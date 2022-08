Quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina il 24 febbraio, gli analisti di tutto il mondo avevano previsto che il Paese sarebbe caduto nel giro di pochi giorni. Quasi sei mesi dopo, il popolo ucraino rimane unito nella sua resistenza alla guerra di Putin, con i giovani ucraini in prima linea.

La straordinaria capacità di resistenza della nazione ucraina ha scioccato e impressionato molti osservatori in tutto il mondo. Ma quelli di noi che vivono e lavorano in Ucraina non sono così sorpresi. Mentre il conflitto si avvicina ai sei mesi, è importante capire che una guerra progettata per schiacciare l’indipendenza ucraina ha di fatto portato a un’identità ucraina più forte e unificante, incentrata sui principi di libertà e democrazia. Questo è meglio esemplificato dall’umore tra i giovani ucraini.

La guerra della Russia non è la prima volta che l’emergente generazione post-sovietica dell’Ucraina ha affrontato la sfida di resistere a un ritorno all’autoritarismo. Nel 2004, quando la diffusa frode elettorale nelle elezioni presidenziali del Paese sembrava pronta a annullare le libertà combattute duramente e i principi democratici dell’Ucraina indipendente, i giovani ucraini sono stati tra i principali organizzatori della Rivoluzione arancione.

Dieci anni dopo, i giovani ucraini sono stati nuovamente all’altezza dell’occasione, ma questa volta come leader della Rivoluzione Euromaidan in seguito alla decisione del governo ucraino appoggiata dal Cremlino di rifiutare un accordo di associazione con l’Unione europea. Mentre la Federazione Russa ora cerca di derubare l’Ucraina della sua sovranità, assistiamo ancora una volta alla gioventù ucraina al centro della lotta per il futuro del loro Paese.

Questa generazione più giovane di ucraini nata dopo il crollo dell’URSS sta guidando un cambiamento positivo su più fronti, compreso quello militare e della società civile. Molte migliaia stanno attualmente prestando servizio nelle forze armate ucraine. Mentre la guerra infuria intorno a loro, i giovani ucraini si stanno anche offrendo volontari in gran numero per distribuire aiuti umanitari attraverso piattaforme digitali come SpivDiia che soddisfano le esigenze delle persone con le risorse di aziende e privati.

I giovani ucraini al governo stanno progettando soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze di emergenza in tempo di guerra. I giovani giornalisti stanno rischiando la vita per fornire informazioni accurate e documentare i crimini di guerra russi. Molti di questi giornalisti sono stati recentemente premiati per i loro successi professionali, tra cui il caporedattore di Ukrainska Pravda Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva, che quest’anno è stato nominato da Time Magazine come una delle 100 persone più influenti del mondo.

Un altro esempio è Mykhailo Fedorov. Il 31enne Ministro della Trasformazione digitale e il più giovane membro del gabinetto dell’Ucraina ha radunato la comunità IT ucraina e ha fatto pressioni sulle società tecnologiche internazionali per sostenere l’Ucraina nella guerra ibrida digitale contro la Russia. È anche dietro l’adattamento in tempo di guerra di un’app governativa che fornisce benefici sociali a milioni di sfollati interni che hanno perso il lavoro a causa della guerra. Il viceministro della Salute Mariia Karchevych è un altro alto funzionario governativo under 35 che coordina il flusso di aiuti umanitari in tutto il Paese.

Oltre a sostenere le esigenze del Paese in tempo di guerra, i giovani ucraini sono anche in prima linea nella lotta contro la propaganda russa. Fin dai primi giorni dell’invasione, sono emerse numerose iniziative professionali e di base per esporre le campagne di disinformazione del Cremlino.

Nei mesi e negli anni a venire, i giovani rimarranno in prima linea ucraina, sia in senso letterale che figurato. Dovranno svolgere un ruolo fondamentale nella ricostruzione postbellica dell’Ucraina, contribuendo a dare forma a importanti iniziative come i servizi di salute mentale a misura di giovane e gli sforzi educativi per affrontare le interruzioni dell’apprendimento in tempo di guerra.

Poiché il 12 agosto il mondo celebra la Giornata internazionale della gioventù, è importante riconoscere i contributi dei giovani ucraini nel governo e nella società civile, nonché nell’esercito. E mentre le parti interessate nazionali e internazionali cercano di ricostruire l’Ucraina, è anche fondamentale continuare a sostenere, ascoltare e coinvolgere questa generazione più giovane per assicurarsi che rimanga al centro del processo di ripresa del dopoguerra.

La risposta resiliente dell’Ucraina all’aggressione russa mette in evidenza l’impegno del Paese nei confronti dei valori democratici e della partecipazione attiva dei cittadini. Riflette una notevole disponibilità ad assumersi la responsabilità personale per il futuro del Paese. In mezzo all’orribile distruzione dell’invasione russa, i giovani ucraini stanno giocando un ruolo cruciale nel consolidare un senso di identità nazionale ancora più forte. Questa vittoria è strategicamente importante quanto qualsiasi successo militare per il futuro della statualità dell’Ucraina.

La versione originale di questo intervento è qui.