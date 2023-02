I giochi mentali di Mosca: trovare l’ideologia nella Russia di Putin

Gli americani tendono a guardare all’ideologia con sospetto. In effetti, uno studioso ha proclamato che l’ideologia era “finita”. Nonostante questo rifiuto, l’ideologia continua a tornare nel discorso politico su entrambe le sponde dell’Atlantico. Inoltre, i recenti progressi della psicologia politica hanno mostrato forti differenze psicologiche tra conservatori e liberali autoidentificati, suggerendo che il conflitto politico lungo linee ideologiche potrebbe essere inevitabile.

Non esiste una definizione netta di ideologia. Tuttavia, in politica, è generalmente inteso come un insieme coerente di idee, credenze e opinioni sull’organizzazione di un sistema politico e sui modi per realizzarle. In termini di contenuto, le ideologie vanno da destra (conservatrice) a sinistra (progressista) e sono esemplificate da fascismo, libertarismo, comunismo e anarchismo, tra gli altri. Mentre gli Stati Uniti, a conti fatti, appartengono all’ordine liberale, la Russia sotto Vladimir Putin sta diventando più conservatrice. Il suo abbraccio dell’autoritarismo in patria e una politica estera espansionistica all’estero, in particolare in Ucraina, ha portato gli esperti a discutere se la svolta a destra di Putin sia in realtà una svolta verso il fascismo.

Tuttavia, uno sguardo più attento alla ricerca della Russia di un’idea nazionale unificante suggerisce che il Paese è più guidato dagli interessi pragmatici dell’élite dominante, che impiega retroattivamente costrutti ideologici per giustificare le sue politiche. Il regime di Putin non sembra possedere un’ideologia politica definitiva, eppure ha un sistema di credenze quasi ideologico basato sull’antiamericanismo, il risentimento e il messianismo russo, ma è ancora usato strumentalmente e la sua efficacia è limitata.

La Russia è fascista?

Dopo la disastrosa invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la discussione sul regime di Putin che sta diventando fascista ha preso slancio. A conti fatti, il consenso degli esperti sembra inclinare verso la descrizione del regime di Putin come conservatore, autoritario e reazionario, ma non tecnicamente uno stato fascista. In questo contesto, etichettare semplicemente la Russia come fascista potenzialmente confonde più di quanto illumini. Inoltre, tale retorica distrae dagli effettivi interessi e intenzioni del regime e complica lo sviluppo di una politica più efficace.

Uno dei sostenitori più influenti della definizione della Russia come fascista è lo storico Timothy Snyder, che ha sostenuto la sua causa dall’annessione della Crimea nel 2014. Lo scorso maggio, in seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, ha scritto in un editoriale del New York Times , intitolato ‘Dovremmo dirlo. La Russia è fascista’, che la Russia soddisfa i criteri principali del termine, che definisce “il trionfo della volontà sulla ragione”. Si tratta di un culto attorno a un unico leader (Putin), un culto dei morti (memoria del sacrificio della Russia nella seconda guerra mondiale) e un mito della passata grandezza imperiale, che deve essere resuscitata attraverso una guerra, con l’Ucraina. Snyder ha ripetutamente nominato il filosofo politico russo Ivan Ilyin come principale ispiratore delle politiche fasciste di Putin, aggiungendo che ai “veri fascisti russi” Alexander Dugin e Alexander Prokhakov è consentito l’accesso ai mass media in Russia.

Tuttavia, nonostante alcune accorte osservazioni, l’analisi di Snyder non è all’altezza di diversi resoconti. Probabilmente sopravvaluta l’influenza di Ilyin su Putin e interpreta male il significato del flirt del regime con l’estetica e la retorica fasciste. Ciò è stato notato da Marlene Laruelle, studiosa di lunga data del nazionalismo russo e autrice di Is Russia Fascist? . Laruelle ha sfidato Snyder, analizzando le “distorsioni, inesattezze e interpretazioni selettive” delle sue argomentazioni. Seguendo la definizione di fascismo del teorico politico Roger Griffin come una forma rivoluzionaria di nazionalismo, ha sostenuto che il regime di Putin è antirivoluzionario e smobilitante; fa appello alla tradizione e manca di glorificazione della violenza e di aspirazione alla “rinascita” attraverso la guerra. Dopo la reinvasione russa dell’Ucraina nel 2022, Laruelle ha scritto che la Russia si sta “trasformando in un regime autoritario chiuso e personalista, potenzialmente sulla strada per diventare un modello più totalitario” e che la sua ideologia è illiberale e imperialista, ma non necessariamente fascista.

