Pechino, il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed, ha parlato al telefono con Wang per discutere le aree di cooperazione e supporto.

Niente di tutto questo ha cambiato sostanzialmente nulla. Riafferma solo ciò che stavamo osservando svolgersi: la Cina è diventata un importante attore politico in Medio Oriente. Sta articolando una presenza regionale sempre più ambiziosa e i leader MENA sono ricettivi. In un comunicato stampa dopo che tutti i suoi ospiti erano tornati a casa, Wang ha affermato che non c’è “vuoto di potere” in Medio Oriente e quindi non c’è bisogno che “un patriarca straniero” interferisca nella regione. Sta dicendo a MENA che la Cina ha un modo diverso di coinvolgere la regione, che esiste un’alternativa agli Stati Uniti. Indipendentemente dal fatto che sia così o meno, il messaggio risuona.