I farmaci si possono acquistare online, oppure no? È sufficiente effettuare una ricerca in rete per scoprire che sono a disposizione molteplici farmacie telematiche che si presentano al navigatore in modo assolutamente regolare, al contempo però capita di imbattersi in notizie relative a reati di vendita illegale di farmaci online, con conseguente oscuramento di siti web e canali di altro tipo. Dov’è dunque la verità? Andiamo a scoprirlo!

Possiamo anzitutto premettere che non tutti i farmaci possono essere venduti online, dunque gli e-commerce che operano legalmente dovranno limitarsi alla vendita dei soli farmaci vendibili in questo modo.

La gamma di farmaci acquistabili su Internet, ad ogni modo, è molto varia, entriamo ora nel dettaglio e scopriamo quali sono le categorie di farmaci che si possono comprare con un semplice click e quelle il cui commercio telematico è illegale, di conseguenza è indispensabile, in tali casi, far riferimento ad una farmacia fisica.

Farmaci vendibili online

Nel presentare i vari farmaci vendibili online è opportuno includere anzitutto la categoria dei parafarmaceutici, premettendo però che, dal punto di vista semantico, ciò non è propriamente corretto, in quanto i prodotti rientranti in questa categoria non sono neppure definibili come dei farmaci.

I parafarmaceutici sono infatti prodotti che si possono acquistare anche nei supermercati, nella grande distribuzione e in negozi differenti dalla canonica farmacia, e gli esempi sono tantissimi: si spazia dagli integratori alimentari ai prodotti di sanitaria, dai solari agli articoli di ortopedia.

Altrettanto vasta è la gamma di farmaci propriamente intesi che si possono acquistare online, i quali sono distinguibili in due diverse categorie: OTC e SOP.

I farmaci OTC sono quelli cosiddetti Over The Counter, quindi esponibili tranquillamente anche sul bancone dell’esercizio commerciale; i farmaci SOP, Senza Obbligo di Prescrizione, analogamente agli OTC non richiedono alcuna ricetta medica, tuttavia non possono essere esposti in maniera analoga.

Sia i farmaci OTC che i farmaci SOP, ad ogni modo, sono dei farmaci di uso comune per fronteggiare malesseri e problematiche altrettanto comuni; si tratta inoltre di prodotti che hanno degli effetti collaterali molto contenuti e che per questo motivo, dunque, sono vendibili liberamente, fermo restando ovviamente che non bisogna mai farne un uso improprio.

Gli esempi sono tantissimi: un farmaco rientrante in tali categorie e di conseguenza vendibile senza problemi online può essere Cicatrene Crema, noto farmaco per la cura di ferite, abrasioni ed escoriazioni disponibile su e-commerce forniti come Farmaregno.

Farmaci non vendibili online

I farmaci non vendibili online sono quelli rientranti nella categoria cosiddetta OP, ovvero Obbligo Prescrizione.

Sono solo questi i farmaci che non possono essere venduti su Internet, di conseguenza se ci si deve procurare un farmaco per il quale occorre una ricetta medica, è necessario rivolgersi ad una farmacia fisica.

Se in rete si dovesse trovare un qualche sito che promette, appunto, la spedizione a domicilio di un simile farmaco, non bisogna assolutamente effettuare l’acquisto in quanto si tratta certamente di un canale illecito il quale espone, peraltro, al rischio molto elevato di incappare in una truffa.