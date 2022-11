I filosofi di Putin: la lettura di Vasily Grossman al Cremlino

Cosa spinge Putin? Molti hanno tentato di rispondere a questa domanda. La maggior parte concludono, specialmente dopo l’invasione dell’Ucraina, che è malvagio, diabolico e un criminale di guerra. Potrebbe essere tutte queste cose, ma non ha iniziato in quel modo. Putin una volta era solo un altro medio ufficiale del KGB, non eccezionale. È chekist (un prodotto dei servizi di sicurezza) e siloviki (un burocrate della sicurezza), ma questo non avrebbe dovuto necessariamente renderlo malvagio.

Quindi, come ha fatto Putin a diventare il cattivo che è ora? Cosa ha letto e chi ha seguito? Rispondere a queste domande può sbucciare la cipolla per capire meglio un personaggio così enigmatico. Ha sviluppato negli anni una filosofia che è alla base delle sue azioni. Esaminando chi e cosa segue, i funzionari occidentali possono capire meglio come formulare strategie per incastrarlo, persino superare le sue mosse tattiche e operative sul campo di battaglia realizzando cosa guida le sue convinzioni personali e le sue opinioni politiche.

La maggior parte degli osservatori russi indica in primo luogo Alexander Dugin come una grande influenza su Putin. Dugin è una specie di saggio mistico e ultranazionalista. È un autore prolifico e un influente commentatore che fa regolarmente apparizioni nei programmi televisivi russi per offrire il suo marchio di patriottismo, geopolitica ed eurasianismo russi. Dugin è in lutto perché sua figlia è morta di recente a causa di un’autobomba che si pensa sia stata eseguita da ucraini contro suo padre. Prima di questo tragico evento, è stato ritratto dai media occidentali come il cervello di Putin, uno stretto consigliere e un guru che ha influenzato l’invasione russa.

Tuttavia, questa rappresentazione è pubblicizzata e sovrastimata. Dugin è semplicemente un autore e un intellettuale pubblico che crede nel nazionalismo russo come fa Putin. Non è nemmeno chiaro se Putin e Dugin si siano mai incontrati.

Quindi, se non Alexander Dugin, chi c’è nella testa e nel cuore dello zar? I discorsi di Putin sono una fonte su cui indagare. Il suo discorso alla Duma e al Consiglio della Federazione nel 2005 è ben noto a causa di una citazione ormai familiare: “Va riconosciuto che il crollo dell’Unione Sovietica è stata la più grande catastrofe geopolitica del secolo”.

Ma c’è di più in quell’indirizzo che offre spunti migliori nella psiche di Putin. Ha fatto riferimento a un altro filosofo politico russo morto da tempo di nome Ivan Il’in. Il’in era religioso e si scontrò con i bolscevichi, probabilmente per opinioni controrivoluzionarie. Era un russo bianco (un russo che ha combattuto i bolscevichi) e i comunisti lo hanno costretto a lasciare il paese nel 1922. Ilyin ha scritto almeno quaranta libri. Era critico nei confronti della democrazia occidentale e preferiva una Russia autocratica. Ilyin era un super-patriota e un nazionalista.

Cosa ha visto Putin in Ilin? Per uno, sembra essere stato attratto dalla fede di Ilyn nella ” democrazia sovrana “, con l’idea russa come fondamentale. Putin crede che la Russia traccia la propria strada senza il neoliberismo occidentale. La Russia è una civiltà unica.

Ilin era erudito e devotamente ortodosso. Ha parlato di temi di rinascita e vittoria sulle forze esterne. Steven Lee Myers , autore di The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin , ha portato alla luce questa citazione significativa di Ilyin che è a proposito dell’invasione dell’Ucraina:

L’eroe prende il peso della sua nazione, il peso delle sue disgrazie, della sua lotta, della sua ricerca, e avendo preso quel peso vince, vince già solo per questo, indicando a tutti la via della salvezza. E la sua vittoria diventa un prototipo e un faro, un traguardo e la chiamata, la fonte della vittoria e l’inizio della vittoria per tutti coloro che sono legati a lui in un tutto unico dall’amore patriottico. Ecco perché rimane per il suo popolo una fonte vivente di allegria e gioia, e il suo stesso nome suona come una vittoria.

