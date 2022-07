La tattica di Vladimir Putin di prendere di mira le popolazioni civili si è finalmente ritorta contro. Invece di demoralizzare gli ucraini stanchi della guerra, ha galvanizzato i suoi vicini europei e rinvigorito la NATO.

Ciò arriva quando due missili russi hanno colpito un affollato centro commerciale nella città di Kremenchuk, uccidendo oltre 20 persone e ferendone 59. Si prevede che il numero delle vittime aumenterà nei prossimi giorni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha definito l’attacco “uno degli attacchi terroristici più audaci della storia europea” e ha affermato che era programmato per causare il maggior numero possibile di vittime.

Prima di Kremenchuk era Mariupol a sopportare il peso maggiore degli attacchi di Putin ai civili. Le forze russe hanno condotto attacchi mirati e indiscriminati alla città, inclusi condomini, ospedali, scuole ed edifici civili. Il sindaco della città, Vadym Boichenko, ha affermato che circa 21.000 civili sono stati uccisi. 250 soldati ucraini alla fine hanno ceduto ciò che resta della città alle forze russe a maggio dopo aver resistito per settimane nelle acciaierie Azovstal. Marioupol è ora in rovina.

L’orribile attacco ai civili a Mariupol ha raggiunto il culmine quando le forze russe hanno bombardato un teatro, uccidendo almeno una dozzina di persone. La parola “bambini” era stata scritta a caratteri cubitali all’esterno dell’edificio.

Queste tattiche furono usate anche su Kharkiv e Chernihiv. Amnesty International ha documentato numerosi attacchi indiscriminati a Kharkiv, con edifici distrutti e almeno nove persone uccise in un attacco. A Chernihiv, 47 civili sono stati uccisi quando gli attacchi aerei russi hanno colpito due scuole e diversi condomini.

La Russia si è formata qui, con Putin che prende di mira le popolazioni civili come una tattica ben usata per demoralizzare le comunità e raggiungere i suoi obiettivi strategici. Il prendere di mira, il terrorizzare e l’uccisione di civili è stato utilizzato con effetti orribili in Siria dal 2015. In collaborazione con le forze governative siriane, le forze russe hanno assediato e attaccato aree civili, inclusi ospedali e scuole. Ciò includeva l’uso di bombe “a barilotto” e armi chimiche, che costavano la vita a migliaia di persone innocenti e causavano indicibili sofferenze.

Sia chiaro, sia il prendere di mira indiscriminatamente e deliberatamente i civili costituisce crimini di guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha pubblicamente accusato Putin di essere un criminale di guerra e la Corte penale internazionale sta conducendo un’indagine sui presunti crimini di guerra commessi dalle forze russe.

Ma le tattiche di Putin hanno finalmente fallito.

La NATO, il più grande avversario della Russia, è rimasta inorridita dagli attacchi ai civili così vicini ai suoi confini. Al recente vertice della NATO a Madrid, il presidente Biden ha annunciato che gli Stati Uniti aumenteranno significativamente il loro dispiegamento militare in Europa. Ciò include la creazione di un quartier generale permanente in Polonia, il dispiegamento di 5.000 soldati in Romania e l’aumento degli schieramenti nei Paesi baltici.

L’alleanza ha anche annunciato l’intenzione di aumentare il numero di forze ad alta prontezza a oltre 300.000, un drammatico aumento rispetto alle 40.000 esistenti. Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha affermato che l’aumento è una risposta diretta alle azioni russe in Ucraina. Stoltenberg ha anche annunciato che l’alleanza avrebbe modificato la sua posizione ufficiale sulla Russia, da “partner strategico” a “minaccia diretta alla nostra sicurezza, ai nostri valori, all’ordine internazionale basato sulle regole”.

Questo rappresenta il più grande aumento delle difese della NATO dalla fine della Guerra Fredda.

I vicini della Russia hanno anche cercato legami più stretti con l’Occidente in risposta alle atrocità di Putin. La Finlandia e la Svezia stanno ora entrando a far parte della NATO, rappresentando un enorme perno per due paesi che da tempo si vantano della neutralità. Anche Moldova e Georgia hanno presentato domanda di adesione all’Unione Europea, un passo prima impensabile per due paesi con un legame così forte con la Russia.

Il rinvigorimento della NATO, attraverso l’allargamento e l’aumento delle capacità militari, è l’opposto di ciò che intendeva Putin quando le sue forze hanno invaso l’Ucraina.

Invece di una NATO divisa e indecisa, la Russia è ora economicamente paralizzata e accerchiata da tutte le parti. Inoltre, i paesi nella sua sfera di influenza percepita hanno usato l’aggressione russa come l’ultima goccia per cercare legami più stretti con l’Occidente, lasciando finalmente l’orbita della Russia.

Questo ha rivelato la Russia per quello che è veramente: un potere sminuito che non ha niente da offrire se non il nazionalismo aggressivo e il terrore.

La speranza ora è che una Russia indebolita significhi la fine dei civili come obiettivi. Spetta alla comunità internazionale garantire che ciò avvenga.