Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Il tradizionale Rapporto annuale dell’Istat consegna immagini e fotogrammi di un Paese il cui sicuro lento declino costituisce il tratto connotativo del suo divenire. Già i Rapporti Svimez ci hanno raccontato di anni regressivi e stagnati con qualche isolata azione dal carattere innovativo ma espresso in un contesto di progressivo e consolidato declino economico culturale sociale relazionale. Il Covid-19 ha solo fatto da cassa di forte risonanza di sfilacciamenti storpiature disastri prodottisi con sicuro e certo incedere nel corso degli ultimi decenni, nonostante ci sia comportati meglio di altri Paesi in fase di prevenzione e poi di vaccinazione, al netto di gruppi e singoli, organizzati e non da movimenti di estrema destra, in proteste oscurantiste, anti scientifiche e molto violente.

Nello scorrere i molti dati non si può vedere quanto le inculture populiste e incompetenti, politiche e non abbiano accelerato uno sprofondamento in un humus tanto volgarmente strapaesano quantocorporativisticamente agguerrito, tra interessi illeciti, affari politico-criminali, collusioni agli altri livelli, potere giudiziario ingestibile tra bande non armate e pericolose. Collusioni il cui carattere sistemico sale fino ad intrecci politico-criminali con poteri istituzionali anti statuali che hanno scalato i vertici dello Stato. Modificandone ed inquinandone il carattere di Stato di diritto, democratico, partecipato, con molta fatica e tanti ammazzati perché servitori di uno Stato inesistente inadempiente colluso (vedi omicidi ‘eccellenti’ di Falcone Borsellino o delgenerale Dalla Chiesa, tutti divenuti, dopo, ‘eroi’ solitari di un paese che non li ha seguiti. Responsabilità civili collettive).

L’Istat quest’anno segnala diverse emergenze e politiche di contrasto ai fenomeni collettivi più eclatanti. Certo, va detto che il sostegno dello Stato se riduce ed affievolisce uno spirito imprenditoriale serio e corretto di cui molti giovani si farebbero interpreti se non fossero già scappati all’estero nell’indifferenza locale, se solo quello stesso Stato chioccia fosse dopo decenni efficiente rapido ed innovativo. Dunque nella stagnazione e nel peggioramento delle condizioni a fronte di un Paese asfittico quanto a stimoli al lavoro ed allo sviluppo, quel reddito ha avuto almeno il merito di proteggere 1 milione di persone dal ritrovarsi in una situazione di povertà assoluta grazie al famigerato Rdc, reddito di cittadinanza che andava progettato solo quale sostegno alle fasce più esposte alle crisi. Ma trattandosi di una pensata di quelli ex “uno vale uno” poi declinato realisticamente in un “uno vale l’altro”, i pentastallati ieri privi di competenze, oggi e domani di una fatica andandosene in tantissimi a casa, hanno pensato bene di farne anche uno strumento di stimolo del mercato del lavoro. E come sa ogni sociologo serio è stata un’idiozia frutto appunto di ignoranza. Aggravata dalla colpa del Giggino oggi ‘peripatetico’ di non aver saputo riformare seriamente i Centri regionali per l’impiego. Insomma in paesi meno evoluti uno così sarebbe stato passato per le armi. Cosicché oggi il Rdc appare sì protettivo ma conservativo per gli strumenti che non ha messo in atto, simile al superbonus pensato e scritto da incompetenti, misura ridicola per ricchi con esorbitante esborso collettivo e scarsi ritorni economici strutturali, poiché misura ciclica, anche qui grazie al giggino ministeriale poltronista sfilatosi oggi per motivi strumentali, per ritrovarsi il paese con 6 (!) miliardi di truffe per una legge scritta senza prevedere controlli e sorveglianza preventiva. Non sanno scrivere le leggi perché non sanno pensare e scrivere, sono incolti, loro come tanti altri. E governano tutti noi ma soprattutto spendono i nostri soldi…. Meglio proseguire in questa rapida disamina di che siamo oggi come Italia.

