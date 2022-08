Il rispetto dei diritti delle minoranze resta di fondamentale importanza e può essere considerato un parametro relativo al grado in cui un Paese si impegna a rispettare i diritti umani nel loro insieme. Infatti, il persistere di tendenze negative in merito al rispetto dei diritti delle minoranze razziali, etniche, culturali o linguistiche potrebbe essere un preoccupante presagio di fallimento democratico. Tuttavia, mentre storicamente ci sono stati alcuni casi di interventi umanitari ampiamente giustificabili dal punto di vista morale per il bene della difesa dei diritti delle minoranze, le azioni della Russia non sono all’altezza di tali standard e potrebbero persino avere conseguenze negative di vasta portata per il regime internazionale dei diritti delle minoranze. In particolare, il 23 maggio 2022 il comitato consultivo per la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali si è lamentato esplicitamente dell’uso dell’angolo dei diritti delle minoranze come pretesto per la guerra in Ucraina.

Una delle principali giustificazioni pubblicamente dichiarate del regime di Putin per l’invasione dell’Ucraina è la protezione dei diritti delle minoranze degli ucraini russofoni, con il Presidente russo che sembra persino invocare l’impegno politico globale della ‘Responsabilità di proteggere’ nel contesto della necessità di fermare un presunto genocidio sulle sue tracce. Non solo quest’ultima affermazione è in contrasto con il consenso degli esperti sulla situazione nell’Ucraina orientale prima dell’inizio della guerra, ma la stessa Russia di Putin mostra molti difetti quando si tratta di garantire l’adesione alle raccomandazioni internazionali sui diritti delle minoranze.

Nel marzo 2022, mentre ha conferito al tenente daghestano Nurmagomed Gadzhimagomedov un premio postumo Eroe della Russia, Putin ha esaltato i vantaggi di vivere in una Russia multietnica, elogiando le minoranze etniche senza titolo nella Federazione Russa, giustapponendo quest’ultimo paese alla presunta esclusione etnica e l’Ucraina neonazista. In realtà, ci sono problemi persistenti con la discriminazione etnica all’interno della stessa Russia, aggravati da una mancanza di coerenza quando si tratta della legislazione russa nell’ambito dei diritti delle minoranze. La violenza diretta contro le minoranze etniche e razziali rimane un grosso problema, ma il tema della polarizzazione interrazziale e interetnica nella Russia contemporanea è tuttavia solo raramente toccato nei discorsi ufficiali. Pertanto, nonostante la Russia stessa non sia un alfiere per quanto riguarda i diritti collettivi accordati alle minoranze nazionali, le élite decisionali del governo russo sembrano aspettarsi che l’Ucraina soddisfi i parametri di riferimento delle democrazie occidentali a pieno titolo per quanto riguarda il grado di conformità con linee guida sui diritti delle minoranze.

Un altro aspetto negativo degli ‘interventi umanitari’ o delle ‘operazioni militari speciali’ di dubbia pregio emerge chiaramente esaminando il caso della guerra russo-georgiana del 2008, che ha spesso tracciato parallelismi con l’attuale invasione dell’Ucraina. Le somiglianze sono dovute a quella che è stata etichettata come la prima guerra europea del 21° secolo, quando la Russia ha fatto accuse simili a quelle rivolte all’Ucraina (in quel caso sostenendo che gli osseti erano stati oggetto di genocidio) e le ‘province separatiste’ (Ossezia meridionale e Abkhazia) sono state alle radici del conflitto. Le conseguenze della guerra hanno provocato un peggioramento della situazione delle minoranze etniche in Georgia in termini di violazioni dei diritti umani commesse contro di loro e una maggiore ostilità nei loro confronti da parte dei membri della maggioranza. Per quanto riguarda la guerra in corso in Ucraina, uno scenario simile si sta già delineando, con un inasprimento degli atteggiamenti in Ucraina nei confronti delle minoranze visibili, almeno a livello ufficiale.

Inoltre, i diritti delle minoranze strumentalizzati da parte di Putin potrebbe causare un effetto a catena in tutta Europa, aumentando la sfiducia del pubblico nei confronti dei gruppi minoritari concentrati in regioni specifiche, soprattutto se questi ultimi insistono su diritti speciali e un livello più elevato di autonomia economica, culturale e politica dallo Stato centrale, anche se tali richieste sono intellettualmente valide.

Un’analisi dei precedenti passati nell’Europa centrale e orientale (CEE) a seguito di istanze di politiche bellicose perseguite dallo stato russo suggerisce che ci si può aspettare un aumento del nazionalismo negli stati della CEE. Ad esempio, dopo che la Russia ha annesso formalmente la Crimea nel marzo 2014, c’è stato un aumento del sentimento nazionale nei Paesi CEE come Polonia e Romania, ritenuto una controreazione al nazionalismo mostrato dalla Russia. Un effetto simile è ora ancora più probabile a causa delle elevate percezioni di minaccia quando si tratta della Russia, poiché le attuali operazioni militari sono su scala incommensurabilmente più ampia di quanto accaduto in Crimea. Nei Paesi intrisi di uno spirito di nazionalismo etnico, soprattutto se non sono democrazie completamente consolidate, è più probabile che i diritti delle minoranze vengano violati o almeno qualsiasi preoccupazione relativa alla difficile situazione dei gruppi minoritari possa essere spazzata via sotto il tappeto.

Tali sviluppi potrebbero non essere assenti anche nell’Europa occidentale, dove i diritti delle minoranze di gruppi etnici come i catalani vanno spesso di pari passo con richieste di maggiore autonomia territoriale. Nel caso della Spagna, all’incirca nel periodo del referendum sull’indipendenza catalana dell’ottobre 2017, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, c’erano già accuse di contatti tra importanti separatisti catalani, come Carles Puigdemont, e funzionari dell’amministrazione Putin, che potrebbe aver avuto un ruolo nel screditare gli indipendentisti catalani. Forse è troppo presto per tracciare un collegamento con la guerra russo-ucraina, ma il tema della collusione catalano-russa è riemerso sui media spagnoli poco dopo l’inizio dell’invasione russa mentre un sondaggio del Catalonia Center for Opinion Studies pubblicato a marzo Il 2022 ha rivelato che c’era stato un forte calo del sostegno all’indipendenza catalana.

Secondo alcune fonti, il Presidente russo sostiene le forze secessioniste non solo per ragioni strumentali come la destabilizzazione dei Paesi occidentali, ma anche come una simbolica vendetta per il crollo dell’Unione Sovietica.

Lo shock che si riverbera nelle regioni del mondo a seguito delle azioni militari russe in Ucraina, soprattutto a causa dell’enorme tributo imposto ai civili, nonché della narrativa promossa dallo Stato russo secondo cui la guerra sarebbe stata condotta per difendere le minoranze, probabilmente aspro sostegno per legittimi interventi umanitari di questo tipo. Inoltre, a lungo termine, potrebbe avere un effetto negativo sulle relazioni tra gruppi e minoranze numericamente dominanti in una moltitudine di diversi Paesi europei. Con la Russia che sta diventando sempre più uno ‘Stato paria’ nel sistema internazionale, qualsiasi gruppo minoritario sospettato di legami anche tenui con funzionari che rappresentano il governo russo, soprattutto se le loro aspirazioni sono considerate potenzialmente minacciose per l’integrità territoriale del loro stato, probabilmente ricevono poca simpatia domestica per il perseguimento dei loro obiettivi collettivi.