Tuttavia, alcuni studiosi, compresi quelli ucraini, sono d’accordo con Snyder. Diversi studi in Ucraina sono stati dedicati al cosiddetto “Ruscismo” (una fusione delle parole “Russia” e “fascismo”), definito come una quasi-ideologia del revanscismo imperiale russo. Il neologismo è stato discusso dai media ucraini (e da Snyder ) ed è filtrato nel discorso del gennaio 2023 del presidente ucraino Volodymyr Zelensky , dove ha tracciato parallelismi tra il ruscismo e il nazismo.

In Russia si discute anche dell’idea del fascismo russo, principalmente negli ambienti pro-democrazia. Mentre i politici dell’opposizione, come Garry Kasparov e Vladimir Milov , sostengono di designare il regime di Putin come fascista, i politologi sono scettici. Alcuni sostengono che il regime abbia fatto affidamento su una serie di idee semplici (ad esempio, Putin ha portato il paese fuori dall’instabilità ed è in una posizione unica per guidarlo ulteriormente), che non equivale a un’ideologia, e in generale persegue politiche conservatrici, utilizzando strumenti autoritari per controllare e smobilitare il pubblico. Inoltre, il nazionalismo etnico e imperiale del regime non è visto così forte come il risentimento della Russia . Altri suggeriscono che il regime non ha un’ideologia, ma utilizza costrutti ideologici, come i culti della vittoria e del potere.

La ricerca dell’idea nazionale della Russia

All’interno della Russia, i dibattiti ideologici degli ultimi tre decenni possono essere visti come un’estensione della più ampia ricerca di un’identità nazionale da parte del paese dopo il crollo del comunismo e dell’Unione Sovietica. Ogni ex stato sovietico ha dovuto affrontare un problema simile, ma soprattutto la Russia, data la sua eredità imperiale e le ambizioni di grande potenza.

Dopo la popolarità di breve durata delle idee democratiche alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90, la burocrazia di mentalità conservatrice a Mosca ha gradualmente ripreso il controllo, mentre il paese ha subito una serie di crisi simultanee sulla scia del fallimento dello stato sovietico. I riformatori democratici si sono concentrati sulla transizione al sistema di mercato e non sono riusciti a offrire una visione del futuro che avrebbe unito la nazione. Nel 1996, poco dopo la sua vittoria in un’elezione presidenziale molto viziata , Boris Eltsin riconobbe che alla nuova Russia mancasse un’idea nazionale, o un’ideologia nazionale, e “questa è una cosa molto brutta”. Ha suggerito che la sua squadra faciliti la ricerca. Un assistente in seguito spiegò che questa doveva essere una “formula universale che si riferisse a valori generalmente accettati e unisse tutte le persone” e che tale idea nazionale dovrebbe essere “apartitica e sovrapartitica… qualcosa che non può essere imposta dallo stato ma deve venire dal basso verso l’alto”. Inutile dire che nessuna idea del genere è stata trovata, nonostante gli sforzi dei maggiori esperti e intellettuali pubblici russi.

Quando Putin salì al potere, si scoprì che le idee che risuonavano di più con la nazione erano state espresse inconsapevolmente nei due film – ” Brother ” (1997) e ” Brother-2 ” (2000) – il cui immediato status di culto e l’ampia popolarità ha catturato il sentimento di umiliazione nazionale all’indomani del crollo sovietico e l’appello al ripristino della giustizia e delle semplici regole morali. L’eroe brutale, onesto e giusto dei film, Danila Bagrov, prende in mano la situazione per fare ciò che ritiene giusto (proteggere i deboli, punire i bulli). Rimane uno dei personaggi cinematografici più amati della Russia. Ci sono somiglianze tra il carattere di Bagrov (che è esplicitamente nazionalista e antiamericano) e Putin, e alcuni suggeriscono che l’immagine pubblica e la retorica di quest’ultimo attingono al carisma del primo.

La retorica del ripristino della giustizia – stabilire l’ordine nel paese e rivendicare il posto della Russia a livello globale – è stata centrale nell’agenda di Putin durante i suoi primi due mandati da presidente. Tuttavia, le sue dichiarazioni sull’idea nazionale della Russia, fino al 2011, apparivano motivate da preoccupazioni politiche immediate, non dalla ricerca di un’identità nazionale. Ad esempio, nel 2004, Putin ha affermato che l’idea nazionale della Russia è la competitività, forse riflettendo la necessità di incrementare l’attività economica. Nel 2011, è stata la conservazione delle persone (ovvero, l’aumento dei tassi di riproduzione), probabilmente guidata da preoccupazioni demografiche e riecheggiando la retorica del premio Nobel Alexander Solzhenitsyn. Questo approccio tattico, esplicitamente non ideologico, è cambiato dopo le proteste di massa del 2011-2012 in Russia contro le elezioni truccate, che hanno portato il regime a virare verso un modello autoritario più rigido e repressivo guidato dalle preoccupazioni per la sicurezza delle parti più conservatrici dell’élite al potere. La creazione di un comune denominatore ideologico per il pubblico divenne un elemento importante del nuovo corso politico.