Qualche resistenza positiva, la tanto esaltata resilienza che è però strumento passivo di difesa da pressioni e spinte esterne in situazioni di sofferenza, ma che funge anch’essa da fattore passivo nel mero attestarsi su posizioni da trincea, invece di progettare e sperimentare idee nuove assumendosi dei rischi. Qui nessuno vuole più rischiare, a cominciare dai confidustriali sempre in attesa che lo Stato li surroghi sostenga agevoli, li esenti da un carico fiscale sì abnorme ma i cui profitti sono in prevalenza industriali. Come gli extra profitti, ossia i profitti al quadrato, delle industrie dell’energia. Il governo che ha fatto dopo il solito annuncio? Gli fa pagare costi aggiuntivi detraendoli dagli immensi guadagni che hanno già ricavato? Nebbia..l’Italia qualche beneficio lo ha registrato per alcune misure economiche prese registrando una impetuosa ripresa nel 2021 del 6,6% riportando l’occupazione qui nel 2022 ai livelli del 2019, pre pandemia. Poi indice crollato per la guerra in Ucraina e l’aumento dell’inflazione oggi esplosa, comprimendo innanzi tutto salari stipendi e pensioni, con una crescita sperabile nell’anno corrente del 2,6%. Però le disuguaglianze sono aumentate, aumentando come detto la povertà assoluta. Altro elemento significativo di uno stato di crisi è l’aumento dei lavoratori cosiddetti “non standard”, ovvero quelli a tempo determinato, part time e collaboratori, quasi 5 milioni, soprattutto giovani, donne, o che lavorano nel Sud in un diffuso standard di precarietà con cui non ci si costruisce un futuro. Con relativa mediatica polemica tra i ricchi datori e chef che non trovano lavoro, ed i giovani ormai fattisi furbi e già intelligenti che cominciano finalmente a contrastare politiche di impiego stagionali fatte di sfruttamento puro di orari esorbitanti di paghe bassissime e quasi tutte in nero.

Così nell’ignoranza non manca l’attacco strumentale al già citato reddito di cittadinanza. Con paternalistiche prolusioni “eh ai miei tempi io facevo il garzone e lavoravo gratis” e via si seguito. Appunto ai loro tempi, oggi esigenze stili di vita, anche comodità, sono cambiate. Poi sentire pontificare da un Flavio ristoratore ignorantone qualunque col suo mondo trash “billionario” farebbe sorridere. Divenuto anch’egli maître à penser come un nouvel philosophe francese dei tempi andati a bofonchiare nel suo linguaggio incomprendibile pensieri profondi. Nelle reti familiari del nonno di Arcore, i cui danni compiuti sono impossibili da quantificare. Ma anche nelle pluraliste reti pubbliche, ormai brutta copia delle private. A precarietà diffusa fanno da logico bilanciamento salari bassi come quei 4 milioni di lavoratori nel privato che non arrivano a 12 mila euro annui. Che dicono di non arrivarci poiché chi mi dovesse leggere con continuità, sa bene che il mio punto di partenza è che in un paese di milioni di evasori lo Stato non conosce l’effettiva ricchezza di singoli e famiglie. I vari Isee e cartuscelle varie sono pezze prive di valore. Qualsiasi governo non dica questo non merita ascolto. Punto, mediazioni non se ne fanno. Altre forme di sperequazione sono le disuguaglianze di genere, altro problema pluridecennale sempre solo blaterato, poiché metà donne italiane non lavora. Abnorme in sé figuriamoci comparando il dato con l’Europa, da vergognarsi. Con l’aggravio e la gravissima colpa per ogni accozzaglia al governo dell’ultimo ventennio perché la storia è la stessa per le donne tra 25 e 44 anni. Con governicchi di destra para centristi o finto di sinistra, tutti colpevoli. Altro cambiamento, non proprio di segno positivo, dove le famiglie rimpiccioliscono e dove le persone sole superano le coppie con figli. Hai voglia a chiedere “più figli alla patria” per frenare nelle teste bacate di destra la “sostituzione etnica”, i neri che superano i bianchi…. qui non si procrea perché quelle destre con altri o sole al governo con l’homo arcorensisdella provvidenza degli imbecilli, hanno dato un loro congruo contributo al declassamento del paese, nonché all’aumento del debito pubblico, vero Silvio quando paraculava che lui lo avrebbe fatto scendere al 100%, essendo ora pare al 130? Parole, parole, che non costano. Ma a noi sì.