A Ilyin si può attribuire l’ossessione di Putin per una vittoria russa in Ucraina. Di conseguenza, Putin si considera un leader benevolo che esemplifica l’idealismo offrendo salvezza e redenzione al popolo russo che crede sia stato vittima della Guerra Fredda. A quel tempo, molti russi si trovarono fuori dai confini russi dopo la disintegrazione dell’Unione Sovietica.

Se Ilyin, e non Dugin, è la guida politica e spirituale di Putin, quali altre influenze letterarie possiamo trovare con le braccia attorno a Putin? L’amore per il mondo russo potrebbe essere ricondotto all’idea del panslavismo , un movimento politico per promuovere l’unione di tutti i popoli slavi nel XIX secolo. Il panslavismo è stato anche associato a Fëdor Dostoevskij.

Tim Brinkoff, uno specialista della letteratura slava, ritiene che Dostoevskij e Lev Tolstoj siano alcuni degli scrittori preferiti di Putin. Putin ha anche citato Tolstoj dopo il suo vertice con il presidente Joe Biden: “Non c’è felicità nella vita, solo un miraggio all’orizzonte”. Questa era un’osservazione di Tolstoj a un altro scrittore di nome Ivan Bunin .

L’esperta di letteratura Nadine Bjursten ha sottolineato che Tolstoj era un pacifista dopo aver servito come corrispondente di guerra durante la guerra di Crimea. “Capisci… che voler imporre uno stato immaginario di governo ad altri con la violenza non è solo una volgare superstizione, ma anche un’opera criminale”, scrisse Tolstoj in Sevastapol Sketches .

Quindi, Tolstoj probabilmente non avrebbe approvato l’invasione dell’Ucraina. Putin è più influenzato da Tolstoj a causa del patriottismo e del nazionalismo invece del grande rispetto per l’umanità pacifica che Tolstoj ha sposato.

Dostoevskij è diverso. Hans Kohn scrisse del nazionalismo di Dostoevskij nel 1945. Kohn fece ricerche sulle lettere di Dostoevskij come prova che il leggendario autore nutriva odio per l’Occidente e credeva nella grandezza e nella superiorità della Russia. Come ha sottolineato Kohn, Dostoevskij difendeva e amava lo zar, il suo governo autoritario e la Chiesa ortodossa come “necessari per il potere russo e quindi per la salvezza umana”.

Ci sono alcuni autori russi che vorrei che Putin leggesse. È un peccato che non sembra leggere più ampiamente la letteratura classica. Due autori-filosofi che avrebbero avuto influenze migliori erano Vasily Grossman e Isaac Babel.

Grossman e Babel esemplificano quello che io chiamo “umanesimo filosofico”. Questa è una fede nella compassione umana, nell’empatia e nella simpatia per tutte le persone, un grado di umanesimo che a Putin chiaramente manca. L’umanesimo filosofico viene fuori in tempi di caos. Rappresenta la dignità della vita umana, specialmente in tempo di guerra. L’umanesimo filosofico è sia ambizioso che realistico. Si tratta di rappresentazioni di persone e scene che tengono d’occhio dettagli realistici della vita umana in crisi.

Grossman è nato nel 1905 nell’attuale Ucraina. È cresciuto in una città chiamata Berdichev, che era prevalentemente ebrea, e lo stesso Grossman era ebreo. Ha iniziato la sua carriera come chimico molto apprezzato, ma il grande procuratore letterario di talento Maxim Gorky ha notato il racconto di Grossman “Nella città di Bedichev” e un altro romanzo sui minatori. Gorkij è rimasto colpito. Gorky ha permesso a Grossman di diventare un corrispondente di guerra nella seconda guerra mondiale. Grossman ha coperto Stalingrado e la battaglia per Berlino. La sua opera in due volumi, Vita e destino e Stalingrado, è stata spesso paragonata a Guerra e pace e ai racconti di Anton Cechov. Il KGB portò via il manoscritto nel 1960 e Grossman non visse mai abbastanza per vederlo pubblicato. Fu finalmente stampato in Occidente negli anni ’80 e rilasciato in Unione Sovietica nel 1988.