Nel 2013, Putin, come il suo predecessore, ha chiesto una nuova ricerca dell’idea nazionale e la formulazione di un’identità nazionale basata su valori comuni. Ma, a differenza di Eltsin, pensava che fosse un compito dall’alto verso il basso per lo stato. Putin ha anche tracciato le linee rosse, sostenendo che le seguenti tre ideologie non erano accettabili per la Russia: ideologia sovietica, monarchismo e conservatorismo fondamentale e ultraliberalismo occidentale. Nel 2016 è stata trovata una nuova idea nazionale: il patriottismo. “Non ci può essere altra idea unificante”, ha detto il presidente russo , aggiungendo che questa idea è non ideologica e apartitica.

Facendo del patriottismo l’idea nazionale del regime, Putin ha consentito un’implicita legittimazione del nazionalismo russo, poiché entrambe le nozioni implicano lo stesso insieme di credenze e atteggiamenti, con la principale distinzione nell’oggetto dell’affetto e della fedeltà: l’intero paese nel primo caso e nazione in quest’ultimo. Il nazionalismo nelle sue varie forme (etnico, slavo, imperiale) è stato storicamente un tema importante nella vita politica del Paese, ma in questo caso è più probabile che il regime di Putin abbia cercato di capitalizzare le forti emozioni legate alla memoria collettiva di la vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale, una scelta politica che alla fine si trasformò in un culto della vittoria.

Questi cambiamenti, in un periodo di tempo relativamente breve, dimostrano come il regime strumentalizzi le idee a seconda della situazione. Anche la storia personale di Putin dimostra una mancanza di impegno ideologico. Ha iniziato il suo mandato presidenziale come governante esplicitamente non ideologico , e solo nel 2013 ha riconosciuto una certa inclinazione, descrivendosi come “un pragmatico con una prospettiva conservatrice”. Politicamente, ha sempre cercato di rimanere non impegnato e “al di sopra della lotta”, posizionandosi come un arbitro unico delle faide politiche in Russia.

Il sistema di credenze dell’élite dominante: antiamericanismo, risentimento e messianismo russo

Anche se il regime di Putin non ha un’ideologia politica definitiva e lo stesso Putin è invece un pragmatico piuttosto che un ideologo, ciò non significa che al regime manchi un sistema di credenze operativo che offra una spiegazione concettuale del posto del paese nella storia e del mondo. Tra i componenti di questo sistema di credenze ci sono l’antiamericanismo , il risentimento e il messianismo russo .

L’antiamericanismo è un fenomeno né nuovo né esclusivo della Russia, ma la sua diffusione negli ultimi decenni, soprattutto in paesi autoritari come la Russia, è stata impressionante. Secondo i recenti sondaggi del Levada Center, nel novembre 2022, il 73% dei russi vedeva gli Stati Uniti in modo negativo e solo il 18% in modo favorevole. Nel novembre 1991, il rapporto era più o meno l’opposto: l’80% vedeva gli Stati Uniti con favore e solo il 6% negativamente. Questo cambiamento negli atteggiamenti russi dall’inizio degli anni ’90 è stato guidato da fattori politici (ad es., disaccordi geopolitici USA-Russia) e psicologici (ad es., la delusione del pubblico per i risultati delle riforme democratiche), nonché dall’intenzionale propaganda del governo russo che cerca di addossare la colpa dei suoi fallimenti a un esterno nemico.

Tuttavia, l’atteggiamento del pubblico russo nei confronti degli Stati Uniti è stato in gran parte modellato dall’élite al potere, che controlla i mass media: le persone cambiavano quasi istantaneamente le loro opinioni sull’America se i media cambiavano la loro retorica. Le significative fluttuazioni dell’opinione pubblica confermano questa tendenza: nel novembre 2021, secondo Levada, il 45 per cento dei russi vedeva gli Stati Uniti positivamente e il 42 per cento negativamente.