Altri dati rendono il panorama alquanto problematico la cui via d’uscita ormai viene scarsamente pensata con fiducia dai cittadini stanchi arrabbiati delusi di questo paese che deve sempre ri-nascere. Pensiamo al difficile tempo vissuto dai più giovani in pandemia e con studio a casa. Ebbene, nei mesi di connessione pandemica a distanza hanno lamentato problemi di connessione ben il 78,2% giovani di famiglie povere, ma addirittura quasi la metà, 44%, delle famiglie agiate. Alla faccia dei fanatici imbecilli secondo cui c’era una strategia di poteri occulti su 5G e vaccini che “perforavano” le menti delle persone! Qui mancavano connessioni di banda larga che infatti si aspettano da anni. Un dato di conferma evidente dei disastri che si perpetuano nei decenni, con Draghi elfi e gnomi che siano, è che nel 2021 oltre 7 milioni di giovani tra i 18 ed i 34 anni vivono in casa con i genitori, con un preoccupante aumento di 9 punti dal 2010 e di 3,3 nei confronti dei mesi antecedenti la pandemia. E poi giù menate con i giovani apatici svogliati sdraiati. Questi ragazzi e ragazze sbavano dalla rabbia, sono incazzati neri, gli consegnano un mondo inquinato violento ingovernabile e volete che ci ringrazino pure? Speriamo non ci menino… I giovani, schiacciati tra lavori precari, diritti negati, salari bassi, con l’aggiunta di 1,3 milioni di ragazzi stranieri con una minoranza di 32/100 divenuti italiani. Mentre altri 280 mila aspettano di diventarlo, giovani che vivono parlano ed agiscono in italiano pensandosi italiani. Mentre le destre alzano sempre muri per combattere le loro arretrate guerre culturali straparlando di invasioni esistenti solo nelle loro teste piene di mojito o di drappi neri. Negando diritti che si concedono. Poi leggi i dati dell’“invasione” di non italiani, oddio madama la marchesa dove andremo a finire!, e scopri che le nostre aule scolastiche sono “infestate” da italiani di origine straniera con la cittadinanza acquisita che sono il 3% (3!) di alunni nelle primarie, 3,6% alle medie e i l3,5% nelle superiori. E parliamo di un totale di stranieri in Italia che al primo gennaio 2022 sono poco più di 5 milioni, neanche un decimo dell’intera popolazione italiana. Di che cosa sta parlando una politichetta ideologica soprattutto a destra ferma al Medioevo, che pure aveva elementi più avanzati di queste nullità, come il porta qualcosa, voce o borsa non ricordo, di forza italia che per alzare la posta dice che gli anni di scuola devono essere 8 e non 5 per acquisire il diritto a sentirsi italiani. E non è un pedagogista, un sociologo o un economista. Tutti che parlano a nome di qualcun altro con la politica che parla per sé, autoreferenziale priva di approcci razionali a problemi che non si vogliono risolvere. Ma se non alzi le barricate quanti ti seguiranno? E così via alle guerricciole mentre il Paese è fermo statico immobile in attesa di… per far vedere di essere vivi. Almeno una volta c’era chi aspettava Godot, un futuro diverso, questi mentre aspettano godono in uno stato di perenne presente. Sulle spalle degli italiani.