Grossman credeva nell’individualismo e nella libertà umana, insieme all’amore, alla fede e alla speranza. Era nel complesso un ottimista. Peccato che Putin sembri non aver letto Grossman. Se lo avesse fatto, Putin avrebbe potuto essere più contrario alla guerra e antitotalitario. Gli scritti di Grossman avevano un’infarinatura delle forze che definiscono il bene e il male, ammettendo che il bene non sempre trionfa, ma che gli esseri umani possono superare una tale disparità nelle loro convinzioni e bramare il bene. Questa era l’essenza dell’umanesimo filosofico che per primo ha sottolineato la gentilezza umana. Come ha scritto Grossman in Life and Fate :

C’è la gentilezza umana di tutti i giorni. La gentilezza di una vecchia che porta un pezzo di pane a un prigioniero, la gentilezza di un soldato che permette a un nemico ferito di bere dalla sua borraccia d’acqua, la gentilezza della giovinezza verso l’età, la gentilezza di un contadino che nasconde un vecchio ebreo nella sua soffitta . La gentilezza di una guardia carceraria che rischia la propria libertà di trasmettere lettere scritte da un prigioniero, non ai suoi compagni ideologici, ma a sua moglie e sua madre.

L’umanesimo filosofico di Grossman era incentrato su ciò che lui chiamava “bene universale” anche se le persone “vengono sballottate come rami al vento”, tornano al bene, anche in tempi di orribile violenza della guerra. “La gentilezza accidentale”, scrisse, “è in effetti eterna”.

Un altro umanista filosofico era Isaac Babel. Come Grossman, Babel era un corrispondente di guerra, ma la sua opera più famosa Cavalleria rossa ebbe luogo negli anni post-rivoluzionari degli anni ’20.

Babel è nato a Odessa nel 1894. È cresciuto ebreo e ha continuato a essere uno scrittore per tutta la sua vita adulta. Anche Gorky lo ha preso in considerazione e ha pubblicato il lavoro di Babel in varie fonti di notizie. Fu nel 1920 che Babel diventò maggiorenne scrivendo. Con l’incoraggiamento e la tutela di Gorky, si unì all’Armata Rossa mentre combatteva in una breve guerra contro la Polonia per riferire sulle scaramucce per un’agenzia di stampa sovietica. Prese ciò che vide lì e modellò i racconti di Cavalleria Rossa , pubblicati nel 1926, che esaminavano l’oscurità della guerra.

Babel era anche un realista grafico nei suoi scritti. Ha descritto in modo pratico l’omicidio di un ebreo da parte dei cosacchi per false accuse di spionaggio. Come Grossman, Babel aveva un occhio per i dettagli necessari per condividere le intuizioni sull’umanesimo filosofico. È stato con la simpatia dei civili che sono stati colpiti negativamente dalla guerra che la sua scrittura ha brillato.

Nel passaggio seguente, dal racconto della Cavalleria Rossa intitolato “A San Valentino”, l’unità di cavalleria di Babele utilizzava una chiesa cattolica come quartier generale. Babel conobbe una senzatetto sradicata dalla guerra. Ha descritto una scena umanistica di empatia e simpatia. Babel la descrisse nella sua caratteristica maestà:

Apparve una vecchia dai fluenti capelli gialli. Si muoveva come un cane con una zampa rotta, voltandosi e zoppicando per terra. I suoi occhi erano pieni dell’umidità bianca della cecità e piene di lacrime. I suoni dell’organo, ora trascinanti, ora frettolosi, fluttuavano verso di noi. La vecchia si asciugò le lacrime con i capelli biondi, si sedette per terra e cominciò a baciare le ginocchia dei miei stivali.

Babel credeva nell’umanità. Se avesse servito come corrispondente di guerra nell’odierna Ucraina, probabilmente avrebbe scritto della guerra dal punto di vista del rifugiato e sarebbe stato licenziato dall’esercito di Putin. Ma Babel si sarebbe rifiutato di scendere a compromessi e avrebbe continuato a rischiare la vita al fronte per dire la verità.

Putin ha rivendicato vari autori russi come influenze, come Tolstoj e Dostoevskij. Questi autori sono frutti di basso profilo e Putin li ha imbastarditi selezionando alcune citazioni che soddisfano il fascino della Russia per le icone culturali del passato.

Sfortunatamente, ignora corrispondenti di guerra come Grossman e Babel. Probabilmente è troppo tardi perché qualcun altro possa influenzare la mentalità strategica di Putin. Possiamo solo sperare in ciò che sarebbe potuto essere se Putin avesse più ampiamente letto la letteratura che metteva la guerra nella giusta prospettiva. Se avesse letto Grossman e Babel forse si sarebbe potuta evitare la guerra in Ucraina.