Il risentimento, che è legato all’antiamericanismo delle élite, si riferisce a uno stato psicologico derivante da sentimenti repressi di invidia verso qualcuno che è percepito come essenzialmente uguale nello status ma in realtà non è uguale, e l’impossibilità di agire su questi sentimenti. In altre parole, le élite russe vedono le loro controparti statunitensi non migliori di loro e sono frustrate dall’ingiustizia percepita che gli americani stiano meglio. Secondo il professore della NYU Mikhail Iampolski, il risentimento unisce le élite e la popolazione in generale: “Per Putin la fonte è il mancato riconoscimento di se stesso e della Russia come attori uguali e rispettati sulla scena mondiale; per il [profano] – la sua impotenza di fronte alla polizia, ai funzionari, ai tribunali e ai banditi”. Identificare questo sentimento condiviso e sfruttare il suo potere emotivo per prendere di mira l’Occidente ha aiutato l’élite russa a creare un costrutto di identità nazionale basato su lamentele comuni e deviazione delle responsabilità. Ed è spesso impiegato dai media controllati dallo stato per suscitare i sentimenti dei russi e dirigerli contro l’avversario di turno.

Il messianismo russo è una componente presa in prestito dall’ideologia sviluppata da intellettuali russi e occidentali di estrema destra, come Carl Schmitt, all’inizio del XX secolo. Successivamente, è stato ripreso e rielaborato da Alexander Dugin e Alexander Prokhanov, nonché da Sergei Kurginyan , fondatore e leader del movimento ultraconservatore Essence of Time. La sua idea centrale è katechon (“colui che tiene”), un concetto biblico che denota un soggetto storico la cui missione è quella di proteggere il mondo dalle forze malvagie del caos. Secondo Dugin e altri sostenitori di questa dottrina (e ce ne sono molti ), la Russia è il katechon, mentre l’Occidente rappresenta le forze del male del caos. Il messianismo russo è quindi visto come un’alternativa all’eccezionalismo americano, e il conflitto ideologico USA-Russia come una lotta esistenziale di questi due progetti messianici sullo sfondo di una potenziale apocalisse.

Queste idee non esistono solo nel discorso intellettuale della Russia, ma sono in un certo senso riflesse nel suo concetto di politica estera del 2013, che inquadra il paese come un fattore restrittivo nel caos delle relazioni internazionali e funge da “versione burocratica e laica del concetto messianico di Katechon”. È una delle componenti più pericolose del sistema di credenze del regime poiché è radicata nelle idee di rivoluzione e redenzione attraverso la morte.

Queste tre componenti prese insieme forniscono all’élite dominante russa una quasi-ideologia strumentale che offre una spiegazione emotiva e olistica della difficile situazione del paese: i suoi problemi non sono colpa dell’élite ma il risultato dell’aggressione condotta dalle forze del male (ad esempio, il Stati Uniti o Occidente in generale); difficoltà e sacrifici sono necessari a causa del ruolo unico della Russia come difensore di tutto il bene contro tutto il male e letteralmente ultimo baluardo dell’umanità. È difficile dire fino a che punto l’élite al potere, incluso Putin, creda effettivamente a queste idee. Tuttavia, le azioni del regime suggeriscono che sono usate strumentalmente, non religiosamente, per assicurare la presa del regime al potere e fornire una copertura propagandistica per i suoi interessi e perseguimenti.

Anche se questo sistema di credenze potrebbe funzionare per il regime di Putin a breve termine – e fintanto che la propaganda rimane forte – è improbabile che compensi i fallimenti dell’esercito russo in Ucraina. Alcuni nazionalisti russi hanno già criticato Putin per essere troppo lento e sobrio nel condurre operazioni militari nel Donbass. Per loro, Putin chiaramente non è abbastanza rivoluzionario. Per quanto riguarda la maggioranza del popolo russo, è dubbio che accetterà e seguirà i ferventi appelli al sacrificio e alla morte del regime. La riuscita ideologizzazione della popolazione sarà rovinata dalle pratiche comportamentali radicate dell’era Putin, come l’opportunismo, il culto del successo personale e del consumo personale, così come i modelli passivi di resistenza noti fin dai tempi sovietici: evasione, ipocrisia, imitazione e sabotaggio.

Mentre i media occidentali hanno discusso attivamente di ideologie politiche che potrebbero influenzare o meno il pensiero di Putin, sarebbe molto più saggio per i politici e gli esperti occidentali guardare oltre etichette come il fascismo e concentrarsi sugli interessi attuali del regime così come sulla sua struttura interna problemi e limiti che guidano le sue avventure di politica estera.